El martes a las 16 arrancan los cuartos de final de la Champions League 2024. En el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibirá a Manchester City, y en Londres, el Arsenal jugará con el Bayern Múnich. El miércoles, a la misma hora, se cruzarán en Parque de Los Príncipes, París Saint Germian y Barcelona, y en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid será local frente al Borussia Dortmund.

La semana próxima se jugarán las vueltas para conocer los semifinalistas que se enfrentarán por la ida en la última semana de abril, y luego en la primera de mayo. La cita final será el sábado 1° de junio en el Estadio Wembley londinense.

El partido entre el Madrid y el City podría haber sido una final anticipada. El equipo de Pep Guardiola es el favorito a ganar la competencia por segundo año consecutivo. Pero la Casa Blanca, dirigido por Carlo Ancelotti, es posiblemente su rival más fuerte, ya que es el máximo ganador de este torneo con 14, lo que significa que esta eliminatoria tiene mucho peligro para ambos lados.

Este cruce lo tiene todo. Enfrenta a los dos mejores entrenadores europeos. Además, entre sus principales figuras se destacan Jude Bellingham, quien se convirtió en el mejor centrodelantero de la temporada de la liga española, y Erling Haaland, que marcó 41 goles en sólo 37 partidos de la Champions, rompiendo muchos de los récords de la competición. No obstante, existen otros grandes nombres como Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Rodri, Vinicius Jr. y el argentino Julián Alvarez, campeón del mundo con la Selección Argentina.

Además, los equipos de España e Inglaterra se enfrentarán por tercera temporada consecutiva y por cuarta vez en los últimos cinco años, engrosando un historial que empezó a escribirse en la campaña 2012/13. En aquella edición del certamen, se vieron las caras en la fase de grupos, con una victoria del Real y un empate, mientras que desde la edición 2015/16, con ambos equipos asentados en la élite europea, los duelos se dieron en la llave final.

Para este primer choque de cuartos de final, los ciudadanos no llegan de la mejor manera, ya que el calendario y las lesiones le jugaron en contra. El City disputó dos duelos por la Premier League en una semana: superó 4-1 a Aston Villa y 4-2 al Crystal Palace. Tres días después, enfrentará al Madrid de visitante. Por su parte, los españoles tuvieron nueve días para descansar y preparar este partido clave.

Por otra parte, el enfrentamiento entre el Barcelona de Xavi Hernández y el París Saint Germain de Luis Enrique está plagado de historia reciente y curiosidades. Ambos equipos tuvieron en sus filas a Lionel Messi, quien ganó cuatro Champions con el conjunto español (2006, 2009, 2011 y 2015) y ninguna en París.

No obstante, en la temporada 16 se dio un encuentro histórico cuando el PSG viajó a Catalunya con una ventaja de 4-0 conseguido en la ida de los octavos de final, y parecía que con ese resultado se aseguraba su pase a la siguiente ronda. Pero el conjunto catalán, inspirado por Messi, produjo la remontada más impresionante en la historia de la Champions para ganar 6-1 en el Camp Nou. En tanto, cuatro años después el PSG se vengó al ganar 4-1 de visitante, en su camino hacia un triunfo 5-2 en los octavos de final, así que de esta eliminatoria se puede esperar lo inimaginable.

El Barça, pese a su presente irregular y algo decepcionante, será el único de los españoles que comenzará la llave como visitante. Pero cuando le toque ser local no podrá hacerlo en el Camp Nou (en remodelación completa), sino en el Olímpic Lluís Companys, con una capacidad mucho menor a la de su casa habitual.

Tras las idas de Messi y Neymar de París, Kylian Mbappé quedó como máximo referente del plantel parisino, previo a su posible salida al Real Madrid. En la vereda de enfrente, el Barcelona lucha por mantenerse competitivo, al combinar problemas financieros con la costosa remodelación de su estadio y la búsqueda de un nuevo entrenador, sabiendo la partida de Xavi al cierre de esta temporada. Sin embargo, Xavi apostará a su máxima figura, el polaco Robert Lewandowski, que desea ganar su primera Champions, pero no podría contar con los lesionados Frenkie de Jong y Pedri, quienes todavía no están recuperados.

