La cantante y actriz Cecilia Rosetto contó cómo surgió la idea de hacer charlas en los municipios de la provincia de Buenos Aires relatando sus días como comediante durante la última dictadura cívico-militar argentina.

"Dejé de actuar hace cuatro años y medio ya. En cierto sentido, pensé que me había retirado, sin ningún dolor. Tengo mucho para hacer, mucho material histórico. No quisiera irme de este mundo sin darlo a conocer a la gente. Porque tengo escritos personales de Niní Marshall, de Osvaldo Bayer, del Che Guevara", reveló en diálogo con AM750.

"No puedo irme sin dejar esto organizado. Aproveché la pandemia y después de ella me quedé sin subir a un escenario sin sentir demasiada nostalgia. Ahora me surgió una propuesta en el Teatro Roma (Avellaneda) y decidí por lo menos presentarme ahí", siguió.

"A raíz de esta especie de revolución que se armó en mi cabeza con la historia pensé que también tenía que contar un poco lo que hice durante la dictadura. Me hice humorista en esa época. Qué personajes y qué cosas buscaba para decir lo que no se podía decir", explicó.



"Armamos esas charlas de humor en tiempos difíciles con la periodista Laura Rosso y para presentarnos en las distintas ciudades bonaerenses. Sería egoísta no contar a los jóvenes y no recordar a los de nuestra edad cómo se vivió y cómo uno pudo dar vuelta eso", expresó.

"Fuimos hace dos semanas a Merlo y la gente me preguntaba como podía decir tanto en dictadura, y que era muy actual, porque es casi lo mismo que estamos diciendo ahora", cerró.