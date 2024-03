A 48 años del golpe de Estado, el gobierno de Javier Milei volvió a reivindicar el genocidio e intentó, una vez más, quitarle importancia a los crímenes de lesa humanidad. Si bien en un comienzo se rumoreó que este domingo podría haber indultos o resoluciones para favorecer la excarcelación de represores, eso no ocurrió. Lo que sí hubo fue la publicación del video desde la cuenta de X de Casa Rosada en el que se cuestionó, una vez más, el número de desaparecidos. Luego, tras la masiva movilización a Plaza de Mayo, también hubo un ataque encarnizado en redes sociales contra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La hostigaron por un recorte que hicieron de una entrevista en la que criticó al gobierno de Mieli. El Presidente estuvo todo el día en la Quinta de Olivos con su pareja, Fátima Florez, siguiendo las movilizaciones en todo el país.

En el video de casi trece minutos fueron entrevistados Juan Bautista "Tata" Yofre, extitular de la SIDE durante el menemismo; Luis Labraña, un exmilitante de Montoneros que declaró haber inventado el número de 30 mil desaparecidos sin ningún tipo de prueba --y que terminó la entrevista diciendo que para él la solución es "indemnizar a las víctimas de la subversión"--, y María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Viola y hermana de María Cristina Viola muertos en un ataque del ERP en 1974, por el que cuatro personas ya fueron condenadas y estuvieron en prisión por más de diez años. En 2008 la madre de María Fernanda, María Cristina Picón, pidió la reapertura de la causa y la Justicia contestó que el caso ya había sido juzgado y que, al no tratarse de un delito de lesa humanidad perpetrado por el Estado, no era posible reabrirlo.

"Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa", así titularon el video. En el entorno de Milei dicen que la idea de hacerlo, sin embargo, no fue del Presidente, sino de su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y del videógrafo de LLA, Santiago Oría. Este último es un abogado de la Universidad Austral y cineasta. Oría conoció a Milei durante la pandemia, trabajó para él en la campaña y ahora tiene despacho en Casa Rosada.

Oría y Karina filmaron el video en el salón Blanco de la casa de Gobierno sin la autorización del Presidente, a quién le llevaron la producción terminada el viernes para ver si podían publicarla. Él les dijo que sí y el domingo la compartió en su Twitter. La que no habría estado al tanto de la estrategia es la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que salió con un video propio con una entrevista a Isaac Barrios, Vicepresidente de Celtyv, una asociación entre los que hay familiares de condenados por delitos de Lesa Humanidad, a la que ella pertenece. La publicación fue acompañada por el Hashtag "#NoFueron30000".

El gobierno, que sin ningún empacho cuestiona la cifra de desaparecidos y que dice que los crímenes de lesa humanidad fueron simplemente "excesos" de las fuerzas armadas, luego de la marcha del 24 tuvo que bajar un poco el tono de su discurso. Desde Balcarce 50 dijeron que "está perfecto que se manifiesten".



"Producto de este gobierno fue el 24 de marzo más convocante de toda la historia argentina", aseguraron a este diario desde los organismos de DDHH tras la movilización. El presidente lo supo y por eso estuvo toda la tarde siguiendo la movilización. "No le gustó que de Carlotto haya dicho que hay que hacer algo para que el gobierno 'cambie o se vaya rápido', tampoco que en La Plata quemen un muñeco con su cara", decían en su entorno demostrando el nivel de detalle con el que el Presidente siguió lo que ocurría en las marchas que se hicieron en todo el país. Tampoco, dicen, le gustó que una de las columnas lleve como pancarta su cara, la de Villarruel y la de Patricia Bullrich con gorra militar al lado de la imagen de Videla.

Después de la desconcentración en Plaza de Mayo, el Presidente comenzó a compartir en las redes sociales --su terreno predilecto-- ataques a de Carlotto por un fragmento de una entrevista en la que ella denunció los despidos masivos que hubo y habrá en los próximos días y dijo que a Milei "hay que cansarlo hasta que se vaya".

Milei primero le dio RT al periodista Eduardo Feinmann que escribió: "La golpista Carloto (sic) en el día que se repudia el golpe", y luego al vocero, Manuel Adorni, que publicó el mismo fragmento y puso: "Todavía algunos no se enteraron que el Presidente Javier Milei fue votado por el 56% de los argentinos. Gente absolutamente fuera de época". Durante toda la tarde Villarruel compartió posteos en contra de la histórica luchadora y también el recorte. "Carlotto a vos no te votó NADIE, votó a Javier Milei. Respetá al pueblo argentino que les dijo NO a ustedes también", escribió.

En diálogo con Página12 el periodista y abogado especialista en derechos humanos, Pablo Llonto, reflexionó que "hemos atravesado distintas etapas en la Argentina, algunas parecidas a esta, en las que también se agravió a las Madres de Plaza de Mayo. Menem, por ejemplo, las llamaba las 'madres de terroristas'". Lo que es sorprendente para LLonto, dijo, es que, en este caso, "se trata de personas que se jactan de ser los paladines de la libertad, pero elogian a los que destruyeron la libertad en todo sentido. Además de violar los DDHH, la dictadura censuró a la musica, al cine, al sindicalismo y fueron los reyes de las prohibiciones".

El abogado también se refirió al video que publicó Casa Rosada y trató de "mentiroso" a Labraña, que dijo haber inventado la cifra de 30 mil durante un viaje que compartió con las Madres a Holanda. "Fuimos a ver a la mujer del primer ministro y a una diputada para pedirles dinero para las Madres. Había 3800 o 4000 personas desaparecidas, y ellas les dijeron que no podían hablar de genocidio porque el número era bajo. Un mes después determinamos un número. Alguien dijo pongan 30 mil y fui yo", dice Labraña en el video.

Según Llonto en ningún archivo aparece que Labraña haya participado de los viajes que las Madres hicieron a Holanda en dos oportunidades durante 1979. También aclara que hay una publicación del diario El País del 24 de enero de 1978, es decir --un año antes de los viajes--, en la que ya se habla de la cifra de 30 mil desaparecidos en la Argentina.

"Labraña es un gran mentiroso y además alguien que está perturbado en su cabeza con el tema del número", opinó Llonto y agregó: "Ahora dice que son cuatro mil. Lo invitamos a que venga a los juicios y contabilice. Así se va a dar cuenta de la cantidad de víctimas que han declarado y las que aún se están registrando". "Cuando termine el último de los juicios se va a llevar un chasco porque el número va a superar los 30 mil", finalizó.



Sobre Yofre opinó que "es una persona que se ha dedicado toda la vida a escribir libros con la versión genocida", y que se trata de "otro personaje utilizado por Milei para desparramar la teoría de los dos demonios". "La respuesta es sencilla: Desde el juicio a las juntas hay 321 sentencias que han dicho que no fue una guerra, sino un plan de exterminio", explicó el abogado y puntualizó que "más allá de lo que hayan hecho los militantes políticos, el Estado no debió responder con terrorismo de Estado y eso es lo que se juzga. No hubo una sola sentencia que le dé la razón a Yofre y son sentencias de decenas de jueces de todo posicionamiento político, de todas las provincias y en distintos tiempos".

Por último, en el video dicen que las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de desaparecidos las implementó Eduardo Luis Duhalde, el secretario de DDHH durante los gobiernos kirchneristas. Las indemnizaciones, sin embargo, se iniciaron durante el gobierno de Menem, cuando la secretaria de esa área era Alicia Pierini. Se aplicaron, además, a partir de resoluciones de la CIDH.