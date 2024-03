Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano que trabajó años al lado de Mauricio Macri, analizó los primeros 100 días de Javier Milei al frente al Poder Ejecutivo y advirtió que su gobierno "puede volcar", porque quienes lo conforman "están en un tobogán de entusiasmo y de ego que es peligroso”.

“El núcleo duro de Milei está conformado por personas con convicciones muy fuertes" pero "con ninguna experiencia en el Estado, ni en las empresas: son nuevas en el mundo de la realidad”, observó Durán Barba en diálogo con Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en una entrevista radial.

El equipo del ultraderechista, opinó en ese sentido el consultor político, "cree que las instituciones no tienen sentido" y, por lo tanto, "no hace nada institucional".

"Hacen un montón de cosas y no hacen nada institucional. Cierran el Inadi pero no mandan una ley que cierre el Inadi al Congreso. Lo mismo pasa con Télam y todo lo que hacen", ejemplificó. Y agregó: "Toman iniciativas públicas, pero no les interesan las transformaciones institucionales ni las mayorías”, indicó Durán Barba, quien dijo que "le aconsejaría (a Milei) que no actúe sin pensar, porque no se puede improvisar todo".

Respecto al triunfo en las elecciones 2023, el ecuatoriano señaló que “Milei ganó porque es es distinto a todos los demás" y porque "hay una tendencia en América Latina a que se busquen políticos raros, como Boric, Bolsonaro y Lasso”.

En el escenario que se fue configurando con la irrupción de La Libertad Avanza (LLA) en Argentina, sumó Durán Barba en su análisis, el PRO "envejeció totalmente". Mauricio Macri "involucionó de pronto hacia un político viejo y perdió su espacio”, agregó sobre el papel que ocupa el principal referente del PRO en la actualidad.

“Macri y Milei pueden llevarse bien por naturaleza, pero ideológicamente no son lo mismo" porque los miembros del PRO "no son anarquistas sino institucionalistas”, en cambio el ultraderechista y su equipo "no creen en las instituciones", insistió. Milei, afirmó Durán Barba, "nunca va a obedecer a Mauricio Macri”, porque "no se obedece ni a sí mismo".

El ecuatoriano también reflexionó sobre la incorporación al gabinete de LLA de exfuncionarios macristas, como Luis "Toto" Caputo y Patricia Bullrich, y destacó que "Milei no abandonó la coherencia ideológica" y que “a pesar de que su gobierno esté integrado por algunos miembros de la casta, sigue siendo un anticasta, un líder alternativo, desde cómo se viste, desde lo que habla, desde lo que hace”.

Respecto a la forma de gobernar del referente de LLA, el consultor político esbozó un análisis de su historia personal y dijo que "psicológicamente Milei se está desquitando de todas las palizas que le pegó el padre y de los que lo jorobaron en la escuela, en el colegio y en la empresa”.

"Es una persona que vivió una infancia muy atormentada con un padre violento y salvaje. Estuvo siempre perseguido por los ‘normales’, y de pronto llega a Presidente y puede ser él quien persigue a los demás. Y entonces se desata contra todos", advirtió.