La realidad volvió a poner a Newell’s en la obligación de reconocer su presente. Un equipo que no está capacitado para tomar protagonismo grande en el fútbol argentino. Porque nunca pasa las pruebas exigentes y ayer, incluso, casi nunca comprometió al rival. Boca jugó a voluntad, sacó provecho de una apuesta fallida de Mauricio Larriera por los juveniles Esteban Fernández y Jaime, y con un gol en el primer tiempo y dos en el complemento sacó a los leprosos de la disputa por el juego. Lo único para destacar en el parque Independencia fue la clase de Ever Banega para hacer todo bien con la pelota.

Al comienzo, Newell’s y Boca jugaron un partido a ritmo pausado. Pocas jugadas salían de mitad de cancha y ninguna llegaban a las áreas. El control del balón en los metros más disputados de la cancha fue el problema de ambos. Pero la visita, con el paso de los minutos, fue resolviendo su falencia. Merentiel retrocedió un poco más para tener más participación, Medina y Pol Fernández se imponían en los duelos individuales y cuando el xeneize empezó a jugar con pelotas verticales el fondo leproso sosobró.

Banega, lo único por rescatar. Foto: Sebastián Granata

Es que Newell’s falló en todo en su puesta en escena, principalmente en el mediocampo. Jaime y Esteban Fernández no gravitaron nunca y el equipo encontró opciones solo con las corridas de Martino por izquierda y los pases de Banega. Muy poco para asumir protagonismo. Y más aún para pretender dejar a Ramírez con una oportunidad de remate al arco. Boca llegó al gol con facilidad: toque al vacío de Merentiel a Langoni y el remate del delantero, muy fuerte, fue desviado por Macagno pero dejó ante la definición a Medina, frente a los tres palos, con un cabezazo.

Larriera asumió su fallido armado del equipo y el segundo tiempo salió a jugar con cambios en el mediocampo y los ingresos de Cacciabue y Chiaverano. Y en la primera que tuvo el delantero pateó al arco, algo que el equipo no logró en los primeros 45 minutos. La Lepra salió a jugar con agresividad, al menos desde la actitud. Aunque no pudo más que poner al rival un rato a jugar en posición defensiva. Porque cuando Boca atacó encontró las mismas facilidades que en el primer tiempo y Macagno no pudo hacer nada para evitar el gol de Langoni después de vencer en un mano a mano a Medina y otro al propio Langoni en la misma jugada.

Así el segundo tiempo fue un martirio para los hinchas rjinegros. Es que Newell’s nunca pudo comprometer al rival con su juego. Sin remates al arco, el equipo solo se esforzó para evitar sufrir más goles. La Lepra no fue competitivo en toda la tarde. No alcanzó con el descuento de Julián Fernandez a dos minutos del final y amplió Zenón de contragolpe de Fabra a los pocos segundos.

Como ocurre hace tiempo en el parque Independencia, quedó claro que el proyecto de Newell's de pelear por el título carece de argumentos.

1 Newell’s

Macagno 6

Méndez 5

Velázquez 5

Glavinovich 5

Martino 5

J. Fernández 5

Banega 6

González 4

E. Fernández 4

Jaime 4

Ramírez 4

DT: Mauricio Larriera

3 Boca

Brey 6

Advíncula 5

Lema 6

Rojo 6

Blanco 6

Medina 8

G. Fernández 7

E. Fernández 7

Zenón 6

Langoni 7

Merentiel 7

DT: Diego Martínez

Goles: PT: 27m Medina (B). ST: 9m Langoni (N) y 43m Julián Fernández (N) y 45m Zenón (B).

Cambios: ST: Desde el inicio Cacciabue y Chiaverano por Esteban Fernández y Jaime (N), 19m Aguirre por González (N), 23m Saracchi por Blanco (B), 29m Valentini, Saralegui y Briasco por Rojo y Pol Fernandez, Langoni (B), y Miljevich por Banega (N), 33m Calderara por Martino (N), 38m Fabra por Medina (B).

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Coloso del Parque