Estados Unidos y Reino Unido anunciaron este jueves nuevas sanciones a Irán, dirigidas a líderes y entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Defensa, en respuesta al ataque a Israel el pasado 13 de abril, que se produjo en gran parte con vehículos no tripulados.

Las sanciones norteamericanas fueron anunciadas en un comunicado por el presidente Joe Biden. "Hace menos de una semana, Irán lanzó uno de los mayores ataques con misiles y drones que el mundo haya visto jamás contra Israel", afirmó el demócrata. "Estados Unidos defendió a Israel y ayudó a derrotar este ataque. Hoy estamos responsabilizando a Irán: le imponemos nuevas sanciones y controles de exportación", aseguró.

El G7, aseguró Biden, está comprometido a actuar colectivamente para aumentar la presión económica sobre Irán. "Nuestros aliados y socios emitieron o emitirán sanciones y medidas adicionales para restringir los programas militares desestabilizadores de Irán", indicó. El propio Washington, también planea más sanciones. "Ordené a mi equipo, incluido el Departamento del Tesoro, que continúe imponiendo sanciones que degraden aún más las industrias militares de Irán", adelantó el mandatario.

El agradecimiento de Israel

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, elogió al presidente demócrata por tomar medidas. "Felicito al presidente Biden por su firme compromiso con la seguridad de Israel y por su anuncio de nuevas sanciones a líderes y entidades afiliadas a la Guardia Revolucionaria de Irán, al Ministerio de Defensa iraní y al programa de misiles y drones de Irán, tras su brutal ataque a Israel", escribió Katz en su cuenta de la red social X.



"Esta es nuestra oportunidad de formar un frente global y una coalición regional contra Irán, junto con Estados Unidos, la UE y los Estados árabes moderados, para detener la cabeza de serpiente que amenaza la estabilidad global", subrayó el ministro. "Debemos detener a Irán ahora antes de que sea demasiado tarde", añadió.



El detalle del castigo

El Departamento de Estado norteamericano informó a través de un comunicado firmado por el portavoz, Matthew Miller, que las sanciones apuntan al programa de vehículos aéreos no tripulados, a la industria siderúrgica y las empresas de automóviles de Irán.

En total, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 16 personas y dos entidades que permiten la producción y prueba de vehículos aéreos no tripulados de Irán, así como la proliferación a actores que trabajan en nombre de la Guardia Revolucionaria Islámica, su división de producción de vehículos aéreos no tripulados, Kimia Part Sivan Company, y otros fabricantes iraníes de vehículos aéreos no tripulados y motores de drones.

El Tesoro también sancionó a cinco empresas que suministran materiales componentes para la producción de acero a la Khuzestan Steel Company (KSC) de Irán, una entidad sancionada por EE.UU., o que compran productos de acero acabados de la KSC. Además, sancionó al fabricante de automóviles iraní Bahman Group y a tres de sus filiales, que siguieron apoyando materialmente al IRGC y otras entidades sancionadas.

En tanto, el Departamento de Comercio impuso nuevos controles para restringir el acceso de Irán a tecnologías como la microelectrónica básica de grado comercial. "Continuaremos trabajando con nuestros aliados y socios para emplear toda la gama de herramientas a nuestra disposición para abordar las corrientes de ingresos y desbaratar las redes que apoyan la proliferación imprudente de Irán de armas que desestabilizan el Oriente Medio y más allá", apuntó Miller.

Prohibición británica

Por su parte, el Gobierno británico sancionó a trece personas y entidades de Irán, entre ellos el ministro de Defensa, Mohammad Reza Ashtiani, y el general Gholamali Rashid de las Fuerzas Armadas iraníes. A estos dos altos cargos se suman otros cinco sujetos vinculados al sector de la defensa del país y departamentos militares como la rama naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el cuartel de Khatam al Anbiya que comanda Rashid.

Las sanciones implican la prohibición de entrada al Reino Unido y una congelación de activos en territorio británico, que ahora se aplica a un total de 185 ciudadanos y 22 instituciones iraníes, según una lista difundida por el Ejecutivo. Otros sancionados en esta tanda de penalizaciones, son el director de la Organización de Industrias Aeroespaciales, Seid Mir Ahmad Nooshin, y cuatro colegas, así como el centro de coordinación de las Fuerzas Armadas y los cuarteles generales de Khatemolanbia.

"El ataque del régimen iraní contra Israel fue un acto imprudente y una escalada peligrosa" del conflicto en Medio Oriente, declaró en un comunicado el primer ministro británico, Rishi Sunak. Estas sanciones demuestran que el Reino Unido lo "condena inequívocamente y servirán para limitar aún más la capacidad de Irán de desestabilizar la región", agregó.

En declaraciones a los medios en Roma, adonde viajó para participar en la reunión de ministros de Exteriores del G7, el ministro británico de Exteriores, David Cameron, defendió las medidas que adoptó su país en apoyo a Israel. "El comportamiento de Irán es inaceptable y es correcto que los países se reúnan en el G7 y lo expresen, no solo por lo que Irán está haciendo, sino también como un mensaje a Israel de que queremos jugar nuestro papel en una estrategia coordinada que aborde la agresión iraní", manifestó.