La Unión Ferroviaria (UF) y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) denunciaron que este lunes hubo decenas de trabajadores “impedidos de ingresar a realizar sus tareas normales y habituales en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE)”, encargada de dirigir las obras de infraestructura ferroviaria de Trenes Argentinos.

Según una fuente del sindicato, alrededor de 100 trabajadores fueron desvinculados de la empresa. ”Es personal administrativo, de obras y de mantenimiento de Infraestructura”, señaló la fuente.



En un comunicado conjunto, los gremios repudiaron esta situación y se declararon en “estado de alerta” frente a posibles nuevos despidos. Asimismo, establecieron una “sesión permanente en todo el ámbito ferroviario”, a la espera de una reunión con las autoridades.

“ADIFSE es una empresa que tiene como finalidad la planificación, ejecución y control de todas las obras de mantenimiento, mejoras y renovación de la infraestructura ferroviaria, que se encuentran prácticamente inactivas desde hace unos meses”, explicaron los gremios en el comunicado.



Estas obras, dice el documento, “son indispensables para el óptimo estado y desarrollo" de la red ferroviaria. "Si se pretende que la Argentina se desarrolle y produzca, el ferrocarril es una herramienta fundamental para lograrlo”, concluye el texto, firmado por los secretarios generales de APDFA, Adrián Silva, y de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia.

A lo largo de la mañana, comenzaron a circular imágenes de los trabajadores y trabajadoras parados frente a las puertas del edificio de Infraestructura y de Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (DECAHF), ubicado en el barrio porteño de Retiro, sin poder ingresar a sus puestos de trabajo.

"Yo soy de sistemas. El sábado empezó a correr el rumor por WhatsApp que no podíamos ingresar a los sistemas y ahí sospechamos que estábamos desvinculados. Empezamos a ver que primero éramos 10, 20, 30, 40 la gente que no podía ingresar. La Unión Ferroviaria dijo que esperemos al lunes a ver qué pasaba en la entrada. Hoy intentamos entrar y recursos humanos nos fue diciendo uno a uno que estábamos desvinculados, que esperemos el telegrama. No nos dejaron pasar a buscar nuestras cosas", dijo desde Retiro Natalia, una de las trabajadoras despedidas.

"Esto es un vaciamiento al tren. Esto es gravísimo. Acá el 90% son profesionales: trabajan arquitectos, ingenieros, licenciados, toda gente que hace funcionar el tren. Esto no es una empresa de ñoquis. ADIFSE es la empresa más chica de Trenes Argentinos, tiene 600 empleados y la mayoría son profesionales especializados en infraestructura ferroviaria", añadió en diálogo con C5N la empleada, que trabajaba como asistente de gerencia de sistemas.