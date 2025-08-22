En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó al Gobierno de Javier Milei y aseguró que “son campeones inmorales de la insolidaridad”. Así lo afirmó tras el rechazo en diputados al aumento de las jubilaciones y las filtraciones que apuntan contra una presunta estafa millonaria en la Agencia Nacional de Discapacidad.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Milei llama héroes a los diputados que votaron contra la discapacidad y las jubilaciones. Son paladines del perverso sistema de la desigualdad y la pobreza, adalides del espíritu de la injusticia, campeones inmorales de la insolidaridad.

Los heroicos personajes de Milei también están en el Indec, mintiendo sobre inflación y pobreza. La UCA les bajó la careta a los Lavagna que siguen fieles a una medición que da risa. Hay que tener arrojo para anunciar esos números una vez al mes.

Spagnuolo era uno de esos valientes hasta hace dos días. Era capaz de increpar a Ian Moche y preguntarle por qué no pagaba peaje. Pero cayó en desgracia, lo bajaron de una pedrada y nos quedamos con un valiente menos. Qué pena.



Karina es temeraria, como caracteriza a los ídolos de Milei. Está en el primer lugar en cualquier vistazo sobre la corrupción de ANDIS, de Libra o el asunto recaudatorio que se presente. Blindada en su armadura medieval, factura a diestra y siniestra. Una Juana de Arco, una Tereshkova, una Rosa Parks de las colectas.

Los héroes de Milei no son clásicos en realidad. No son abnegadas y desinteresadas personas que hacen el bien. Van por otro lado. Un ejemplo es Francos. Demostración cabal del coraje para repetir cuanta sandez dice el jefe. Eso de ser “el menos cruel de los presidentes de la historia”, por ejemplo.

Otros héroes, como los que no pagan impuestos, los evasores, y sobre todo Caputo, el fugador serial, capaz de sacar fortunas del país ante la vista de todos. Hay que ser un campeón. Un tipo que se la juega y lo hace con un rostro inmutable, y arriesga el pellejo por cualquier montañita de dólares. Es un escalador que trepa hasta poner en lo más alto la bandera del FMI y los buitres.

No pretende esta apertura ser descortés con nadie, pasando por alto el heroísmo de Adorni, Lemoine, Sturzenegger, Bullrich, Caputito y el conocido personaje “etcétera”. La entrada al templo libertario es una calle adornada por sus estatuas y los diputados que votaron contra la discapacidad y los jubilados.