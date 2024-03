Los gremios docentes cumplieron ayer la primera jornada del paro de 48 horas previsto para esta semana y están a la espera de una convocatoria del gobierno provincial para analizar una nueva oferta salarial. Amsafe y Sadop marcharon ayer por las calles de Reconquista, con delegados y trabajadoras y trabajadores de los departamentos del norte provincial. Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, expresó que “aunque el conflicto se está haciendo largo, el nivel de acatamiento a las medidas de fuerza es prácticamente total. El gobierno tiene que leer el malestar que tiene la docencia". Afirmó que las maestras no van a tolerar el ajuste en la educación porque el gobierno está en condiciones claramente de mejorar la propuesta paritaria. Consultado por la propuesta recibida por los gremios de la administración central, Alonso remarcó que "el gobierno no convocó a nueva reunión paritaria por lo tanto no hay oferta que analizar. Tiene que haber un aumento en línea con la inflación, que tenga en cuenta la deuda y una mejora de las condiciones de trabajo".