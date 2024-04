Pullaro, Llaryora y Frigerio se reunieron con Francos y relanzaron Región Centro

Los gobernadores de la Región Centro, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba) se reunieron hoy con el ministro del Interior, Guillermo Francos. "Más allá de las intencionalidades políticas, nos encontramos con la realidad de un Estado devastado. Un Estado que no puede cumplir las funcionalidades más esenciales", aseguró Francos cuando le tocó hacer uso de la palabra ante la atenta mirada de los mandatarios provinciales.

En tanto, en el acto de asunción del gobernador de Pullaro a la presidencia Pro Témpore de la Región Centro, los mandatarios coincidieron en que no se puede analizar "lo que está pasando en la región centro sin tomar este contexto macroeconómico y social que tanto duele".



"Con recesión y casi la mitad de los argentinos en la pobreza. Esta es la realidad, como dice el Presidente, no hay plata. Y yo doy fe de eso en Entre Ríos", dijo el gobernador entrerriano cuando hizo uso de la palabra. A su vez, expresó: "No es solamente un esfuerzo de austeridad del Gobierno nacional, nosotros también en las provincias nos estamos manejando con las misma austeridad con la que vive la mayoría de los argentinos".

Hubo reclamos al Ejecutivo. "El tiempo de la región centro es la defensa de la producción.

Nosotros no tenemos un pueblo que quiere vivir de un subsidio, nuestro pueblo quiere vivir de un trabajo digno y para eso tenemos que darle condiciones", manifestó Llaryora. En este sentido, el mandatario cordobés afirmó: "Cuando defendemos las cooperativas y las mutuales no nos entienden en capital, porque no viven en el interior donde, si no estuvieran, no tendríamos ni siquiera quienes nos entierren".

Por su parte, cuando le llegó el turno al gobernador santafesino insistió con incluir la discusión productiva en el debate de la Argentina que se viene. "Queremos discutir el equilibrio fiscal y la reforma política, pero en esos debates también tenemos que discutir el modelo productivo, qué argentina queremos, a dónde vamos a apuntar y cómo vamos a desarrollar a nuestro país", consideró Pullaro.