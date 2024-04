El regreso de Rafael Nadal al circuito se frenó de manera abrupta: el escollo que significaba el australiano Alex De Miñaur, número 11 del mundo y cuarto favorito del torneo, en su segundo partido en Barcelona resultó insalvable para el español, que le opuso una dura batalla en el set inicial y poco pudo hacer en el segundo, cuando el oceánico se llevó seis juegos consecutivos para quedarse con el partido. El 14 veces campeón de Roland Garros se fue ovacionado pese a la derrota, ya que el público entendió que probablemente haya sido su último partido como profesional en este torneo.

"Soy una persona bastante estable y me intento tomar la cosas con filosofía. Lo normal es que haya sido mi ultimo partido en el Godó", reconoció Nadal tras la caída 7-5 y 6-1 ante el australiano de madre española y padre uruguayo. "El futuro nunca se sabe lo que te depara. La vida me está marcando el camino de una manera bastante clara y he jugado este torneo como si fuera mi último en el Godó", afirmó.

Una hora y 52 minutos le demandó a De Miñaur superar a Nadal para avanzar a los octavos de final del ATP 500 de Barcelona. Parecía que iba a ser un trámite sencillo para el australiano cuando se colocó 2-0 en el inicio del partido. Sin embargo, el exnúmero uno del mundo, que regresó a la competición en este certamen luego de más de tres meses de ausencia, mostró su orgullo, recuperó el quiebre y dejó el marcador igualado 5-5.



Pero hasta allí llegaron las energias de Nadal, doce veces ganador en el Godó. Desde entonces, De Miñaur ganó ocho de los nueve games siguientes para quedarse con el triunfo y el honor de haber vencido al español en el club donde creció tenísticamente. "Nunca pensé que iba a lograr un victoria ante Rafa en polvo de ladrillo. Es algo que podré decir cuando termine mi carrera", destacó De Miñaur, que igualmente puso en contexto esta victoria. "He tenido la fortuna de jugar contra él en el tramo final de su carrera. No me hubiera gustado enfrentarme a él hace un par de años en arcilla, ya lo sufrí mucho en pista dura y en césped", afirmó el australiano, que en la próxima instancia chocará con el francés Arthur Fils, que se impuso 6-4, 1-6, 6-1 al alemán Daniel Altmaier.

Triunfazo de Trungelliti

Después de haber atravesado la clasificación, Marco Trungelliti se anotó otro gran triunfo al vencer al chileno Nicolás Jarry para instalarse en los octavos de final de Barcelona. El santiagueño se impuso por 7-6 (7-5) y 6-3 en dos horas y un minuto de juego y en la próxima ronda chocará con el italiano Matteo Arnaldi, que viene de superar a Sebastián Báez.

En tanto, los otros dos argentinos que quedan en el cuadro verán acción el jueves. Por un lado, Facundo Díaz Acosta jugará ante el húngaro Fabian Marozsan, mientras que Tomás Etcheverry se medirá ante el estadounidense Brandon Nakashima.