El secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biro, se refirió al vaciamiento que el Gobierno de Javier Milei está realizando en Aerolíneas Argentinas y en todas las empresas estatales como un "saqueo" y adelantó que en el sector se movilizarán al Congreso para frenar la nueva Ley Ómnibus.



En diálogo con AM750, Biro afirmó que desde el Gobierno "saquean al Estado, se afanan lo público que es de todos los argentinos" y "otra vez volvemos al Juego de la Oca".

Al examinar el escenario político en el país, el dirigente sindical sostuvo que como Nación "elegimos no poder salir del fanatismo, no tener debate, no tener un proyecto de Nación". "La conducción política tiene una crisis de ética y de valores muy importante donde cada uno se mira el ombligo", dijo.

"¿Cómo nos va a ir bien si no hay un plan, no hay consensos mínimos?", se preguntó.

Asimismo, Biro adelantó que el sector de trabajadores aeronáuticos se movilizará al Congreso cuando se trate la nueva versión de la Ley Ómnibus.



"Vamos a ir al Congreso con todos los representantes a darles nuestra visión de por qué está mal robar, mentir y saquear lo que nos costó casi 20 años tener: casi 84 aviones, regularidad, eficiencia, seguridad y conectividad aérea", sostuvo.



En este marco, Biro expresó que "no hay forma de justificar el saqueo en Aerolíneas Argentinas" y lo argumentó a través de las ganancias que la aerolínea de bandera proporcionó en estos últimos años.

"El PBI de 2023 dio 6000 millones de dólares dinamizados por Aerolíneas Argentinas. Ese impacto, desde que la reestatizaron en 2008 hasta ahora, es de 50.000 millones de dólares. No hay forma de justificar el saqueo", remarcó.

"Están queriendo transferirle una empresa estatal a un privado que da ganancias. Lo que hay es impunidad para saquear. Y pareciera que el voto, o el hartazgo, o la falta de liderazgos, o la falta de consensos, o la falta de unidad, o la falta de sentido de pertenencia o conciencia de clase habilita a que los gobernantes tomen lo público como propio", concluyó.