La yapa de este encuentro, que parece atractivo en la previa, es que se verán las caras dos entrenadores españoles, y que uno fue director técnico del otro. Luis Enrique dirigió a Xavi en el Barcelona que logró la triple corona en la temporada 2014/15. "No conozco el trabajo de Xavi como entrenador, él conoce el mío. Me hubiera gustado que me hubieran entrenado él, Guardiola o Arteta. Alguien como Xavi tiene el nivel, ganó el Campeonato. El Barça es un gran club. Será difícil. Nunca hemos ganado la Champions, pero ese será nuestro objetivo, no sé si habrá un club con más ambiciones que nosotros", aseguró hace un par de semana el catalán.

Por otro lado, el cruce que mantendrá en vilo al pueblo argentino será el de Atlético de Madrid con Borussia Dortmund, con presencia argentina. El conjunto orientado por Diego Simeone podrá contar con los campeones del mundo: Nahuel Molina, Angel Correa y Rodrigo De Paul. Estos se suman a las figuras del equipo como Koke, Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Alvaro Morata y Memphis Depay.

Por su parte, el conjunto de Edin Terzic tiene mucha experiencia en Mats Hummels, Niklas Süle, Marco Reus y Emre Can, lo cual es positivo para el lado de la Bundesliga, pero aún está por verse si pueden mantener el ritmo con el Atlético durante dos partidos.

El Dortmund ganó la Champions League en 1996/7, y durante esa edición, se enfrentó al Atlético en dos oportunidades en la fase de grupos. Ganó 1-0 en Madrid, previo a perder 2-1 en Alemania. Cuando los equipos se enfrentaron en las mismas instancias en la temporada 2018/9, los alemanes vencieron 4-0 en casa antes de caer 2-0 en la capital española.

En la actualidad, ambos equipos no son los favoritos a ganar la “Orejona”, pero hicieron mucho mérito para llegar hasta acá, y nadie le quita el sueño al vencedor de pisar Wembley el 1° de junio.

Por último, el encuentro entre el Arsenal y el Bayern Múnich tiene varias aristas interesantes. El equipo alemán le marcó cinco goles a los Gunners en cada uno de los últimos tres encuentros, dos veces en 2017 y uno en el 2015.

Por su parte, el delantero Harry Kane, quien vistió la casaca del Tottenham, club oriundo de Londres, regresará a North London con el Bayern para enfrentar a su antiguo rival. Kane no tiene un buen recuerdo de su paso por el Arsenal, que lo vio nacer futbolísticamente, pero lo dejó libre en el 2002 por sobrepeso. El delantero de la Selección Inglesa marcó 36 tantos en 34 cotejos en todas las competiciones para los bávaros.

El presente de ambos equipos dista mucho de lo que fueron los primeros encuentros. El plantel de Mikel Arteta lidera la Premier League, y disputará estas instancias de Champions por primera vez en más de una década. En tanto, el Bayern enfrenta la posibilidad de perder el título de la Bundesliga por primera vez desde el 2011, pero es el equipo con más participaciones en cuartos de final de este torneo, con 22 presencias en 68 ediciones.

En cuanto a las figuras, el equipo de Tomas Tuchel, que dejará el banquillo a final de temporada, cuenta con Thomas Müller, que es uno de los dos futbolistas con más presencias en esta ronda decisiva de Champions, con 23 partidos junto con Messi.

También están el arquero Manuel Neuer, el goleador Joshua Kimmich, el mediocampista Leon Goretzka y el extremo Kingsley Coman, que si rinden como lo vienen haciendo, el Bayern puede superar a un Arsenal que se destaca por la juventud de sus jugadores, y que apela a la velocidad de varios de ellos para sacar diferencia. Los ingleses apostarán a la creatividad de Martin Odegaard en el mediocampo, para desmantelar a su próximo rival.