El peronismo bonaerense de la Tercera sección electoral arrancó con la campaña “Cristina 2025” con pintadas, mesas militantes en los barrios y una campaña digital que resalta que la actual presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner "es la única que puede frenar a Javier Milei".

Tras el anuncio de la expresidenta, desde el peronismo bonaerense se preparan para reforzar el trabajo territorial que ya estaba en marcha y que ahora se ve potenciado por esta estrategia electoral que lleva a CFK a confirmar su candidatura a diputada provincial bajo el argumento de que “no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande”, como explica el primer spot que ya circula en redes.

“Hay que asegurar primera”, sumó otra razón un dirigente de la Tercera sección que está dentro de las filas del peronismo bonaerense al dialogar con Buenos Aires/12, en alegoría a una partida de truco. “Nos tiene que ir bien en septiembre, y no hay mejor candidata que Cristina”, agregó. De esta forma, sugirió al igual que la presidenta del PJ que "no hay octubre sin septiembre", y que "no hay elección nacional competitiva sin un triunfo previo en la elección bonaerense".

“Si tenes una buena performance en la Tercera, podes llegar a ganar en la provincia”, reflexionó el dirigente, sobre la razón que llevó a la exmandataria a postularse como diputada provincial por la sección que tiene casi 5 millones de votantes.

La Tercera sección, está compuesta por 19 distritos del oeste y sur del conurbano bonaerense. Se trata de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, La Matanza, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Quilmes, Punta Indio y San Vicente. Solo Lobos, donde gobierna el PRO y Magdalena, gestionada por el radicalismo son distritos no peronistas actualmente.

De acuerdo al último padrón electoral, la tercera está compuesta por 4.845.998 electores habilitados para votar en 13.546 mesas, lo que la convierte en la sección electoral con mayor cantidad de votantes de la provincia de Buenos Aires y del país.

Respecto a los análisis que se hacen acerca de las últimas derrotas del peronismo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de medio término, no gana desde 2005, el referente cercano a la expresidenta señaló que la idea es buscar revertir esa situación porque “las derrotas le traen costos al peronismo”.

“El gobernador quiso hacer ocho elecciones en la provincia, en todas las secciones tenemos que tratar de poner a los mejores”, subrayó el dirigente, a la vez que advirtió: “Si el peronismo obtiene un mal resultado en las elecciones de septiembre, ¿Cómo llegas a octubre?”.

Vale recordar que la Tercera sección aporta 18 diputados y 9 senadores a la Legislatura bonaerense, y en esta elección se pondrán en juego las bancas de los legisladores de la cámara baja, donde 8 pertenecen a Unión por la Patria.