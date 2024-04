En medio de récord de contagios y muertes por dengue, el Gobierno decidió levantar trabas a la importación de repelentes para insectos por la alta demanda y la falta de stock en farmacias y comercios. Según informó la ANMAT a varios medios de comunicación, el organismo suspenderá su intervención en un plazo de 30 días.



La decisión, que alcanza a los productos en formato de aerosol, crema, spray y gel, se tomó luego de analizar el "contexto epidemiológico actual y el consecuente incremento en la demanda”.

La excepción, detallaron fuentes oficiales, “regirá tanto para el régimen general (importadores con despachos a plaza) como para el régimen particular, de manera que las personas que quieran comprar dichos productos en el exterior podrán hacerlo a través del servicio courier (puerta a puerta) sin necesidad de efectuar trámites adicionales ante el Anmat”.



El Gobierno explicó que esta decisión “se simplificó desde el inicio de esta gestión con múltiples medidas”, a partir de la eliminación de las SIRA, las Licencias No Automáticas y el CEF, que abarcó a todas las importaciones”.

Entonces, “se dispuso para estos productos una reducción del plazo de pago (desde el esquema de 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días) a una única cuota a los 30 días”. En ese mes, no se cobrará el IVA adicional (20%) y la retención del Impuesto a las Ganancias (6%).

Falta de repelentes

En las últimas semanas, en medio del brote histórico de dengue que atraviesa el país, conseguir repelente se ha vuelto una tarea casi imposible.

Ocurre que SC Johnson, la empresa que maneja el 90% del mercado, dejó sin provisión a los centros comerciales porque —según denuncian supermercadistas— se pasó el pico de ventas y, de empezar a producir ahora, se quedaría con un enorme stock sin vender de cara a la temporada invernal.



"No falta producto porque hay muchas ventas, la empresa puede producir más, pero no lo hace porque no le interesa vender más repelente, ya pasó su temporada. Vende lo que tiene y el resto mala suerte, es una empresa que vende muchas otras cosas, no está interesada en vender más repelente del que hace por temporada", contó a PáginaI12 un importante líder supermercadista multinacional que viene revisando, como sus colegas, de dónde sacar variantes alternativas.



Hasta ahora, ni el Ministerio de Salud ni la Secretaría de Comercio Interior habían tomado contacto con la empresa productora o los grandes puntos de venta para averiguar por qué no hay producto o dónde se podría conseguir más. La solución que se limitó a ofrecer el Gobierno del ultraderechista este jueves, finalmente, fue levantar las trabas de importación para traer los repelentes desde el exterior.