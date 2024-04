También será un domingo de definiciones el que sucederá por la Copa de la Liga Profesional. En por lo menos tres de los cuarto partidos, los resultados influirán directamente en la clasificación para los cuartos de final. La programación arrancará a las 16 en Tucumán por ESPN Premium, con el juego entre Atlético (7 puntos) y Gimnasia y Esgrima La Plata (16) y en Parque Patricios, con la presentación por TNT Sports de Barracas Central (22), una de las relevaciones del torneo, ante Instituto (17) . A las 18.30, será el turno de Racing (18) que recibirá en su Cilindro de Avellaneda con transmisión de TNT Sports a Lanús, el segundo del grupo B con 23 puntos y a las 21, River (21), a través de ESPN Premium, River cerrará la jornada en el Monumental como local frente a Central (14) que, ya sin posibilidad de clasificarse llegará con un equipo alternativo.

La victoria de Independiente ante Banfield del viernes por la noche dejó momentáneamente a River fuera de los cuatro primeros de su zona. Pero una victoria "millonaria" lo devolverá a ese lugar y dejará todo abierto para la última fecha. En el grupo A, hay seis equipos para cuatro posiciones y River trará de aprovechar el impulso ganador que le dio la victoria de la semana por 2 a 0 ante Deportivo Táchira por la Copa Libertadores en Venezuela. Central también ganó 1 a 0 a Peñarol en su debut en la Libertadores pero por decisisión de su técnico Miguel Russo, guardará sus titulares para enfrentar en la semana de visitante a Atlético Mineiro.

Racing tambien tuvo un estreno triunfal en la Copa Sudamericana derrotando 2 a 0 en Asuncion a Sportivo Luqueño. Y con el retorno como titular de "Juanfer" Quintero recibirá a Lanús que por el mismo torneo, igualó 1 a 1 en Brasil con Cuiabá, pero no descuidará la Copa de la Liga, en la que tiene muy buenas chances de clasifcación. Una victoria reforzará las chances racinguistas para la fecha final, un empate o una derrota lo dejará muy relegado.

Por último, el sorprendente Barracas Central buscará asegurar una clasificación inesperada a primer turno ante Instituto que entre la Copa de la Liga y la Argentina perdió sus últimos cuatro partidos y acaso juegue su última carta. Una nueva derrota podría dejar tamblaeante la continuidad de Diego Dabove como técnico del equipo cordobés. En tanto que a la misma hora, Gimnasia buscará ganarle a los tucumanos y aguardar que River mas tarde no lo haga o pierda incluso antre Central. Si River sumara más que Gimnasia, el equipo platense sellará definitivamente su eliminación.