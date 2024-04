DOMINGO 7



CINE

Malvinas en Bafilma La plataforma de contenidos del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas recomienda obras que reflexionan sobre esta temática. Parte de la programación incluye Yo también hablo, a 40 años de Malvinas, corto realizado por Emanuel De La Fuente, que vislumbra la campaña en conjunto realizada por la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, donde son ficcionalizados los testimonios de soldados que sufrieron torturas y tormentos por parte de sus militares superiores durante el conflicto bélico.

Disponible a través de bafilma.gba.gob.ar. Gratis.

Ciclo homenaje Durante todos los domingo del mes se presenta en el CCK un homenaje al realizador Chris Marker, con la proyección de seis de sus trabajos, realizados entre 1962 y 1998. Además de director, Marker fue escritor y fotógrafo. Se le atribuye la invención del documental subjetivo. Se dedicó, durante sesenta años a observar, con curiosidad meticulosa, con ironía cáustica y a menudo divertida, incluso con cólera, las vicisitudes de la historia mundial y del individuo. Hoy es el turno de La jetée (1962) y El sexto lado del pentágono (1967).

A las 17, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

La terminal Puede verse en exclusiva el más reciente largometraje del realizador argentino Gustavo Fontán. Una pequeña estación de micros en el interior de la provincia de Córdoba. Quienes llegan o parten en los micros interurbanos son, fundamentalmente, trabajadores. Esperan. Van y vienen con su esperanza, con su cansancio. La vida en el lugar consiste en las alteraciones que provocan las partidas y llegadas de los micros. La quietud se interrumpe, se altera durante un breve lapso, y luego vuelve la calma. Lo que aparece, desaparece sin cesar.

A las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $2600.

TEATRO

Paraguay Se estrena la nueva creación colectiva de Paula Grinszpan y Lucía Maciel. Actúan Mariano Saborido, Manuela Martínez, Olivia Daiez y Migue Canevari. Paraguay es una historia musical atravesada por la melodía del sueño americano. Dos mujeres emprenden un viaje hacia la libertad. Tendrán que atravesar desafíos mágicos

para poder llegar a la Tierra Prometida.

A las 18, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: $12000.

ARTE

Mapa 24 La feria de arte contemporáneo realiza su sexta edición con más de 35 galerías de todo el país y participaciones internacionales. La propuesta curatorial que nuclea la obra de Lula Mari, Manuel Aja Espil, Alfredo Frías, Alejandro Chaskielberg y Guillermo Mena se centra en un diálogo que trabaja el enrarecimiento del paisaje, la ficcionalización de lo cotidiano. Con diversas improntas pictóricas, estos artistas ensamblan mundos que rozan la frontera entre lo ficticio y lo real. En las obras se detectan personajes amorfos, descontextualizados de espacio y territorio. Estos mismos habitan paisajes que dan indicios de no ser del todo reales, que se rigen por leyes distintas a las terrenales.

De 14 a 21, en La Rural, Av. Sarmiento 2704. Entrada: $5000.

LUNES 8

CINE

Hemshej Se estrena la película de Julieta Lande, quien cuenta sobre su realización: “El proyecto nació en una búsqueda por querer saber más sobre la historia de mis abuelos, sobrevivientes de la Shoá, y se convirtió en un proceso de deconstrucción personal”. En 1939 Joel y Jana escapan de su pueblo en Polonia por la llegada de los nazis, convirtiéndose en los únicos sobrevivientes de su familia. En Argentina, tienen un hijo al que apodan Hemshej, palabra que significa continuidad. Hoy Julieta decide desandar sus pasos para entender qué hay detrás del silencio de su padre, sospecha que una parte de su historia que le fue omitida.

A las 19.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

El viento que arrasa Puede verse el séptimo largometraje de la cineasta argentina Paula Hernández (Los sonámbulos), que adapta a la pantalla grande la primera novela de la escritora Selva Almada, también argentina. A partir del encuentro entre un pastor evangélico y su hija adolescente con un mecánico y su vástago, el film construye una atmósfera con un halo espiritual que no necesita de ademanes ampulosos para poner en escena situaciones de elocuente trascendencia. Actúan Alfredo Castro, Sergi López, Almudena González y Joaquín Acebo.

