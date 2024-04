Con el presidente Javier Milei de viaje en Estados Unidos, la Casa Rosada salió a respaldar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el escándalo que protagonizó este miércoles con el diputado Oscar Zago, que terminó siendo expulsado de la presidencia del bloque oficialista. "La comisión no llegó a conformarse", sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, y consideró que, por eso, la diputada Marcela Pagano "nunca fue la presidenta" de la Comisión de Juicio Político.

La interna abierta que ocurrió ayer en Diputados tuvo como protagonista a Menem por ordenar, vía mail, la suspensión de la reunión que buscaba darle la presidencia de la Comisión de Juicio Político a la oficialista Pagano; y a Zago por desobedecer la orden del presidente de la Cámara y avanzar con la designación de la diputada, con las firmas de legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y una parte del radicalismo.

Zago aseguró esta mañana que designar a Pagano al frente de esa comisión era la voluntad del jefe de Estado. “Tenía todo acordado con el presidente Milei, como siempre lo hice”, aseguró e insistió: “Él me dio el ok, pero después quizás otras personas creen que tiene el derecho de cambiar”.

En ese tono, el ex titular del bloque oficialista acusó a Menem de "mentirle al Presidente sobre cómo son los hechos” y lo desautorizó como autoridad de la Cámara baja por la maniobra de suspender la reunión a último momento e incluso ordenar detener la transmisión que se hacía por el canal de You Tube de Diputados TV. “Si no conocen el reglamento, que se pongan a hojearlo un poco”, apuntó.

Sin embargo, las palabras de Adorni parecen convalidar todo lo hecho por Menem, que se conoce tiene detrás las órdenes de "la jefa", la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La hermana del presidente llevaba tiempo intentando desbancar a Zago, quien finalmente fue expulsado del bloque en la noche de ayer, durante una reunión de entre 36 diputados de la Libertad Avanza —solo se habían ausentado Marcela Pagano, Zago, Cecilia Ibáñez y otros dos legisladores del MID—.

Las palabras de Adorni llegaron tras una reunión de Gabinete, encabezada por el jefe de ministros Nicolás Posse, por lo que sería extraño que el Presidente de viaje no hubiese sido consultado sobre el asunto. El vocero defendió a Menem, dijo que actuó "conforme y dentro del reglamento", a pesar de las críticas de Zago, y minimizó la pelea ocurrida mientras se intenta negocias la aprobación de la nueva Ley Ómnibus. "No siempre estamos de acuerdo", le dedicó Adorni a Zago. ¿Fin?

Zago confirmó esta mañana que conformará un interbloque con los legisladores del MID, mientras que Pagano no volvió a hablar tras el escándalo. No estuvo en la reunión de bloque de ayer ni fue nombrada por el expulsado como nueva integrante de su interbloque. Según informó la agencia NA, Pagano esperará a hablar con Milei a la vuelta de Estados Unidos y, hasta entonces, se asesorará legalmente. Tampoco renunció al cargo de presidenta de Comisión, que ayer le otorgaron los diputados de la oposición presentes.

En los pasillos de Balcarce 50 aseguran que "Zago es historia", informó la agencia NA, y se desentienden del conflicto: "Es otro poder. Es un tema de ellos", se justifican. El diputado oficialista destratado señaló que detrás de la jugada de Menem y Karina Milei está la disputada por el acuerdo legislativo con el PRO. "El Presidente tiene un deseo de que hagamos una alianza con el PRO y hay diputados que no lo quieren", sostuvo.