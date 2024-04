Como madres indígenas estamos muy preocupadas por el consumo de alcohol que aumenta cada día, además del consumo de otras sustancias que afectan a nuestros niños de entre 10 y 12 años y pone en riesgo su futuro.



El 14 de marzo pasado entregué un petitorio al fiscal Armando Cazón para solicitar ayuda, pero aún no recibimos ninguna visita. Esta problemática se suma a la falta de agua potable que hay en el territorio, el consumo de agua contaminada y el escaso acceso al sistema de salud que genera todos los años la muerte de niñxs en nuestras comunidades. Algunas personas hierven el agua antes de tomarla pero otros no y eso les genera muchos problemas de salud.

Solicitamos al fiscal que incluya en su agenda una visita a nuestro lugar para que escuche a las personas que son víctimas directas o indirectas de los consumos. Por motivo de lejanía y por ser de una comunidad originaria en la que no tenemos mucho acceso a la información, se nos dificulta hacer diligencias correspondientes en tiempo y forma a ciertas situaciones que nos suceden.

Esto no es algo que pasa solo en nuestra comunidad, sino que se repite también en la mayoría de las comunidades pertenecientes al Municipio de Santa Victoria Este. Nosotros hicimos todo lo posible, recorrimos las casas, hablamos con las personas que venden alcohol a menores, pero todo continúa igual.

No estamos hablando de cerveza o vino, son bebidas alcohólicas fuertes que destruyen a nuestros niños y las familias ya no saben qué hacer. Los niños roban para comprar el alcohol, acá no hay presencia del Estado, no hay nadie de salud para atender el consumo que están teniendo nuestros niños.

Los chicos toman hasta que se les genera una adicción y con eso llega la violencia, golpean a sus mamás, a sus hermanos. Es muy triste lo que está pasando, por eso estoy haciendo todo lo posible para que alguien vea nuestra situación. En febrero tuvimos dos muertes por este tema, un chico de 16 años que estaba atravesando un problema con el consumo de alcohol se suicidó y otro de 17 que falleció a causa del consumo de bebidas y otras sustancias. Necesitamos ayuda de manera urgente frente a estos problemas.

*Cacique de la comunidad wichí Misión Anglicana