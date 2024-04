Luego de tres meses de negociaciones, los docentes santafesinos aceptaron la propuesta salarial del gobierno, en una votación que se definió por escaso margen tanto en Amsafé como en Sadop. Los docentes percibirán un 18% de aumento y no sufrirán descuentos por días de paro. Ambos gremios coincidieron en que la oferta del gobierno es insuficiente, pero la mira ya está puesta en la nueva mesa de discusión que se abre el próximo jueves, para comenzar a debatir una actualización para abril. “Vamos a volver a insistir y a exigir a un gobierno provincial que haga una propuesta salarial en línea con la inflación”, anticipó Rodrigo Alonso, titular del gremio que nuclea a los docentes públicos de la provincia. Mientras que Martín Lucero, referente de Sadop, sostuvo que la votación ajustada indica el malestar de la docencia con las autoridades provinciales: “Llamamos a la responsabilidad del gobierno y que se hagan los mejores esfuerzos para empezar a cerrar los temas”.

La paritaria comenzó en los primeros días de enero, con la intención de llegar al inicio del ciclo lectivo sin conflictos con los gremios docentes. Pero a lo largo de tres meses las partes no encontraron puntos de acuerdo, lo que derivó en diversas medidas de fuerza. Finalmente, a principios de esta semana el gobierno ofertó un 18% de aumento sobre el sueldo de diciembre, a cobrar por planilla complementaria a finales de abril. La oferta también contemplaba el compromiso del gobierno de no descontar los días de paro y una convocatoria inmediata, para el próximo jueves, con intención de comenzar a discutir una actualización correspondiente a abril.

En ese marco, los docentes aceptaron la oferta por un margen exiguo. En el caso de Amsafé, 16.510 docentes votaron por aceptar la oferta, mientras que 14.497 votaron en contra. En la seccional Rosario la moción más votada fue la del rechazo con propuestas de paro por 24 y 48 horas. Sin embargo, los votos en el resto de los departamentos inclinaron la balanza en favor de acordar. En tanto, los docentes de escuelas privadas, nucleados en Sadop, se votaron por la aceptación en un 52,5%, contra un 47,5% que optó por rechazar la oferta del gobierno provincial.

Tras conocerse los resultados, Alonso habló en conferencia de prensa desde la ciudad de Santa Fe y remarcó que la paridad en la votación denota que la oferta no conforma a la docencia. “La propuesta da cuenta de avances en las condiciones de trabajo, pero está claro que la propuesta salarial está lejos de las expectativas que tenemos los docentes”, expresó y agregó: “Nosotros volvemos a ratificar de que el aumento tiene que ir más en línea con la inflación, que el gobierno de la provincia tiene una deuda con los trabajadores y que somos los docentes el único sector en la provincia que además sufrió una rebaja salarial por el no pago del incentivo docente”.

Para el dirigente gremial, los docentes públicos definieron aceptar la propuesta porque hubo un entendimiento de que era “la mejor estrategia” puesta sobre la mesa. Es decir, percibir los aumentos sin sufrir descuentos y sosteniendo una pelea sindical en conjunto con los trabajadores que conforman el gremio. “Nosotros entendemos que salimos fortalecidos, porque más allá de que la propuesta no sea todo lo que nosotros esperamos, preservamos el sindicato, no sufrimos descuentos y estamos preparados para dar una nueva batalla a partir del 18 de abril”, evaluó.

En ese sentido, Alonso remarcó que la nueva discusión que se abre a partir del jueves tendrá elementos claves: la exigencia de una recomposición salarial que acompañe a la inflación y un reconocimiento salarial en función del dinero que los trabajadores dejaron de percibir con la pérdida del incentivo docente que abona el gobierno nacional. “Para ese día esperamos que el gobierno pueda leer esta paridad y que lleve adelante una propuesta que definitivamente dé cuenta de los planteos que nosotros venimos dando”, advirtió.

Por último, el titular de Amsafé cuestionó las declaraciones del ministro de Educación en relación a la intención de reconocer a los docentes que no falten y adelantó no permitirán que se impulsen “premios y castigos” hacia los docentes. Y realizó una última consideración respecto a la votación de este jueves: “Es importante destacar que el eje de la discusión estuvo en la estrategia, sabiendo que la propuesta era mala. Nuevamente tenemos que decir que los trabajadores de la educación seguimos por debajo de la línea de pobreza y es totalmente entendible que esta propuesta no haya sido vista como positiva”.

Por su parte, Lucero habló de una votación “muy ajustada” que refleja el descontento de la comunidad docente con el gobierno provincial. “La propuesta salarial no es buena y han influido otras cuestiones, como el hecho de que se vuelve a discutir la semana que viene”, expresó y añadió: “Incluso en este marco de aceptación, lejos están de resolver el problema porque hay muchísimo enojo. Muchos han manifestado que se sienten decepcionados por la gestión del gobernador Pullaro, aun cuando lo han votado”.

En ese sentido, el referente de Sadop cuestionó que el gobierno vuelva a la carga con la discusión sobre el presentismo, cuando los docentes expresaron su rechazo a esa política a lo largo de las reuniones paritarias. “En esto tenemos que llamar la atención de las autoridades. Tuvimos una paritaria el lunes y el martes el ministro de Educación sale a decir que se va a volver a tratar el presentismo. Con toda la razón los docentes desconfían”, sostuvo en declaraciones a El Tres. “Se habla en la mesa paritaria, no por los medios de comunicación, porque esto genera cada vez más enojo entre los compañeros”, cuestionó.

Por último, Lucero advirtió que los gremios deberán afrontar una nueva dinámica de discusión salarial todos los meses, algo distinto a lo que venía ocurriendo años anteriores: “No es la mecánica óptima. Nosotros venimos de tener uno o dos momentos de negociación al año, y que eso pueda tener algún conflicto. Ahora eso se prorratea en todo el año y hay posibilidad de que haya conflicto todos los meses. Por eso llamamos a la responsabilidad del gobierno y que se hagan los mejores esfuerzos para empezar a cerrar los temas. Queda la deuda pendiente y tratar de tener alguna oferta que tenga se proyecte en el tiempo”.