A las 12.45, 18 y 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

Cine africano Se presenta una selección de cinco documentales que reflejan diferentes perspectivas desde el arte cinematográfico sobre el continente africano. Películas que actúan como puentes, que entrecruzan historias y lugares comunes como el océano, las mujeres, las violencias dando paso a historias de vida.

Hasta el 29 de abril, disponible a través de lumiton.ar. Gratis.

TEATRO

Esas que no ¿Qué es lo que recordamos de otro que ya no está? Eso se pregunta Nelly, una artista obsesionada con crear algo para la posteridad, algo que le dé sentido a su existencia y a la de su hermana Betty. Las protagonistas son dos artistas que comparten todo: casa, trabajo, hombres, y el sueño de ser parte de la historia del cine. Pero también la responsabilidad de cuidar a una madre en sus últimos días y quienes intentan escalar y hacerse un lugar en el círculo artístico porteño de la Buenos Aires de 1937. Actores: Brenda Bonotto, Sol Montero. Dirección: Antonela Scattolini Rossi.

A las 20.30, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $7000.

ARTE

Cromológicamente Puede visitarse la muestra de Mariano Molina. La exposición es un resumen de las principales pinturas color que el artista ha realizado en los últimos años y habla, específicamente, sobre las multitudes en un perfil de obra muy colorido y de gran formato con la técnica de pintura acrílica aplicada con aerógrafos. En palabras de Luis Felipe Noé: “Molina propone partir de la imagen constituida por el registro fotográfico y descolocarla a través de la vibración del color: no se trata de deshacerla, ni de convertirla en abstracta. La imagen se convierte en vibración. Así como en música se habla del color del sonido, en su obra se podría hallar el sonido del color”.

De lunes a viernes de 10 a 15, en Galería Alejandro Bustillo, Rivadavia 325. Gratis.

MARTES 9

TEATRO

El bululú José María Vilches estrenó El bululú en 1974. La obra mostraba la experiencia de los actores que recorrían pueblos con el objetivo de entretener a los espectadores. Con esa obra Vilches llegó a hacer 4500 funciones. Aquel montaje se transformó en leyenda. Leticia González de Lellis y Osqui Guzmán lo traen de vuelta en este espectáculo donde al mundo del siglo de oro español y Federico García Lorca, le suman el de la cultura boliviana, herencia de la familia del actor, generando una divertida mezcla. El bululú: antología endiablada se construye sobre una hipótesis: el teatro es una máquina de coser memoria.

A las 20.30, en el Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343. Entrada: desde $13000.

ARTE

Ciudades Puede recorrerse la muestra de Lucía Pacenza, con curaduría de Cecilia Escalante y Rocío Genovese. En palabras de la propia artista: "Siempre tuve la intención de llevar mis obras al espacio público, de instalarlas en la ciudad como una presencia integrada y visible. Elaboro proyectos de esculturas a escala de emplazamientos que me parecen adecuados dentro de la ciudad real. Realizo fotomontajes de esculturas imaginadas en sitios existentes. Pero eso no me bastó, así que comencé a crear también mis ciudades imaginarias, a escala mínima. En distintas versiones, todas parecen inhóspitas, inhabitadas y evocan la incomunicación y el aislamiento".

Lunes a sábados de 10 a 20, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Av. Corrientes 2038 Gratis.

ETCÉTERA

Siempre argentinas En el marco del ciclo Los albores de la Patria, se brindará un homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Quienes transiten por la línea del Subte A (Estación Congreso) podrán observar una gigantografía con una imagen satelital de las Islas Malvinas, y participar de una experiencia inmersiva y de reflexión a través de un QR que conectará con distintas emociones relacionadas con esta herida aún abierta.

Hasta 30 de abril, en la Vitrina del Congreso de la Nación, Estación Congreso del subte A, dirección San Pedrito. Gratis.

CINE

Cine Cortázar Se presenta una propuesta con una serie de películas afines al universo del autor. Las películas que integran el ciclo, acompañan la Muestra Cortázar que se exhibirá en el Espacio Cultural, en conmemoración por los 40 años del fallecimiento del icónico escritor argentino. Hoy se verá Mentiras piadosas, de Diego Sabanés (2009). Versión libre de La salud de los enfermos, cuento perteneciente al libro Todos los fuegos el fuego. La historia gira en torno a una familia argentina de fines de los años 50, cuyo hijo menor viaja a París y desaparece sin dar noticias, agravando el estado de salud de la madre.

