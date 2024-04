Después de la Semana Santa y el súper fin de semana largo de 6 días, muchos se preguntan cuándo será el próximo feriado. La respuesta es sencilla: será el 1 de mayo, por el Día del Trabajador.

Si bien el próximo mes arrancará con un feriado, es preciso aclarar que no habrá un fin de semana largo, ya que el Día del Trabajador cae un miércoles y se trata de un feriado inamovible.

Día del Trabajador: por qué se conmemora el 1 de mayo



El 1 de mayo se celebra en todo el mundo el Día del Trabajador, en conmemoración de la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick durante varios días de protestas en reclamo por sus derechos laborales entre abril y mayo de 1886, en la ciudad estadounidense de Chicago.

Por aquel entonces, en el siglo XIX, la jornada del trabajador estadounidense podía extenderse hasta 18 horas. Los obreros agrupados en la “Noble Orden de los Caballeros del Trabajo”, la más grande organización de asalariados de Chicago, exigía que la jornada salarial se limitara a 8 horas diarias.

El reclamo chocó con la poderosa oposición empresarial, circunstancia que impulsó a los trabajadores de Chicago a declarar una huelga. La protesta contó con una adhesión en todo el país de más de cinco mil trabajadores, clamor que finalmente hizo ceder al sector patronal.

No obstante, los dueños de McCormick no cumplieron con su parte y no ejecutaron el cambio de horarios. Esto llevó a que el descontento de sus empleados se exacerbara e iniciaran un masivo paro y protesta en los alrededores de la fábrica. Para frenar la situación, la empresa recurrió a la policía.

El día 1 de mayo, la protesta fue acallada con una represión que dejó numerosos muertos y heridos. Así todo, a pesar de la enorme violencia desatada contra los trabajadores, el 2 y el 3 de mayo los obreros volvieron a reunirse y volvieron a ser reprimidos. Lo mismo sucedió el día 4 de mayo.

En medio del caos, estalló una bomba, supuestamente arrojada contra la policía. Este hecho, históricamente conocido como el "atentado de Haymarket", motivó el posterior enjuiciamiento de seis obreros, los "Mártires de Chicago", cuya culpabilidad jamás fue probada. Sus apellidos eran Spies, Parsons, Engel, Fischer, Fielden y Schwab; cuatro fueron condenados a muerte y los otros dos, a trabajos forzados de por vida.

La repercusión mundial de estos hechos provocó una oleada de indignación que obró como factor aglutinante de fuerzas dispersas que combatían por los mismos ideales que aquellos trabajadores estadounidenses. Y finalmente, en 1919, durante la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que acababa de ser constituida, fue aprobada la jornada de ocho horas y la semana de 48 horas.

Así se originó el 1º de Mayo como Día Internacional del del Trabajador, que cada año da a los trabajadores una oportunidad para afirmar sus derechos y su mutua solidaridad.





Calendario completo de feriados 2024

Feriados inamovibles:



24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

29 de marzo: Viernes Santo.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos:

1 de abril, previo al 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

21 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

11 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.





Seguí leyendo: