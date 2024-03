Un encuentro con Mauricio Macri en la ciudad, días atrás, puso en situación incómoda a Ignacio Astore en la Asociación del Fútbol Argentino. Para intentar aclarar su situación, el presidente leproso habló en Buenos Aires y fue enfático con el proyecto de las sociedad anónimas que impulsa el gobierno nacional: “Me opongo a las sociedades anónimas, los clubes deben seguir por este camino”, aclaró.

En la última reunión de Comité Ejecutivo de la AFA, el presidente Claudio Tapia le reprochó a Astore un encuentro que tuvo con Macri. Astore negó cualquier propósito de involucrarse en el proyecto de hacer de los clubes sociedades anónimas y ayer hizo saber su parecer en medios de Buenos Aires para apuntalar su discurso: “Me opongo a las sociedades anónimas, no veo por qué hay que cambiar algo que funciona como nuestros clubes, hay que seguir por este camino”, enfatizó el presidente leproso. “Mi relación con Claudio Tapia es muy buena, hay transparencia y espontaneidad para decirnos las cosas”, destacó Astore.

En la ocasión el presidente leproso se expresó sobre la situación que vivió en las últimas horas la familia de Angel Di María, víctima de amenazas anónimas: “Estas cosas como las que pasan con Di María perjudican a nuestro fútbol. La ciudad vive una situación crítica, la realidad es así”, lamentó el directivo rojinegro. “En caso de que vengan Messi y Di María la ciudad tendría más paz. Lo que seduce venir a Newell’s es que jugás todos los partidos con 40 mil personas en el estadio”, añadió Astore a radio DSports.

El máximo directivo rojinegro admitió además que Franco Díaz fue desplazado del plantel por decisión de la dirigencia y que no volverá a jugar con la camiseta rojinegra. “Es una situación muy desgraciada, estamos evaluando posibilidades. No va a ser tenido en cuenta por una cuestión institucional”, confirmó Astore. Díaz dijo ser hincha de Central ante un grupo de personas que lo abordó cuando se trasladaba en su automóvil particular.