A las 18.30, en la Biblioteca del Congreso, Alsina 1835. Gratis.

MÚSICA

DN Big Band Este show maneja un repertorio muy variado: desde composiciones propias hasta arreglos de diversos géneros musicales y de artistas como Jaco Pastorius, Harry Conick Jr, Bee Gees, Amy Winehouse, entre otros, sin dejar de lado el repertorio propio más tradicional, convirtiéndola en una de las agrupaciones más eclécticas de Argentina.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $6000.

MIÉRCOLES 10

ARTE

Máquina Robot Puede verse una muestra que trata sobre temáticas del tiempo. De la carrera del ser humano por pertenecer, que lo hace borrar la belleza e importancia de ser distintos. Lo duro de la existencia en una sociedad cada vez más mecanizada y domesticada. Que busca perder contacto con el mundo real. El hombre alienado, asemejándose a una máquina robot creada en serie, sin pensamiento propio ni sentimientos. Haciendo hincapié en la incomunicación, la soledad y las rutinas cotidianas. Anabella Sarrias intenta transmitir un estado, reflexionar y cuestionarse sobre su propia realidad.

Lunes a viernes de 9.30 a 19.30 y sábados de 9 a 12.30, en la Alianza Francesa Sede Flores, Granaderos 61. Gratis.

TEATRO

Los gestos bárbaros Puede verse la obra dirigida por Cristian Drut, con actuaciones de Valentina Bassi, Francisco Bertín, Matilde Campilongo, Laura Novoa e Ignacio Rodríguez De Anca. Emilia vuelve a su casa familiar después de muchos años a partir de un inexplicable accidente que le dejó algunas secuelas. No puede recordar. Todo va a ser un proceso, dijo el médico. Sus propios recuerdos se mezclan con la muerte del padre. El reencuentro con su familia será el motor para que ella pueda volver o quedarse.

A las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: desde $5000.

FOTOGRAFÍA

Artesanas originarias Puede visitarse la muestra que reúne retratos de tres comunidades: pilagá, mocoví y selk’nam. El fotógrafo Diego Chiari da a conocer en esta exposición, y a través de sus retratos, a las artesanas de las comunidades originarias de Formosa, Chaco y Tierra del Fuego, junto a su gente, los entornos, las realidades y los paisajes naturales. La exhibición está acompañada por piezas de la colección del Museo y podcast documentales acerca de estos pueblos originarios.

De lunes a viernes de 11 a 19, sábados y domingos de 11 a 20, martes cerrado, en el Museo de Arte Popular José Hernández, Av. del Libertador 2373. Gratis.

CINE

Douglas Fairbanks El programa está integrado por dos largometrajes de la década de 1920, grandes éxitos de una de las más grandes estrellas de Hollywood durante el período mudo y el primer actor en transformarse en un auténtico héroe de acción. Hoy se verá El ladrón de Bagdad, dirigida por Raoul Walsh. En esta adaptación de Las mil y una noches, un carismático ladrón que actúa en las calles de Bagdad entra un día al palacio del Califa con intención de robar un tesoro. Allí se enamora de la Princesa y tramará un plan para raptarla.

A las 14.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $2600.

ETCÉTERA

Cuentos reconstruidos Desde una mirada trastocada y atravesada por la época, La reconstrucción de mis cuentosintenta reparar aquellas historias que nos contaron de niñxs y forman parte tanto de la memoria colectiva, como de nuestra identidad. Este ciclo propone una serie de lecturas performáticas a cargo de Paula Cancela, invitando al espectador a formar parte de una experiencia íntima y multidisciplinaria, sumergiéndonos en un universo de fantasía no tan lejano. Actúan Alejandro Tantanian, Bimbo Godoy, Flavia Calise, Maga Clavijo y Vero Gerez.

A las 20, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $7000.

JUEVES 11

ETCÉTERA

Homenaje a Alcón Alfredo Alcón es sinónimo de actuación. Su nombre está asociado a lo mejor de la escena nacional y al San Martín, donde interpretó Shakespeare, Lorca e Ibsen. Por eso, en abril, a diez años de su partida, se lo recordará con una serie de actividades al artista, pero también a ese hombre querible, inteligente y con un personal sentido del humor que fue Alcón. Hoy se inaugura la muestra con imágenes de las obras que interpretó en las salas del Teatro. Además se proyectará el documental La voz infinita, con fragmentos de sus obras, entrevistas con el actor y la opinión de colegas que compartieron el escenario con él.

