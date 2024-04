“Estamos ante un gobierno que ataca los derechos laborales y que ha expresado en gestos y resoluciones su desprecio y desinterés por políticas públicas y normativas de protección y promoción de derechos que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato. En este marco entendemos que estos despidos expresan un ensañamiento particular contra este universo de trabajadorxs. Se despidió al 10 por ciento del cupo alcanzado en dos años y medio (90 personas del total de las 955 contratadas)”, expresó Clarisa Gambera, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional.



Según un relevamiento realizado por el Observatorio Zaguán TranSindical (Frente de TraVajadorxs TTNB+) y el Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales de la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional, el gobierno de Javier Milei despidió a 93 personas travestis, trans y no binaries (TTNB) que se desempeñaban en la administración pública.

Muchxs de estxs trabajadorxs son quienes alcanzaron un trabajo registrado por primera vez gracias a la ley N° 27.636 "Diana Sacayán-Lohana Berkins", impulsada por activistas travestis-trans y sancionada el 24 de junio del 2021. Una norma que fue creada para remediar la situación de extrema pobreza y privación de derechos económicos, políticos, sociales y culturales que sufre la población TTNB debido a la expulsión temprana de sus hogares y del ámbito escolar.

Las personas TTNB que trabajan en el Estado tienen una protección especial frente al despido o la negativa para renovar los contratos, debido a que la ley anteriormente mencionada, obliga la contratación de no menos de un 1 por ciento de personas TTNB en el Sector Público Nacional. Si bien el cupo no llegó a cumplirse con el alcance que se esperaba antes de la asunción del gobierno de ultraderecha de Javier Milei, es gravísimo que hoy se pierdan los pocos puestos laborales logrados a nivel nacional. Estamos ante un Estado que ejerce violencia institucional, discrimina e incumple la normativa vigente.

La mayor cantidad de los despidos se dieron en la Secretaría de Desarrollo Social (30), la Secretaría de Trabajo (28) y la ANSES (20) entre los demás organismos, sin embargo, estos números no son definitivos ya que podrían concretarse más despidos en los últimos días.

Las bajas laborales se dieron a nivel nacional, en todas las provincias y delegaciones estatales, e incluso, fueron despedidas personas travestis-trans que trabajan desde 2013, lo que denota un especial ensañamiento del gobierno nacional contra esta población.

Es necesario volver a explicar que se trata de personas que deben enfrentarse a la discriminación que se expresa en la persecución y la exclusión que impiden el acceso a la igualdad real de oportunidades y de trato, que muchas de ellas han enfrentados exilios de sus lugares de origen por estas violencias y que ante esto el Estado se comprometió a generar medidas que reparen, protejan y que promuevan derechos, es una obligación que se expresa en leyes nacionales y tratados internacionales.

"En este contexto y mientras nos damos estrategias con el conjunto de nuestra ATE para enfrentar el desguace del Estado con acciones y medidas que venimos llevando adelante en todo el país, desde la secretaría y en articulación con distintas juntas internas y la Asamblea TTNB, comenzamos a construir este relevamiento y generar herramientas que puedan ser soporte para la acción gremial en cada sector de trabajo y nos sumamos para fortalecer la red de solidaridad y apoyo necesario entre sindicato y activismos comunitarios TTNB”, subraya Gambera.

A continuación te acercamos información clave para conocer si sos o conoces a alguna persona TTNB que haya sido despedida. Frente a la amenaza de despido o riesgo de renovación contractual:

- Averiguá si entraste por cupo. Podés mandar un mail a [email protected] preguntando y van a contestarte en 24hs

- Estés en el registro o no, juntá pruebas de las tareas que realizas diariamente y de la utilidad para el organismo o institución.

- Organizá la información sobre tu contratación (contrato, fechas, tipo de categoría, etc.).

Frente a la confirmación del despido o no renovación del contrato podés enviar un telegrama que explicite tu situación y la tutela que te brinda la Ley 27363. Para acceder a un modelo de nota comunicate con la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional [email protected]

Es importante que los argumentos del texto del telegrama puedan ser argumentos para la acción gremial que se organiza en cada sector de trabajo porque nadie se salva en soledad y no se defienden los derechos que no se conocen.

Organizate, alzá la voz y acércate a tu junta interna, a la Asamblea TTNB o a la secretaría de Género y Diversidad de ATE. Construyamos estrategias para pelear por la reinstalación de todes.