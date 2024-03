"Si me preguntabas hace un año si iba a pasar esto, no lo sabía. ¿Pasó demasiado rápido? Sí, pero estamos bárbaro. El sábado va a ser un quilombo", dice Chili Parker sobre la escalada "bestial" de Liga Bazooka. Desde su reposición en 2022, en la salida definitiva de la pandemia, la competencia de rimas escritas organizada por Dtoke se empezó a ubicar como una marca a nivel internacional y una cita de cada vez más alta concurrencia. Así hasta llegar a este 23 de marzo, cuando desde las 19 celebre su hito máximo a la fecha: una edición internacional ante un Luna Park colmado.

"Podés ser buenísimo en la esquina de tu casa. Ahora, ¿te bancás un Luna Park? ¿Aguantás la presión de ir contra un mexicano y que cada vez que abrís Internet tenés doscientas mil amenazas?", se pregunta Chili Parker, que va a protagonizar la batalla estelar contra el mexicano Blue One. "Porque a los mexicanos mañana se les ocurre decir 'El pato es celeste' y no se las volteás más, son una bocha y van todos para el mismo lado. Tenés que estar preparado para que te digan cualquier cosa; aguantar el antes, el durante y el después. Y yo estoy preparado, por ahí después me da vergüenza reclamarle el vuelto al verdulero que me quedó debiendo cinco pesos. Pero en ese momento, en una batalla, te saco a los pijazos del escenario", ilustra.

En la variedad de competidores, la figura de Chili es probablemente la que expresa ese crecimiento con mayor potencia. Protagonista con historia en la escena del hip hop -"El inventor del rap argento", dice de sí- desde los tiempos de La Organización, a fines de los '90, ve hoy cómo su popularidad se multiplica a ritmo viral por la audacia de sus rounds sangrientos, algo que ya se había visto en competencias de países con mayor tradición de escritas. La Bazooka repatrió su talento y ahora dice no poder caminar por las calles argentinas sin ser abordado por padres e hijos.

Chili se refiere a su próximo rival como "el boludo éste" o "el tarado éste", y evita así llamarlo por su seudónimo artístico. Habla de que "hay que pegar siempre porque si no el que cobra sos vos", se prepara para un careo en la previa como si de una pelea de boxeo se tratase, pero también compara las batallas de escritas con obras de teatro. Probablemente todo eso sea cierto por la forma en que él y los rivales que la organización le destina abordan este tipo de competencias. El choque con Blue One va a ser el último de una serie que promete cosas interesantes, donde los cruces van a ser Markitos contra Big Soul, Brillante frente al chileno El Menor, Replik contra el español Jaloner, y Stuart frente al chileno Teorema.

¿La batalla se empieza a jugar desde el face off?

Si sos vivo, sí. Lo podés llevar para donde quieras y predisponer a la gente para ciertas cosas que querés que sucedan. Muchos piensan que es sentarse a discutir con la otra persona, y así les va. Yo me fijo en qué me dice y qué no me dice el chabón; es muy probable que lo que no me diga sea lo que me vaya a decir en la batalla, porque no va a querer quemar ideas. Igual yo soy así, no es que me preparo: soy éste a cualquier hora. Cuando me convocaron a hacer los face off, dije: "Perfecto, me pagan por hacer lo que hago todos los días". Discutir tiene show, que es lo principal en esto: vender el evento, generar ese agite.

¿En qué momento decidís que tus rounds están listos?

A los rounds hay que cerrarlos con un tiempo prudente como para poder memorizarlos. Cada uno es como una película, algo con vida propia, y ahí dentro puedo sumar alguna que otra escena en estos días. Es más, estoy seguro de que algo va a salir, algo que diga el boludo éste que se pueda llegar a agregar. Mantengo todo abierto hasta el último día, pero a la historia general ya la tenés que tener porque, si no, fuiste.

¿Cómo investigás a tus próximos rivales?

En los últimos diez años, la gente expuso toda su vida en las redes sociales. Tampoco es que contrato a nadie. A veces escucho que dicen: "¡Cómo investiga Chili, eh!". ¿Qué investigo? Si subiste todo vos. Se regalan algunos. Yo siempre fui muy celoso con las cosas que son de mi familia, trato de no exponerlas. Puedo mostrar que estoy comiendo un asado, pero no digo el motivo ni quiénes están. Hay gente a la que le parece buenísimo estar contando todo de su vida. Y después, por supuesto, siempre hay algún mensaje que te llega, o ya sabés que hubo algún quilombo. Todo sirve.

¿Por ejemplo?

No sé, fuiste a una playa nudista. Yo no sé por qué fuiste, pero sé que fuiste y a partir de ahí monto algo, ya me metí ahí. Por eso es importante no regalarse con los demás ni hablar boludeces. Veo a algunos que andan queriendo subirse a las escritas y decís: "Papi, vos no podés subir a ningún lado, con el pasado que tenés perdiste las primeras diez batallas". No sólo hay que saber pegar, hay que saber recibir también. Cuando estás ahí arriba no sabés hasta dónde va a ir el otro; te pueden decir cualquier mentira. Vamos a suponer que el tarado éste dice una mentira y seis mil personas en el Luna Park la festejan. Te da impotencia. Eso también es jugar, porque si yo te saco arriba del escenario estoy demostrando que te duele y que estás perdiendo. Hay personas que no están acostumbradas a que hablen mal de ellas.

¿Te sentás a escribir? ¿O es que quizás estás limpiando tu casa y se te viene algo a la cabeza?

