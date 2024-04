En junio de 2010, Patricio Orozco comenzó a trabajar en la producción de lo que sería el primer Festival Shakespeare Buenos Aires, que finalmente se concretó en febrero de 2011. El sábado 13 se inaugura la 13° edición y –al igual que la obra del escritor homenajeado– el evento se ha convertido en un clásico de la ciudad. En estos años participaron del encuentro numerosos artistas, investigadores y fanáticos del universo literario creado por el célebre autor inglés. En más de una década, el festival contó con las más diversas expresiones que representan la riqueza narrativa de ese universo y reforzó el vínculo con el público local, siempre ávido de la poesía shakespeareana.

En diálogo con Página/12, el director del festival hace un balance personal sobre ese recorrido: “Hay algo muy notorio: los chicos que tenían 15 años cuando comenzamos ahora tienen 25 y mandan sus propios proyectos. El objetivo inicial era acercar el autor a la mayor cantidad de gente posible, que perdieran el miedo y dejara de ser exclusivo de una elite para transformarse en algo más popular, como cuando Shakespeare vivía. Creo que esa impronta de abrir la puerta, recibir propuestas, expandir el proyecto y estimular a los chicos en las escuelas hoy rinde sus frutos”.

Orozco destaca no sólo la participación de esos jóvenes amantes de Shakespeare sino también de los artistas consagrados que no habían tomado contacto con la obra del Bardo en sus carreras y, sin embargo, se animaron a dar el sí como Norma Aleandro, Antonio Grimau, Mercedes Morán, Elena Roger o Jorge Marrale. “Esa unión de quienes están dando sus primeros pasos con estos artistas de gran trayectoria que se tiran a la pileta sabiendo que hay agua fue algo muy bueno. Hemos tenido idas y venidas en estos años dependiendo de las políticas culturales, con momentos de mucho impulso y una amplificación enorme, y otros con menos apoyo donde pasamos a ser de nuevo un festival independiente. Nosotros siempre hacemos la propuesta a los ministros de Cultura; algunos son más receptivos que otros y este año a Gabriela Ricardes le pareció correcto acompañarnos”, comenta.

Otro clásico del evento es la entrada libre y gratuita, algo que se sostuvo en casi todas las ediciones y facilita el acceso a los espectáculos. Este año, además, el festival cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad así que habrá funciones en espacios como el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715), el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551) y el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). La programación comienza este sábado a las 15 con Ufa Shakespeare, Cortala! en Recoleta, tres payasos que llegan a una función pero de pronto advierten que el circo no está y se quedaron sin trabajo, entonces deciden hacer su propia versión de Romeo y Julieta. El sábado a las 16 y el domingo a las 14 se presentará Sonetos de William Shakespeare en el CCSM, un viaje a través de la obra poética acompañado por música de Mozart, con dirección de Helena Tritek.

Este año el foco estará puesto en las mujeres de Shakespeare: las de su vida privada, las que aparecen en sus obras y las artistas que exploraron su trabajo. “El año pasado hubo mucho ruido por los 400 años de la primera edición de las Obras Completas, que es como la Biblia, pero también coincidió con la muerte de Anne Hathaway, su esposa, entonces hubo un evento mucho más chiquito en la iglesia donde ella está sepultada junto a él. Una editorial sacó un libro de poetas inglesas homenajeándola y yo pensé en replicarlo con poetas nacionales”. En ese marco se presentará Anne-tología (sábado a las 18 en Recoleta), un encuentro poético en colaboración con la editorial Broken Sleep Books, que parte de una compilación de poemas en homenaje a Anne Hathaway. Participarán de la velada las poetas Carolina Amorosi, Clara Anich, Carolina Cazes, Anahí Mallol, Mariana Mariasch, Ana Muschietti y Raquel San Martín.

Por otra parte, en el mismo espacio a las 17 se podrá ver Alfonsina, Antonio y Cleopatra, que propone la intervención del clásico shakespeareano con poemas de Storni; la lectura estará a cargo de Eleonora Wexler y Alberto Ajaka, con dramaturgia de Orozco. A las 19 se desarrollará Las Mujeres de Shakespeare en el CCSM, que revisitará algunos personajes icónicos como Cleopatra, Lady Macbeth, Ofelia, Julieta, Cordelia, Gertrudis y Desdémona con sus soliloquios; leerá Elena Roger acompañada por el pianista Carlos Britez y el cantante Cris Juno. Y el domingo a las 17 se presentará La dama oscura, adaptación de la novela homónima de la periodista Cristina Pérez, que explora la vida de Æmilia Bassano, la mujer que Shakespeare amó en secreto e inspiró varias de sus obras más famosas; leerán Pérez, Antonio Grimau, Juan Rodó y Sebastián Pajoni.

También se podrá asistir a la charla Shakespeare y la novela gótica, a cargo de Valeria Castelló-Joubert, el sábado a las 17 en la Biblioteca Güiraldes (Talcahuano 1261) y habrá varias reinterpretaciones de sus obras más conocidas: Ricardo III, Shakespeare otra vez, una historia sobre el poder y la ambición después de la guerra entre los Lancaster y los York, con cinco actores que intentan esquivar las trampas clásicas del texto y descubren los puentes entre tragedia y comedia (sábado a las 17 en el CCSM); una versión de Romeo y Julieta a cargo del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín (sábado y domingo a las 19 en Recoleta); Medida por medida de Gabriel Chamé Buendía, que invita a reflexionar sobre la ley, la corrupción y la religión a través del humor y el gag físico-poético (sábado y domingo a las 20 en el Teatro Sarmiento); Jamle, una versión gauchesca de Hamlet dirigida por María Inés Falconi (sábado a las 21 en CCSM); Sueño, la historia de cuatro intérpretes que se juntan a ensayar una obra en un bosque plagado de seres mágicos y caprichosos, con dirección de Emiliano Dionisi (domingo a las 15 en Recoleta); y No es Hamlet, del grupo UFUFU, que recrea una batalla entre personajes que quieren liberarse de la historia oficial y otros que desean mantenerla para sostener sus privilegios (domingo a las 17 en el CCSM).

Sobre la expansión de la galaxia Shakespeare, Orozco enumera: “En estos años hubo teatro, danza, cine, recitales de música, clowns, recreacionismo medieval, caminatas y bicicleteadas. Recuerdo que en Ciudad Oculta hicimos un partido de fútbol entre Montescos y Capuletos, estuvimos en catedrales, fábricas y teatros abandonados, museos, espacios convencionales y no convencionales”. Este fin de semana, la obra de Shakespeare se desplegará por toda la ciudad e irá a buscar a su público.

Leonor Benedetto

Un premio a la pasión

La presentación del festival se realizó en la Residencia Británica, donde tomaron la palabra la vice embajadora del Reino Unido, Bhavna Sharma, el diputado Hernán Lombardi y la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes. Sharma le entregó el Premio Shakespeare a la actriz Leonor Benedetto, quien luego del ágape declaró a este diario: "Antes que nada, fue una enorme sorpresa. Yo no creo mucho en los premios porque, al fin de cuentas, se trata de una opinión. Lejos estoy de la vanidad; tengo muchísimos defectos pero eso de sentirme la mejor en algo no se me ocurre. Sin embargo, me di cuenta de que lo que me hermana con Patricio es la pasión. Me parece que hoy no está en la canasta básica y creo que es esencial. Por suerte eso lo tengo: la pasión es intangible, no se puede ver pero se siente".