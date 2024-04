Central inició el camino de la Libertadores con el mejor resultado pero no el mejor juego. Se impuso ante Peñarol en un partido muy parejo por un gol de Quintana y a pesar del poco peso ofensivo del equipo. Es que el canaya no tiene delanteros que ofrezcan peso en el área rival --anoche jugó Cervera-- , aún sufre de un Campaz disperso y se refugió en algunas apariciones de Malcorra. En el segundo tiempo sufrió porque jugó mucho en su campo pero los tres puntos son relevantes.

Central no pudo nunca hacer lo que se propuso. Jugó con poco con la pelota y sus jugadores ofensivos llegaron poco al área. Porque Gómez estuvo siempre en campo propio, Campaz no desequilibró y Malcorra no encontró a Cervera, el delantero que salió a jugar por lesión de Abel Hernández cuando hacía trabajos físicos de preparación.

Peñarol peleó por cada pelota y en general se impuso con el balón, aunque no pudo progresar con su juego hasta el área canaya. Ramírez y Silvera fueron lo más peligrosos, incluso Ramírez ganó un tiro de esquina y sacó un cabezazo que se perdió muy cerca del primer palo de Broun. Fue la jugada más peligrosa. Porque los intentos de Central estuvieron con remates de larga distancia, ambos desviados, de Campaz y Malcorra. El encuentro no tuvo atractivos.

Es que jugar de local no fue una ventaja para el canaya. El partido fue muy parejo y lo que rompió el ritmo de juego fue un tiro de esquina. Por arriba ganó Mallo, su cabezazo pegó en el palo y Quintana tomó el rebote para empujar el balón al fondo con un toque con su pie zurdo mientras se caía. El canaya encontró una ventaja que inesperada en la última jugada de la primera parte.

Campaz sigue lejos de su nivel y anoche no desequilibró

Ganar un partido con los delanteros que tiene Central es todo un mérito. Porque Hernández aún no mostró condiciones, ayer ni pudo jugar, y Cervera no ofrece nada en ofensiva que preocupe al rival. Todo se reduce a las pinceladas de Malcorra, un golpe de inspiración de Campaz y los cabezazos de Mallo y Quintana en área rival. Y por eso sufrió el canaya. Peñarol perseveró en sus ataques y Silvera lo perdió en el área chica con medivuelta alta. Y después Quintana despejó en la línea un toque de Silvera al anticiparse a Broun.

No fue bueno el segundo tiempo del canaya. No tuvo peso ofensivo y solo se dedicó a defender, a veces cortando el juego en el medio y por momentos despejando centros en el área. Peñarol tuvo intenciones pero con la pelota no fue más que Central. Broun no fue exigido nunca pero el temor al empate se disipó en Arroyito solo con el pitazo final. El rendimiento del canaya no despeja las dudas que hay hace tiempo sobre el equipo. Pero el triunfo fue relevante para lanzarse a la pelea por la clasificación.

1 Central

Broun 6

Martínez 6

Mallo 7

Quintana 8

Sandez 5

O’Connor 5

Ortiz 5

Gómez 4

Malcorra 6

Campaz 5

Cervera 4

DT: Miguel Russo

0 Peñarol

De Amores 6

Mayada5

Méndez 5

Rodríguez 5

Olivera 5

García 6

Darías 5

Fernández 6

Ramírez 6

Cabrera 5

Silvera 6

DT: Diego Aguirre

Goles: PT: 45m Quintana (C).

Cambios: ST: : 16m Hernández, González y Acosta por Darías, Ramírez y Olivera (P), 22m Martínez Dupuy e Ibarra por Cervera y Gómez (C), 32m Babi por Cabrera (P) , 35m Komar por O'Connor (C), 40m Coronel por Martínez (C) y 44m Gianoli por Silvera (P).

Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Cancha: Central