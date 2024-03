"Iniesta" fue lo primero que salió de la boca de Euiheyeon Jung cuando le preguntaron en cámara como quién jugaba. El joven surcoreano, recientemente fichado por Yupanqui, esbozó una sonrisa tímida. No esperaba que aquella respuesta lo volviera viral. "Me gustaría jugar como Iniesta, no juego como Iniesta, pero me preguntaron de golpe, en vivo, y dije eso. Tenía que nombrar a alguno", le aclara ahora al NO el volante asiático, mucho más nítido y relajado.

Euiheyeon Jung es protagonista de una movida marketinera insólita para el fútbol argentino: será el primer futbolista en contar con publicidades diferentes a las del resto de sus compañeros... ¡y en coreano! Pero, ¿cómo llegó un pibito de Gyeonggi, una provincia del extremo noroeste de su país, bien pegadita a Corea del Norte, a fichar con un club del ascenso argentino? Vamos de a poco. Jung nació en 2003, apenas meses después del Mundial organizado por Japón y Corea. Arrancó a jugar al fútbol a los 6 años, de la placita con su viejo a los clubes de su barrio. En 2009 participó de Shootdory, un programa de TV de talentos futbolísticos infantiles conducido por Yoo Sang-chul, fallecido deportista profesional que había jugado con su selección en el Mundial 2002.

"Yo casi no estudié. Hasta los 10 estudiaba mucho. Después, no. Ya tenía el sueño del futbolista. Practiqué mucho", tira en un español igual de entrenado que su físico. Su papá confiaba en él y quería que probara suerte en el extranjero. Así, sin mucho misterio, consiguió un representante, armó sus petates y vino a esta tierra de campeones del mundo. Corría 2019, Jung no tenía club y prácticamente no conocía ninguna palabra en español. "¿Cómo te llamás?", le preguntó un entrenador. "Euiheyeon Jung", respondió. "Uh, es muy difícil. Te vamos a empezar a decir Federico", le espetó el técnico. Y quedó bautizado para siempre: hoy sus compañeros le dicen Fede y a él incluso le gusta.

Enseguida se probó en la séptima de Deportivo Español y quedó. Jugó un año y en 2020 pasó a Atlanta. "Vino la pandemia, hice la cuarentena ahí pero casi no jugamos: sólo entrené", recuerda. A finales de 2020, en plenos rebrotes del COVID-19, Jung volvió a Corea junto a su familia. Y cuando la cosa se calmó un poco, regresó a Argentina para fichar por La Catedral. Al toque, en 2023, terminó recalando en Argentino de Quilmes, donde llegó hasta la reserva.

"El fútbol argentino es muy intenso, mucho más que el de Corea. Sentís mucha presión y los jugadores tienen mucha fuerza. Algunos tienen mucha técnica. Siento que el fútbol argentino es más libre que el coreano, que suele entrenar mucho lo táctico", revuelve Jung, a días de ser presentado de forma rimbombante en la sede de Yupanqui, con presencia de la prensa nacional y hasta con celebridades como Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca y reconocido simpatizante del club.

Jung arribó al club de Villa Lugano con la pretemporada avanzada y con el plantel prácticamente cerrado. A la sazón, su presidente, Dante Majori, rememora: "Sólo nos quedaba un cupo, él vino a las pruebas y le gustó al técnico." Con ese envión, Dante preguntó cuánto tiempo lo habían tenido entrenando, y la respuesta del cuerpo técnico fue clave: "Un día, pero le va a aportar mucho a este plantel". Y ahí nomás lo ficharon: Euiheyeon Jung jugará en Yupanqui.

"Yo no me imaginaba todo esto. Soy una persona normal. Todavía no debuté y tengo una sensación incómoda en el cuerpo", tira el coreano, con una mezcla de humildad y, definitivamente, mucho de nerviosismo. De pronto tendrá que estar a la altura de la expectativa (y de los memes) que generó: el fútbol también es una máquina de picar carne.