A las 18, en el hall del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

Lecturas nómades Leda Díaz, Ignacio Díaz Neila, Haydée Karszenbaumy, Victoria Cetti, Facundo Cifelli, Fabián Losada y Soledad Rivas intercalan poesía con La llamada, última novela de Leila Guerriero, y con Una historia sobre la soledad, de David Vicent.

A las 18, en la Librería del Fondo, Costa Rica 4568. Gratis.

MÚSICA

Faraonika La artista platense presenta en sociedad su celebrado primer álbum: Farsanta. Se trata de un disco de transformismo pop con todas las caras que conocemos de Sala Belazaras y más: su arrasador flow como rapera, su imaginario esotérico, sus videoclips provocadores y una visión global del pop para apropiarse de elementos de la electrónica, el perreo y el hip-hop. Farsanta es un manual de sensualidad, una lección de placer. Fara hipnotiza a quienes la ven pasar, interrumpe los pensamientos racionales de quienes conquista. Por momentos nos deja compartir su contemplación: estamos junto a ella frente al espejo, observándolo todo. El poder capital de una misma.

A las 20.30, en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875. Entrada: desde $5000.

Rayos Láser La banda cordobesa presenta Nuestra historia, un show que repasa toda la carrera del grupo con la particularidad de que el setlist será armado por sus fans, pidiendo sus canciones favoritas y también aquellas que nunca pudieron escuchar en vivo. Rayos Laser nace en el año 2011 en Villa María, Córdoba. Con el lanzamiento de su primer material en 2012, se convirtió en un nombre recurrente en festivales y conciertos a lo largo y ancho del país. Con varios discos, singles y nominaciones, representa una banda clave para entender la música pop argentina de los últimos años.

A las 20, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada: $7000.

TEATRO

La anémona y el jabalí Puede verse la comedia dramática de Mónica Maffía. La pieza parte de un poema erótico de Shakespeare que utiliza el mito de Venus y Adonis como metáfora política para denunciar los abusos de autoridad de su propia era. Debido a las similitudes con un poema de García Lorca, la autora decidió ambientar la obra en un estudio radiofónico en la España de 1936 a días de perpetrarse el golpe de Franco.

A las 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $3000.

VIERNES 12

CINE

El nacimiento de un maestro Se presenta el primer ciclo del año de Bellas Artes Cine, dedicado a uno de los más grandes realizadores: el maravilloso Alfred Hitchcock. Hoy se proyectará Los 39 escalones. Después de un par de filmes sin demasiado éxito, Hitchcock recurrió a dos estrellas (Robert Donat y Madeleine Carroll), a una novela popularísima de John Buchan y a la mezcla de suspenso, aventuras y comedia romántica que se volvería una parte importante de su carrera. Aquí hay un hombre envuelto, sin quererlo, en una enrevesada intriga de espionaje alrededor de cierta organización secreta.

A las 18, en el Museo de Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2270. Gratis (con reserva previa).

MÚSICA

Los Besos La pequeña orquesta art pop argentina liderada por la música y poeta Paula Trama se sube al escenario para presentar su nuevo disco, Nadie duerma. Los Besos explora la canción en todos sus géneros. Llevan editados seis discos y un libro cancionero con toda su obra. La banda acostumbra presentar las canciones a su público como materia de desarrollo, como una propuesta musical que se completará a través del cuerpo y la escucha del espectador, cuando hay un ida y vuelta. No es casual que sean considerados una de las propuestas indies más interesantes de la escena porteña.

A las 20, en el Teatro Vorterix, Sarmiento 3131. Entrada: $15000.

Martín Buscaglia El artista uruguayo clave en la escena musical latinoamericana, visita Buenos Aires. Funk, rock, calypso, cumbia, no hay etiqueta posible para este músico tan talentoso como original e inquieto. En los últimos quince años giró y dio conciertos a dúo con artistas como los brasileños Os Mulheres Negras, la mexicana Julieta Venegas, el argentino Lisandro Aristimuño y la cubana Yusa. Produjo a diversos artistas como Mi Amigo Invencible y Kiko Veneno.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $10000.

