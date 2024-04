La venezolana Yulimar Rojas, plusmarquista mundial de triple salto y una de las grandes esperanzas de América Latina en los Juegos de París, anunció que no podrá competir en la cita olímpica debido a una lesión por la que fue operada.

"A mi Venezuela, a la familia del Movimiento Olímpico y deportivo, especialmente a mis seguidores; quiero informarles que no podré participar en los Juegos Olímpicos de París 2024", dijo la atleta en su cuenta de Instagram.

"Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que mientras entrenaba al caer en el descenso de un salto tuve un dolor intenso que se diagnosticó a una lesión en el tendón de aquiles izquierdo. Mi corazón está roto y siento tanta tristeza que quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024", indicó.

Rojas logró la medalla de oro en la prueba de los Juegos Olímpicos de Tokio y es cuádruple campeona mundial de la especialidad, así como tricampeona a nivel global en las competencias bajo techo. También se coronó tres veces en la Diamond League. Su marca planetaria es de 15,74 metros, obtenida en el Mundial Bajo Techo de 2022.

"Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos", agregó. "Nos vemos pronto, con los mismos sueños y ganas", se despidió.