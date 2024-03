"Vemos con preocupación un retorno de figuras representativas del mundo militar a la vida política"

"Vemos con preocupación un retorno de figuras representativas del mundo militar a la vida política y a posiciones de gestión", exclamó Pérez Esquivel desde el escenario central montado en Plaza de Mayo. "Especialmente grave es que la conducción política de las Fuerzas Armadas la ejercen hoy, en puestos claves, militares retirados, y que la conducción de la AFI también está en cabeza de militares. Este avance castrense merece mayor conocimiento y atención pública", agregó.

Ante este contexto, pidió que "defendemos los derechos humanos, la construcción democrática y la Constitución Nacional", y aseguró que "Milei pide poderes absolutos para destruir el país y obligar a los gobernadores a que firmen la aprobación de la Ley Ómnibus antes del Pacto en Córdoba el 25 de Mayo". "Es una extorsión y una traición a la Patria. El gobierno quiere arrastrar al país a una dictadura del Mercado", subrayó.

También pidió por la defensa de la educación y la salud pública y "denunciamos su vaciamiento, como también de todos los organismos de la ciencia y la cultura".

"Pretenden privatizar las empresas del Estado. La Patria no se vende: se defiende. Las empresas del Estado pertenecen al pueblo y no deben ser privatizadas para transformar al país en una colonia, muchas empresas y entidades públicas, como el Banco Nación, no sólo son estratégicas para el desarrollo nacional, además son rentables", aseveró.