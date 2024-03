Luego de vaticinar el fin del PRO y de jubilar (en términos políticos) a Mauricio Macri, el consultor político ecuatoriano, Jaime Duran Barba, volvió liquidó a su exjefe. "Macri apunta cada vez más bajo, me da pena", afirmó, dijo, en relación al interés del excandidato a vice de Boca por volver a ocupar la presidencia del PRO.

“No entiendo mucho lo que está haciendo Mauricio (Macri). En países con reelección como Argentina, los expresidentes no tienen un sitio adecuado en la sociedad. Mauricio está corriendo la suerte de un político que cada vez apunta más bajo, me da pena”, expresó el gurú ecuatoriano.

Sin embargo, su análisis no se limitó solo a la imagen del expresidente sino que vaticinó una posible alianza de LLA y el PRO: “Hay un sector del PRO que va a fundirse inevitablemente con La Libertad Avanza; y hay otro sector que es más de centro-izquierda más cerca de los radicales que terminarán formando alguna estructura política diferente”, consideró.

Asimismo, al ser consultado sobre la figura de Javier Milei, no escatimó en elogios y lo definió como un "distinto". "Las cosas que él hace siempre desconciertan. Comunica de una forma original y si bien en el arco opositor o no del gobierno no hay una bronca con él, hay un desconcierto. No saben bien qué va a pasar”, afirmó.

También recordó que “Milei ganó las elecciones porque era distinto. Esto está en línea con lo que ocurre en el mundo como Trump en EEUU, Boric en Chile, Lasso en Ecuador. La norma actual es elegir a gente distinta a los políticos tradicionales”.

“Esa comunicación tan imaginativa le ha permitido mantener la popularidad a pesar de las dureza de las políticas económicas”, continuó su análisis.

Hacia el final, también le dedicó unas palabras al asesor de Milei: "Conozco a Santiago Caputo hace muchos años. Es un chico muy inteligente y estudioso".

Hace pocos días, al cumplir los 100 días del Gobierno de Milei, el ecuatoriano ya había considerado que el PRO "envejeció totalmente" y que Macri "involucionó de pronto hacia un político viejo y perdió su espacio”.

También, analizó la relación entre ambos mandatarios: “Macri y Milei pueden llevarse bien por naturaleza, pero ideológicamente no son lo mismo" porque los miembros del PRO "no son anarquistas sino institucionalistas”, en cambio el ultraderechista y su equipo "no creen en las instituciones", insistió.

Milei, afirmó Durán Barba, "nunca va a obedecer a Mauricio Macri”, porque "no se obedece ni a sí mismo", concluyó.