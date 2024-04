El valor de una cuota de medicina prepaga pasó de insumir el 18 por ciento del salario formal promedio en diciembre de 2023 a un 30 por ciento en abril de 2024, de la mano de la suba exagerada que tuvo el servicio desde que el Gobierno de Javier Milei asumió el mando. Con los últimos cambios propuestos, pasaría a incidir en un 22 por ciento del salario formal promedio, según estimó el economista Nadin Argañaraz. Las prepagas deberán tomar como base para los incrementos en las cuotas de los próximos seis meses el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec, y los salarios vienen creciendo por debajo del mismo.

Aun así esto representa una mejora para los usuarios de las siete compañías alcanzadas por la disposición oficial, pues a partir de la próxima cuota evidenciarán una caída en el valor nominal en el orden del 33 por ciento, según estimaciones del propio Gobierno, y en torno al 27 por ciento, según calculó Argañaraz. Este último utilizó como ejemplo un plan específico de la prepaga Omint que en abril de este año llegó a valer 227.000 pesos, pero debería ser de 166.000 pesos según los recientes cambios.

Fuentes oficiales informaron que las cuotas de la medicina prepaga se incrementaron en promedio un 151 por ciento desde diciembre, tratándose de aumentos del 40 por ciento en enero, 27 por ciento en febrero, 20 por ciento en marzo y hasta 19 por ciento en abril, según las distintas empresas. En tanto la inflación medida por Indec sería del 90 por ciento en igual período, considerando desde diciembre a marzo, inclusive.

Según los representantes de las empresas, esa diferencia venía a compensarlas por las pérdidas sufridas en 2023 con las tarifas reguladas. Pero recuperaron con creces.

En tanto desde el lado del consumidor, no está tan claro si serán compensados por las cuotas abonadas por encima de la inflación. “La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio”, informaron el miércoles fuentes oficiales.

Concluida la investigación, llevada adelante por la Superintendencia de Servicios de Salud a raíz de una denuncia ingresada por diputados de la Coalición Cívica, se consideró acreditada la presunta práctica colusiva. Una infracción a la normativa de Competencia podría involucrar una multa de “hasta un 30 por ciento de la facturación de las empresas infractoras o hasta el doble del beneficio ‘ilícitamente’ obtenido por la maniobra”.

El Gobierno se disponía a presentar el miércoles una medida cautelar ante la justicia, que terminará resolviendo el intríngulis. "Acá hay una presunción, que de confirmarse puede tener un impacto severo de orden público”, agregó el miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Se está investigando la presunción de cartelización”.

La denuncia formulada por los diputados que responden a Elisa Carrió fue incluída en la resolución que firmó el miércoles la Secretaría de Comercio, como medida de tutela anticipada, según aclararon desde el Gobierno que es la figura jurídica que se toma en estos casos.

Vale recordar que ante la multiplicación de reclamos judiciales por los aumentos en las cuotas de las prepagas –en algunos casos las cuotas pasaron a representar la mitad del haber jubilatorio del usuario, lo cual imposibilitaba su pago-, la Corte Suprema habilitó un Registro de Procesos Colectivos para que todos fueran tratados como una única causa.

Mientras tanto, por una medida que tendrá vigencia durante unos seis meses, muchos se felicitaron en la red X. Empezando por el ministro de Economía, Luis Caputo, que felicitó al Secretario Pablo Lavigne. "Prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaria de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media", expresó.

Y Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, escribió: “El esfuerzo de la Coalición Civica valió la pena para reparar el daño que causaron las empresas de medicina prepaga a través de aumentos coordinados en sus planes”, en un hilo donde enumeraba los recientes acontecimientos.

Por su parte, las organizaciones de Defensa del Consumidor reforzaron esta idea de avanzar sobre la devolución por los pagos ya realizados, que aún no encuentra definiciones dentro del Gobierno. El miércoles se encontraban en reunión de Comisión de Defensa de Usuarios de la Cámara de Diputados, cuando se enteraron de la resolución mencionada. “Aplica solo a un grupo de prepagas. No abarca por ejemplo a Medicus, ni el Plan del Hospital Italiano. Estamos trabajando para que se agrupe a todas ella y que incluya la devolución de lo facturado de más”, que no está tan claro”, aclaró a este diario Claudio Daniel Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores.