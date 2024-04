El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este martes que no hará "nada por la fuerza" contra Ecuador, pero sí buscará "todo por el derecho" tras el allanamiento de la embajada de México en Quito y la ruptura de relaciones el viernes pasado. El mandatario reveló videos de cámaras de seguridad del interior de la sede diplomática que muestran "escenas muy dolorosas del asalto autoritario", como el hecho de que agentes le apuntaran con un arma de fuego a Roberto Canseco, jefe de la Cancillería, mientras se llevaban a Glas cargando.

"Una violación al derecho internacional"

Los policías ecuatorianos ingresaron dos camionetas dentro de la embajada. A una de ellas subieron a Glas mientras Canseco trataba de impedirlo. López Obrador advirtió que en su gobierno "no pueden quedarse callados ante un agravio como el que sufrió" la "representación diplomática en Ecuador" y por eso están elaborando el documento que presentarán ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya.

"Eso es lo que nos importa, que se actúe, porque se trata de una violación, no solo a la soberanía de nuestro país, sino al derecho internacional, al derecho de asilo, al derecho que tienen todas las naciones de tener protección a sus embajadas, esto no se puede permitir, no se puede aceptar en ningún caso", argumentó López Obrador.

"Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Esto para los hermanos ecuatorianos, que son nuestros hermanos, para que no haya nada que temer y, como siempre lo decimos, no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza", agregó el presidente mexicano.

Por su parte la candidata presidencial del oficialismo mexicano, Claudia Sheinbaum, expresó su "enorme indignación" tras la revelación del nuevo video del asalto a la embajada. Sheinbaum, quien lidera todas las encuestas rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, manifestó su "reconocimiento a la valentía del cuerpo diplomático, al presidente López Obrador y a la canciller Alicia Bárcena por la decisión de romper relaciones y llevar el caso a la CIJ".

"Nos unimos al agradecimiento de los países que han sido solidarios con México. La violación a los tratados internacionales y a nuestra soberanía es inaceptable. La patria se defiende", concluyó en su red social de X. Si Sheinbaum vence a sus rivales, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, asumiría la presidencia el próximo primero de octubre con la promesa de dar continuidad a las políticas de López Obrador.

Aumentan los roces

La crisis entre México y Ecuador empezó el jueves pasado cuando el gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur, en respuesta a comentarios que López Obrador hizo el miércoles sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales.

México anunció el viernes que buscaría traer como asilado político al exvicepresidente Jorge Glas, quien se resguardaba en la embajada ante un proceso penal por corrupción, por lo que las autoridades ecuatorianas ingresaron por la fuerza para arrestarlo, lo que provocó que López Obrador rompiera las relaciones.

El presidente de Ecuador publicó el lunes una carta en la que aseguró estar "dispuesto a resolver cualquier diferencia" con México, pero reiteró que "la justicia no se negocia", mientras que la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, alegó que México incumplió primero la Convención de Viena y la de asilo. Pero López Obrador replicó ahora que "tampoco se puede utilizar ningún pretexto, ninguna excusa, para violar un derecho como es el derecho de asilo y el derecho de protección de una embajada”.

México pide más apoyo internacional

El gobernante mexicano aseguró que el gobierno de Ecuador sintió "el respaldo de otros gobiernos o de potencias" para allanar la embajada y enmarcó el asalto dentro de lo que él percibe como una campaña internacional contra su Ejecutivo. Por ese motivo pidió que la CIJ resuelva con contundencia, y acusó a Estados Unidos y Canadá de expresar una postura "ambigua" por no condenar de manera inequívoca las acciones de Ecuador.

“Este caso, si no se denuncia como lo estamos haciendo, es una mala señal hacia delante, que tiene que ver con todo el derecho internacional", advirtió López Obrador, quien agregó: "Si no se cumplen tratados, las convenciones, en este caso la Convención de Viena, y otros acuerdos, entonces ya no hay derecho diplomático, ya no hay respeto a la soberanía, ya es la ley del más fuerte", concluyó.

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, había reportado el lunes que, desde el allanamiento, México ha recibido el "apoyo" de 29 países, de los que 20 son de América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, además de ocho organismos internacionales. Pero ahora López Obrador criticó que "se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional" o una "aparente". "Eso no lo permitimos, no lo aceptamos", opinó.

El mandatario de izquierda señaló que "en el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión" a la embajada y, en cambio, "hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario".

"Además no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente, entonces pensamos que quieren mantener relaciones, igual que las quieren con nosotros, de amistad con Ecuador a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo", subrayó López Obrador.

"Ellos son libres de expresarse o no, lo único es que yo tengo la responsabilidad de informarle al pueblo de México de donde ha habido solidaridad en un caso tan grave como este, en donde se ha actuado con ambigüedad y en donde de plano se ha tolerado el autoritarismo", advirtió el presidente e indicó que México "no quiere que se siga aplicando en América la Doctrina Monroe". Tanto Canadá como EE.UU. son los socios comerciales de México en el tratado de libre comercio (T-MEC).

Después de escuchar las críticas de López Obrador, este martes Estados Unidos condenó "el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada" de México en Quito. "El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones" y "puso en peligro los cimientos de las normas y relaciones diplomáticas básicas", denunció el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.

La Cámara de Senadores de México condenó este lunes de manera enérgica la "irrupción violenta" que realizaron cuerpos de seguridad ecuatorianos en la Embajada de México en Quito, ya que "no sólo violenta el derecho internacional, sino que contraviene la estrecha y larga amistad que ambos países han desarrollado a lo largo de casi dos siglos".

En una serie de mensajes que emitieron por separado, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, exigieron respeto a la soberanía de México, a la integridad de la embajada mexicana y del personal diplomático, e hicieron un llamado para que el gobierno de Ecuador "reconsidere su actuar y retome la vía diplomática para resolver cualquier diferendo".

Jorge Glas, que estaba hospitalizado, regresó este martes a la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil a la que fue trasladado el sábado. El exvicepresidente, de 54 años, fue internado el lunes en un sanatorio militar del puerto guayaquileño por una descompensación que sufrió luego de negarse a consumir alimentos durante 24 horas dentro de la cárcel llamada "La Roca", según el servicio penitenciario local.