TEATRO

Nacidas con Fórceps La Papo, La Enana y Turbina son amigas. Hace 17 años ensayan en un garage del conurbano que ahora están a punto de perder. Para recuperarlo, arman un show a beneficio. La banda es Nacidas con Fórceps. El garage se llama El Manantial. Las vidas rockeras son frágiles como un acople. Podrán morir las personas. El rock, nunca. Actúan Fiorella Cominetti, Carolina Ferrer y Julieta Filipini (Papo), con dirección de Las Ramponi y Laura Fernández.

A las 22.30, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $5800.

No me llames ¿Qué pasa cuando las relaciones estallan en la virtualidad? ¿Cómo se resuelve lo afectivo en la era de la inmediatez y los emoticones? Una pareja discute por WhatsApp, amigas intentan resolver la tristeza a través de las redes sociales, un matrimonio quiere ponerse de acuerdo vía Zoom y un chat de amigos busca concretar un encuentro presencial. Se trata de historias cruzadas que navegan por los complicados laberintos de la red. Una mirada descarnada sobre un mundo hiperconectado que no logra detenerse nunca. Dirección de Mariela Asensio. Elenco: Vanesa Butera, María Figueras, Paola Luttin y Pablo Toporosi.

A las 22, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: desde $5000.

SÁBADO 13

MÚSICA

Nina Suárez Luego de presentarse en el Festilaptra y en el Festival Baradero Rock, Nina invita a una noche única tocando entero su primer disco, Algo para decirte, que grabó y preparó en Resto del Mundo, el estudio en Boedo de los hermanos Pipe y Tom Quintans, miembros de Bestia Bebé y 107 Faunos. Hija de Fabio Suárez y Rosario Bléfari, Nina practicamente creció sobre los escenarios, y hoy es una figura en ascenso por derecho propio dentro de la escena indie local. Su banda está formada por Manolo Lamothe, el baterista de Cabeza Flotante, y Chicho Guisolfi, bajista de Bestia Bebé.

A las 23.55, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $3000.

Babooshka! Carlos Casella presenta Canciones de mujer: 15 años, compuesto por canciones de mujer cantadas por un hombre. El intérprete trae a escena la historia viva de reencuentros y desamores en un repertorio ecléctico que representa a su vez su identidad cultural y su mirada sobre ese delgado límite entre lo femenino y masculino. El grupo está integrado por Pedro Onetto en piano, Nicolás Rainone en contrabajo, Alejandro Terán y Julio Domínguez en viola, violín y clarinete, Facundo Flores en batería. Cantantes invitadas: Alejandra Radano y Lady María González.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Dietrich El proyecto fundado por Hakinen y Frisco se instaló en el under porteño como un secreto a voces, particularmente, por sus shows en vivo, configurando una suerte de ritual que tenía lugar en cada una de sus presentaciones. Luego de una disolución silenciosa en 2015, volvieron a los escenarios en 2023, este es su segundo show de regreso. Su sonido logró mantener la lógica de la música electrónica de pasajes largos y loopeados, transiciones lentas y un tratamiento sonoro delicado. Apertura y cierre a cargo de Moonra DJ.

A las 20, en Niceto Club, Vega 5510. Entrada: $15300.

TEATRO

Memorias de una maga Hija mayor del médico, docente y ensayista José Ingenieros, la bióloga Delia Ingenieros decide abandonar a los 33 años, en 1948, su carrera de investigadora en un laboratorio. ¿Por qué? Para estudiar con un maestro de la prestidigitación, el mago Wong, como se hacía llamar el maestro húngaro Juan Hoffman. A partir de ese cambio, elige el nombre Kamia para su nueva identidad y muy pronto comienza a trabajar en fiestas infantiles, clubes nocturnos, circos, enamorada del poder de la ilusión, de otra vida en lugar de la razón, el guardapolvos, los microbios, la ciencia y su mirada gélida sobre los acontecimientos. Dirige Cecilia Meijide y protagoniza Eugenia Alonso.

A las 17, en El Extranjero, Valentín Gómez 3380. Entrada: $8000.

ETCÉTERA

Feria Migra La Feria de Arte Impreso aterriza en el barrio de Chacarita con un encuentro del que participarán más de 150 proyectos independientes de Argentina y Latinoamérica, confluyendo para propiciar un encuentro con prints, ilustraciones, fotolibros, fanzines, ejemplares singulares, gemas y rarezas que circulan por fuera del mercado tradicional. Se extiende hasta el domingo 14.

De 14 a 21, en LABA, Fraga 648. Gratis.

