Protección de la infancia en la era digital
España propone prohibir redes sociales a menores de 16 años
Pedro Sánchez presentó en Dubái un plan para blindar a niñas y niños de contenidos nocivos, con verificación de edad y responsabilidad legal para plataformas.
03 de febrero de 2026 - 19:06
Redes sociales
España anunció un plan para prohibir el acceso a menores de 16 años.
(SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)
