El barrio Panamericano de Córdoba está conmocionado desde este miércoles a la madrugada, cuando un chico de 13 años apareció muerto dentro de un freezer en su casa. Según dijo su madre, que fue quien lo encontró y llevó de inmediato al hospital, el artefacto estaba desenchufado y su hijo estaba "morado y tenía espuma en la boca". Los investigadores buscan determinar si se trató de un reto viral o si se metió allí para refrescarse del calor. A la muerte del pequeño se sumó la de su bisabuela, que al enterarse de lo sucedido por los medios sufrió un fatal infarto.

El hecho sucedió alrededor de la 1 de la mañana cuando la madre se despertó por el calor y los mosquitos, y fue a bañarse. Luego se levantó la abuela y notaron que el chico no estaba en su cuarto y las luces de la casa estaban prendidas. Al recorrer la casa entraron a la cocina y extrañamente lo encontraron dentro de un freezer, sin signos vitales.

"Cuando venía del baño lo encontré dentro del freezer, estaba todo morado y tenía espuma en la boca. Llamé a emergencias y mientras tanto mi cuñada le hizo reanimación, pero no pudimos hacer más nada”, contó Belén, la madre.

Las mujeres llamaron de inmediato a la policía y el niño fue asistido por los médicos que llegaron a la vivienda y lo trasladaron de urgencia al Hospital Infantil, pero falleció en la ambulancia. Al llegar al centro de salud se le diagnosticó un paro cardiorrespiratorio y confirmaron su muerte.

En el trayecto al Hospital Infantil, su madre contó cuál fue el último pedido: "Se despidió en el camino porque cuando le dije ´papá no me dejes sola´, abrió los ojos como diciendo ´dejame´, y estaba todo morado". "¿Por qué me pasa esto? Soy madre de un solo hijo de 13 años recién cumplidos. Que me pase esta desgracia no lo puedo explicar", expresó en diálogo con la prensa.

La intriga de lo que pasó

Mientras continúa la conmoción en el barrio, los investigadores buscan determinar qué pasó con el menor y por qué apareció dentro del electrodoméstico. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, en principio, la Justicia tiene dos caminos de investigación: o que se trató de un reto viral de redes sociales, o que se metió para refrescarse del calor. La causa está caratulada como muerte dudosa.

La madre descartó que la muerte pudiera tener relación con un reto viral y aseguró que su hijo era muy tranquilo. “No sabemos nada, cómo se metió ahí. Era un chico sano, no se drogaba, jugaba al fútbol, amaba a su padre", dijo. Ella sostuvo que el hecho está relacionado con la segunda hipótesis: "Para mí, bañado, se metió adentro del freezer, le agarró la corriente y no pudo hacer más nada".

Al drama de la situación se le sumo la muerte de la bisabuela del menor, de 85 años, el miércoles por la mañana. Ella vivía en la planta alta de la casa y al enterarse de la noticia, se descompuso y falleció de un paro cardíaco.

"La investigación es incipiente, recién inicia", afirmó la ayudante Fiscal en poder judicial de Córdoba, Claudia Rita Palacios. "Las causas de su muerte no se saben porque la autopsia, que ya fue ordenada, todavía no se ha hecho", sostuvo. La funcionaria precisó que en el lugar de los hechos trabaja "personal científico de policía judicial" y "una brigada de homicidios, que es la más especializada para este tipo de muertes de etiología dudosa. Por el momento no podemos manejar ninguna hipótesis. Es rara la circunstancia", concluyó.