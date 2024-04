Con su salud muy afectada, en tratamiento médico en la ciudad de La Plata, la dirigente social Milagro Sala cumplió ayer 3 mil días de detención y para visibilizar su situación y el reclamo de libertad se llevarán a cabo distintas actividades, en Jujuy y en Buenos Aires.

Desde La Plata, Milagro Sala hizo un repaso por la persecución judicial que soporta desde el comienzo de la gestión del ahora ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. También se mostró orgullosa por las acciones que viene desarrollando su organización, la Tupac Amaru.

Y habló de su estado de salud: "Estoy con una alergia anímica, estoy con calmantes para la pierna, me cambiaron el medicamento, y siento que no respiro bien, el cuadro se complica pero acá estoy", aseguró.

-Estos meses han servido para su recuperación anímica de lo difícil que ha sido el 2023. ¿Cómo sintetizaría estos 3 mil días?

-Hice un relato de los 3 mil días. Estuve detenida 25 días en la comisaría, después me llevaron a la cárcel, cuando empezaron los juicios me llevaron a Salta (Güemes). Después me llevaron a la casa de El Carmen (cerca del Dique La Ciénaga) cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había pedido mi libertad. En El Carmen me llevaron con prisión domiciliaria, hicieron una cárcel en una semana, y hubo un contínuo hostigamiento. Notificaciones permanentes, en la puerta de la casa estaba la policía, pedían documentos, habilitaban las listas de visitas. Sacaban fotos. En El Carmen también estuvo la Gendarmería Nacional, y yo no tenía causa federal. Y pasaron los meses, juicios y no solo perdí mi libertad, perdí a parte de mi familia, mi tía abuela que para mí era una madre, mi hijo (Sergio) y a Raulito (Noro) y el deterioro en mi salud. Nunca dejaron que me defienda con pruebas en los juicios donde me condenaban de antemano. En síntesis, escribí lo que sucedió en estos 3 mil días, en eso se basa el escrito.

-¿Estos 3 mil días confirman lo que el ex gobernador Morales había anticipado, que avanzaría con varias causas contra usted?

-Sí, y recuerdo que cuando le hacen una entrevista a la ex jueza Titina (Clara Langhe de Falcone), y también Pablo Baca (ex juez provincial y diputado provincial de la UCR que aprobó la ley de Ampliación del Superior Tribunal de Justicia, y juró como juez), dijeron que sí yo estaba en libertad, Morales no iba a poder gobernar. Después los sacaron. También García Goyena (secretario de Comunicación del gobierno de Jujuy) apretaba a los medios con la pauta publicitaria si no hablaban mal de Milagro Sala.

-En 8 años del gobierno de Morales, se apropió de proyectos y edificios de la Tupac ¿Cuál es el logro de Morales para los jujeños?

-Destrucción, endeudamiento, deuda; a pesar de que Jujuy es una de las provincias más ricas del país: tiene litio, petróleo, cultivo de marihuana; tiene Cauchari, la planta de energía solar. Pero pagamos las boletas más altas de luz, cinco empresas mineras, tres ingenios azucareros, somos una provincia que tendría que estar excelente. Sin embargo, nunca se supo la recaudación, las ganancias al día de hoy. No te olvides que mina Aguilar se cerró porque decían que no había más veta, eso fue en plena pandemia. Y esa mina se reabrió con los nuevos dueños, Vila y Manzano, tomaron empleados y no le reconocían la antigüedad a los mineros. O sea, logros no hay, Morales tomó deuda.

-¿Desde la justicia jujeña hay insistencia en pedir que regrese a Jujuy?

-La ultima embestida que realizó la justicia jujeña fue hace 20 días, los jueces preguntan sobre mi salud para que regrese a Jujuy. Los médicos del Hospital Italiano han presentado un informe donde expresan que sigo en tratamiento y que no pueden cortarlo. Los jueces que piden que regrese son los que tienen la causa de Campo Verde, y la Causa del Expediente. Los testigos que hay son apretados, pagados.

-¿Qué siente cuando las banderas de la Tupac se ven en las calles?

-Tengo un gran orgullo. Los compañeros siguen en las Copas de Leche, en los Comedores, siguen trabajando duro, con la cabeza bien alta. Y eso, la verdad, me emociona, porque están fortaleciendo el territorio. Es impresionante. La Tupac, en las actividades donde haya una razón importante, como fue la del 24 de marzo, para salir a las calles, los compañeros van a estar presente. Ellos hicieron actividades en los barrios, de reflexión por lo que sucedió el 24 de marzo. El 8 de marzo también estuvieron las mujeres en las calles. Lo importante es que estamos, los flameadores, las banderas de la Tupac están en las calles.

Mientras la lideresa habla con este diario, se escucha un reclamo de fondo: "¡Libertad a Milagro!". "Estos meses recibo muchas visitas, vienen a visitar de varios lugares, los compañeros llegan como si fueran de la familia, no avisan. Dirigentes políticos, un montón han pasado", se despide Milagro.



El reclamo de libertad

En la plaza Belgrano de la capital jujeña hoy, de 17 a 20, habrá una muestra de las actividades de las Copas de Leche de toda la provincia. También habrá una movilización por calles céntricas para finalizar en la plaza a las 18 horas e iniciar una radio abierta de la que participarán dirigentes sociales, políticos y gremiales

Milagro Sala se encuentra en La Plata desde octubre de 2023. En esa ciudad recibe contención y asistencia médica.

En los dos mandatos de su gestión al frente de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales apuntó contra la dirigenta social y otros luchadores sociales, estigmatizando y tratando de disciplinar a las organizaciones sociales.

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 desde su domicilio en el barrio Cuyaya, cuando la Red de Organizaciones Sociales realizaba un acampe en la plaza Belgrano, después de haber pedido audiencias al gobernador Morales pidiendo la continuidad del trabajo de cooperativistas.