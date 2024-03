Este fin de semana será extra largo para los argentinos, e incluso en algunos casos podrán disfrutar de hasta seis días de descanso, con los feriados de Semana Santa 2024 y los feriados del 1 y 2 de abril, que lo conviernte en una oportunidad ideal para una escapada a alguno de los principales destinos turísticos del país.

Si bien el 28 de marzo, Jueves Santo, no es feriado, se trata de una jornada no laborable, por lo que los trabajadores de la administración pública tendrán ese día de descanso que se suma al 29 de marzo (Viernes Santo), feriado nacional. Quienes no trabajen ninguno de esos dos días, tendrán un fin de semana XXL.

Semana Santa y el feriado extra largo de seis días

28 de marzo: Jueves Santo (no laborable).

29 de marzo: Viernes Santo (feriado).

30 de marzo: Sábado de Gloria (o Sábado Santo).

31 de marzo: Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua).

1 de abril: feriado puente con fines turísticos.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado).

Todos los fines de semana largos que quedan en el 2024

Junio: del sábado 15 al lunes 17: 3 días

Junio: desde el jueves 20 de junio al domingo 23 de junio: 4 días

Octubre: del viernes 11 de octubre al lunes 14 de octubre: 4 días

Noviembre: del sábado 16 al lunes 18: 3 días

Calendario oficial de feriados 2024

Feriados inamovibles 2024

Lunes 1 de enero: Año nuevo.

Lunes 12 y martes 13 de febrero: Carnaval.

Domingo 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo.

Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Miércoles 1 de mayo: Día del trabajo.

Sábado 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Jueves 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Martes 9 de julio: Día de la Independencia.

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 2024

Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Miércoles 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos 2024

Lunes 1° de abril.

Viernes 21 de junio.

Viernes 12 de octubre.

Seguí leyendo