Mientras tanto, su técnico, Facundo "poné que soy peronista" Ledesma, le cuenta al NO que "Jung se adaptó muy bien, muy rápido, al segundo día estaba jugando a las cartas y se volvió muy querido entre los chicos porque es súper cordial y respetuoso". ¿Y como futbolista? "Es muy bueno. Le vamos a ir corrigiendo detalles para argentinizarlo un poco y sumarle picardía. Pero en cualquier momento está para debutar en la Primera", sintetiza Ledesma.

Por estos días, la joven promesa de Yupanqui anda cebado con los webtoons -historietas digitales, bah- y pasa sus horas de ocio jugando al Bouncy Ball y al Clash Royale de celular y, a veces, dándole duro al League of Legend: Wild Rift desde una computadora portátil prestada. No le gusta tanto el k-pop como sí le gusta el trap coreano. ¿Algún tema para recomendar? "Meteor de Changmo".

El volante sale poco, extraña a su perrita Bany y pasa sus mañanas y tardes entrenando duramente con el sueño de debutar en la primera división y triunfar en el fútbol criollo. Por supuesto que anhela jugar con su Selección -¿quién no?-, aunque sabe que es un camino difícil. "Mi jugador favorito es Park Ji-sung, él jugaba en el mismo puesto que yo, era un jugador creativo, corría mucho y se movía mucho. En Corea nos volvíamos locos cuando él jugaba en el Manchester. Todavía hay coreanos hinchas del United por él."

Foto: Ceci Salas

Entretanto, la movida hitera de Yupanqui llama la atención por tratarse de un club inherentemente pop. Ahí atajó en su niñez el presidente Javier Milei. Fue protagonista de una de las más recordadas campañas publicitarias de Coca Cola. Tiene una destacada trayectoria en el fútbol femenino. Y es uno de los últimos clubes del fútbol local en contar con un espíritu relacionado a Luna de Avellaneda, la película de Campanella: es un club sin barras ni bochinches.

"Esta movida le da visibilidad a la institución para que la gente pueda sentirse identificada con la historia de Jung, un chico que vino a Yupanqui con el sueño de querer triunfar", suma el presidente. Y en la camiseta del mediocampista, un tendal de caracteres en hangul (alfabeto coreano) y los logos de Café Seúl (restaurante coreano del barrio de Retiro) y Gangnam Express (importadora de productos coreanos).

"Llevo más de una década promoviendo la cultura coreana en Argentina. Llevar esto al fútbol es un paso más, y vale doble por ser una acción de márketing que se hace por primera vez en la historia del fútbol en nuestro país", suma ante el NO Gabriel Pressello, responsable de Café Seúl, uno de los gestores culturales más picantes de la cultura coreana en Argentina y promotor del Día Nacional del Kimchi.

Así, mientras Yupanqui navega por la mitad de tabla de la Primera C, se las ingenia para seguir siendo noticia. Ahora las fichas están puestas en Jung, un joven que ya clavó viralidad, rápidamente se convirtió en fetiche de los nenitos del club y está activando fuertemente la venta de camisetas. "Me gusta Argentina, me gusta su clima y la gente es buena onda. Pensé que iba a ser una sociedad racista como la europea, y para nada. Acá son todos buenísima onda. De hecho, nunca me crucé con un argentino mala onda", tira el 5 de "Los Traperos".

"Siento mucho agradecimiento con que un chico haya venido de Corea para cumplir su sueño en nuestro club. De verdad que es una alegría enorme", afirma el presidente Majori. Así las cosas, Euiheyeon Jung puede debutar en cualquier momento y pasar a la historia como el primer futbolista en tener una publicidad unipersonal en otro idioma y, a su vez, vestir una camiseta distinta a la de sus compañeros.

"Cuando debute va a ser por mi esfuerzo y mi calidad", cierra Jung, con timidez, escapándole a sus propios dichos sobre "Iniesta". Aquí, cambiar el estilo de la narración es alterar su significado. Aunque le pese, al joven surcoreano le toca asumir su lugar, prácticamente de héroe de literatura: el de hombre común en situación extraordinaria.





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.