Tengo recuerdos de cosas que estuvieron re buenas que se me ocurrieron saliendo del baño. La noche es el momento en el que mi cabeza labura mejor; a las 3 ó 4 de la mañana estoy a fondo, se me ocurren cosas buenas cuando la mente parece que ya no da más. A veces me cuestan las primeras semanas, estoy muy disperso, pero cuando arranco, me siento por sobre la situación y desde ahí puedo elegir los ángulos. Es como una autopista: me subo y ya está, fuiste, te voy a entrar por todos lados. Hoy las escritas requieren de mucha información, tenés que pegar siempre o estar diciendo algo. Tenés que comprimir información y, en un verso que tiene cuatro líneas, intentar meter dos barras. Podés meter por línea también, "one punch" que se le dice.

¿Qué pasa si no pegás?

Te estoy dando ventaja. Desde que arranco hasta que termino no paro de decir algo; podés ver la batalla mil veces y las mil te vas a dar cuenta. Esto es una boludez, pero por ejemplo contra Blon, que le dije: "Y seguro que me decís facho / pero, para ser Franco, no estás en la vereda correcta". Le estoy hablando de Franco a un gallego. ¿Lo gritó alguien? No, pero se lo dije. Pequeñas boludeces que hacen que tu round sea mucho más zarpado, no es que le hablé de la novia nada más. Por eso son escritas, no tienen que sonar a freestyle, con la complejidad que tiene el freestyle.

¿En esa complejidad está la mayor diferencia?

El freestyle es en tiempo real, y aunque hacen cosas asombrosas, cuando vas a una batalla escrita tenés que mostrar otra cosa, tenés que montar una obra de teatro única e irrepetible. Eso es presión. En ese sentido, todos los que estuvieron en los dos bandos, escritas y freestyle, dicen que las escritas te destruyen mentalmente. No quiere decir que ir a una Red Bull con 50 mil personas no signifique presión, pero una cosa es el momento en el que sentís la presión y otra es estar dos meses antes donde te dan vuelta un reloj de arena y te dicen: "Éste es el tiempo que te queda, no sé qué hacés pelotudeando con tus amigos, yo que vos me voy a escribir, porque el otro está escribiendo". Eso te carcome la cabeza todos los días. Si querés ser bueno, ¿no?

En el freestyle, el costado deportivo parece haber ganado mucho terreno por sobre lo artístico. En las escritas no es así, ¿eso explica en parte el éxito actual?

Creo que la gran diferencia es que el de las escritas es el último rincón sin censura que existe. No hay corrección política en las escritas. En este último tiempo se vive mucho el: "Ojo con lo que vas a decir", ya hasta por las dudas. Estamos hablando de freestyle, donde en tiempo real se te van ocurriendo cosas, y cuando entrás sabiendo que hay cosas que no podés decir, te estás acotando. Eso también le saca explosión, creatividad, frescura. La élite del freestyle es una cosa de locos, pero vos te sentás a ver una batalla escrita y no sabés qué va a pasar.

¿Por qué pasa eso en el freestyle?

Porque es una orden. Suben el video y hay 400 mil mensajes de boludos que se quejan de que uno le dijo "gordo" a otro, entonces al próximo que dice eso lo descalifican. Cuando empezás a acotar, no terminás más. Eso sale de la organización, pero los freestylers también tienen culpa, porque lo aceptan. Yo hay cosas de las que jamás hablaría, pero por una cuestión personal. Si para un evento me dicen: "Te contrato pero no podés decir todo esto", no lo voy a avalar, aunque fueran cosas de las que no quería hablar.

¿Y en las escritas?

En las escritas se muere tu mamá, y de lo primero que te hablan es de tu mamá que se murió. No sé si hablaría de la mamá de alguien que se murió, pero ¿me voy a poner a quejar de eso? Ése es el conventillo que llama la atención. Cuando se pelean los vecinos, ¿qué hace la gente? ¿Sube el volumen para no escuchar o abre la ventana? Eso te da mucha creatividad, hace que en la Liga Bazooka haya personajes de todo tipo, e influye mucho en el boom de las escritas. Algunos son más poéticos, otros más sanguinarios, y la gente tiene un montón para ver. Aparte los pibes escriben bien, en el último draft eran casi todos pibitos y se mataron a barras, mientras hay gente consagrada que cree que escribe bien. Nosotros terminamos usando recursos que usaba la crema de la crema de la literatura en el 1500, y hoy te lo dicen los pibes en el pasillo de una villa. No sé si se dan cuenta, pero están subiendo un montón la vara.

En relación a tu experiencia en otros países, ¿qué nivel de producción está manejando la Bazooka?

Estuve en lugares re copados, pero lo de la Bazooka es una cosa de locos. La movida a nivel visual y todo lo que terminás recibiendo incluso en el sillón de tu casa, no tienen comparación con nada. Encima está la viveza del Dto de armar buenos cruces. Tenés una tranquilidad tremenda, hay un buen ambiente y a la vez es tenso porque vas a competir. ¿Sabés cómo sentís el aire? Se corta solo. El público es genial porque es argentino, recibe bien a los competidores, se copa, hay hinchada. Y está buena la movida también contra México: te cruzás a un mexicano en un campeonato de metegol y se divide el planeta. A nivel quilombo en internet, después del fútbol viene el rap.

Dtoke, Stuart, MKS, Acru, Klan, Jaff y Juan Ortelli, entre otros | Prensa Liga Bazooka





