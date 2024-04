El grupo islamista palestino Hamas señaló este martes en un comunicado oficial que la propuesta que recibió de los mediadores en El Cairo para una tregua en la Franja de Gaza no cumple con sus demandas, pero aun así la estudiará, mientras que el Ejército israelí continúa su ofensiva en el territorio.

La propuesta de EE.UU., Qatar y Egipto, según medios israelíes, permitiría la liberación de 40 rehenes en el enclave a cambio de un alto el fuego temporal y la liberación de cientos de presos palestinos. Sin embargo, no incluye las principales demandas islamistas, que siguen siendo un alto al fuego definitivo, la retirada total de las tropas israelíes de Gaza y el regreso de los desplazados al norte de la Franja.

"La postura de Israel sigue siendo obstinada y no responde a ninguna de las demandas de nuestro pueblo y nuestra resistencia", indicó el grupo. "A pesar de esto, los líderes del movimiento están estudiando la propuesta de manera responsable a nivel nacional, e informarán a los mediadores de su respuesta una vez se complete este análisis", añadió.

En rondas previas de mediación, Hamas exigió un alto el fuego, que Israel se retirase de la Franja de Gaza y controlar las entregas de ayuda. La única tregua alcanzada hasta ahora, en noviembre, duró una semana y condujo a la liberación de 78 rehenes y cientos de prisioneros palestinos.

La ofensiva se profundiza

En lo que respecta a la situación en el campo de batalla, el Ejército Israel anunció el martes que destruyó "infraestructuras terroristas" en varios sectores de la Franja y que un avión eliminó a un miliciano en la sureña ciudad Jan Yunis que habría participado en la masacre del 7 de octubre.

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con nuevos reclutas en la base militar de Tel Hashomer, a las afueras de la ciudad de Ramat Gan, centro de Israel, a quienes agradeció su motivación e indicó que pronto las tropas llegarán hasta Rafah, en el extremo sur de la Franja. "Completaremos la eliminación de los batallones de Hamas, incluso en Rafah. No hay fuerza en el mundo que pueda detenernos. Hay muchas fuerzas intentándolo pero no ayudará, porque este enemigo, después de lo que hizo, no volverá a hacerlo de nuevo", dijo el mandatario a los jóvenes.

Según informó hoy el diario israelí Times of Israel, citando un oficial bajo anonimato, el gobierno encargó la compra de 40.000 tiendas de campaña para preparar una evacuación forzosa de cientos de miles de gazatíes de la ciudad de Rafah, uno de los lugares más populosos del planeta tras la llegada de más de un millón de desplazados del norte.

Además, el premier israelí agradeció su compromiso y dedicación a los jóvenes, que servirán en varios sectores militares tanto como combatientes como en puestos de observación, según un comunicado oficial, y aseguró que Israel existe gracias a ellos: "El país existe gracias a nuestra capacidad de defendernos". "Eso es lo que estáis haciendo hoy aquí. En las distintas unidades, en las distintas brigadas, en las distintas fuerzas. En realidad, estamos protegiendo la existencia de nuestro país, que es también la existencia personal de todos y cada uno de ustedes, de sus familias y amigos", agregó.

"Gaza ya no es Gaza"

El número total de muertos en la Franja ascendió a 33.360, tras reportarse 153 fallecidos en las últimas 24 horas por bombardeos israelíes, según informó el Ministerio de Sanidad gazatí, en un comunicado. En el día 186 de guerra, el fuego israelí también dejó al menos 60 nuevos heridos, por lo que la cifra total asciende a 75.993, mientras que otros 7.000 cuerpos se estima que seguirían bajo los escombros.

Los equipos de defensa civil del enclave dijeron haber recuperado, tras la retirada de las tropas israelíes del sur de Jan Yunis pasados cuatro meses de combates, más de 400 cuerpos; la mayoría del Hospital Shifa y alrededores, como ya había denunciado días atrás Hamad.

La agencia de noticias palestina Wafa informó de que muchos de esos cuerpos se encontraban en fase de descomposición y que los equipos de defensa civiles no tienen capacidad para responder a los numerosos informes de familias gazatíes que dicen que sus hijos llevan semanas desaparecidos. Algunos de estos cuerpos fueron trasladados al hospital Abu Yousef Al-Najjar de Rafah, sur de la Franja, mientras que otros fueron enterrados por los propios ciudadanos. Los equipos de defensa civiles instaron a la comunidad internacional a que permitan la entrada de maquinaria especializada para poder llegar a más víctimas.

Palestinos que regresaron a Jan Yunis tras la retirada israelí no hallaron más que ruinas donde antes había casas y comercios. "Vine a ver mi casa y la encontré destruida y convertida en una montaña de escombros", lamentó Uum Ahmad al-Fagawi, en diálogo con la agencia de noticias AFP. "No hay agua, ni electricidad, ni columnas, ni paredes, ni puertas, no hay nada. Gaza ya no es Gaza", comentó otra palestina, que no quiso dar su nombre.

Escasez de equipos médicos

Por otro lado, el Gobierno gazati pidió a la comunidad internacional ayuda para aumentar el número de máquinas de diálisis en el hospital Mártires de al Aqsa, el más importante del área central del enclave y uno de los pocos todavía en funcionamiento tras seis meses de guerra. "Antes de la guerra genocida, el departamento (renal) daba servicios de diálisis a solo 140 pacientes, y ahora (...) recibe 480 pacientes con problemas renales cada semana", explicaron las autoridades en un comunicado urgente dirigido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Cruz Roja.

Según la fuente, en el hospital solo quedan 22 máquinas de diálisis, algunas de las cuales ni siquiera funcionan. La escasez está obligando a los sanitarios a dar solo dos sesiones por semana, de dos horas cada una, a cada paciente, cuando lo normal es recibir 12 horas de diálisis (el triple) por semana. Las máquinas podrían transportarse desde el resto de hospitales de la Franja que quedaron inutilizados por los ataques israelíes o desde fuera del enclave, añadió el comunicado.

Durante la guerra en Gaza, las tropas israelíes atacaron en varias ocasiones centros sanitarios bajo la premisa de que son utilizados como base de operaciones por combatientes de Hamas. La semana pasada precisamente, las tropas israelíes se retiraron del hospital Shifa de ciudad de Gaza, el más grande del enclave, tras dos semanas de asedio que lo dejaron totalmente inutilizado. Durante la operación, el Ejército israelí dijo haber eliminado a unos 200 supuestos terroristas e interrogado a más de 800 sospechosos, entre los que identificó a unos 500 miembros de Hamas y la Yihad Islámica, incluidos altos cargos.