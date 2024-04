La actriz Laura Azcurra pasó por los estudios de AM750 y charló con Víctor Hugo Morales sobre las obras de teatro que tiene en cartelera.



Consultada por Salir del ruedo, que se presenta los domingos a las 17.30 en el Cultural Morán (Pedro Morán 2147, CABA), la artista de 43 años explicó que "es una obra de teatro físico, que tiene teatro, música y danza, un show de 50 minutos con dos intérpretes nada más".

"Es la historia de un vínculo entre dos mujeres que se comunican a través de los sonidos, a través de la percusión, de un flamenco hereje, como nos gusta decir, no tradicional, no convencional, no hay músicos en escena", agregó.

"Mariana (Astutti, su coprotagonista) es maestra de flamenco y comparte esta visión conmigo de un flamenco del Río de la Plata. Durante muchos años tomamos clases en España en el formato tradicional del flamenco puro. Pasaron décadas y dijimos que no podíamos bailar como dos chicas de Sevilla porque somos de Villa Ortúzar y Villa Crespo", bromeó.

Por otra parte, la artista también tiene en cartel una obra en el Microteatro Buenos Aires, una comedia "futurista" llamada Desinteligencia Artificial, que transcurre en una Argentina del año 2100 y se plantea la pregunta y el debate por la Inteligencia Artificial.



Por último, en Tita & Rodhesia Laura Azcurra y Valeria Stilman "son dos señoritas que se debaten estos nuevos tiempos".

"Rhodesia está interpretada por Valeria y es una mujer conservadora, muy sufrida, y Tita llega a su vida para decirle que los tiempos cambiaron y amamos con más libertad", explicó Azcurra.

"Nos divertimos mucho porque es un teatro con su estructura, pero dentro tiene mucha impro, entonces el público propone los títulos de las improvisaciones", cerró.