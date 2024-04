Sin ponerse colorado, el ministro de Economía, Luis Caputo, responsabilizó a los argentinos por la suba de los precios, y fue cruzado en redes por economistas y ex laderos del propio Javier Milei, que le cuestionaron su capacidad técnica y su diagnóstico de la realidad.

En un encuentro con banqueros del JP Morgan en los Estados Unidos, que se dio en un intervalo de los encuentros con el FMI, el funcionario aseguró que "la inflación continuará. Y la única razón es porque los argentinos están con esta tendencia a pensar que todo va a salir mal. Entonces, qué pasó? Casi todo el mundo fijaba el precio de sus productos en la tienda de primera línea con un dólar a 2000 pesos, porque eso es lo que le decían todos los economistas de Argentina. Los precios se fijaron a un tipo de cambio muy alto que no ocurrió".

La declaración no sólo generó una catarata de críticas en redes, sino que además va en contra de la teoría de la inflación que maneja el propio presidente, Javier Milei, que circunscribe el fenómeno al signo único de la emisión monetaria. Sus expresiones, que se vertieron en el marco de una gira donde el ministro recibió un rechazo concreto del FMI al pedido de fondos, disparó duros cuestionamientos de dos personajes otrora muy cercanos al partido libertario.

Dos cruces fuertes

El primero que salió a cruzarlo duro por echarle la culpa de la inflación a la gente fue el economista Diego Giacomini, ex socio de Milei y co autor de libros con el presidente. "Por un segundo asumamos que es cierto lo que decis, Caputo... parecería que la gente piensa que va a salir todo mal porque es mala, no porque vos no tenes reputación, ni credibilidad, porque lo que haces es inconsistente y contradictorio, y encima lo comunicas mal, caradura", le espetó desde su cuenta de X.

A su turno, Carlos Maslatón, uno de los fundadores de la Libertad Avanza, escribió un fuerte mensaje asegurando lo siguiente: "Caputo, ministro nefasto de un Gobierno nefasto, ahora viene con esta. Gran mentiroso eterno, no se animan ni él ni Milei a decir que sigue la inflación porque no paran de falsificar moneda pagando intereses desde el BCRA y fabricando deuda desde el BCRA y la Tesorería. Todo lo cual produce los mismos efectos que el empapelamiento físico de billetes", afirmó en su cuenta de X. Agregó Maslatón que "además de que no habrá demanda real de pesos mientras no permitan que su precio flote libremente contra las demás monedas. A diferencia de Milei, que nunca entendió qué es y cómo funciona el mercado, Caputo lo entiende por demás pero no hace lo que tiene que hacer porque está gobernando exclusivamente para el enriquecimiento del sector financiero a costa de la miseria del pueblo".

Cavallo tampoco la "V"

En este contexto, la teoría del gobierno de una recuperación en "V" con inflación a la baja siguió siendo cuestionada por economistas del mismo palo que Milei. Domingo Cavallo, el menemista que el presidente describe como el mejor ministro de Economía de la historia, derrumbó casi toda la idea oficial del crecimiento económico.

En una charla con la casa de Bolsa Cocos Capital, Cavallo precisó que "hasta el 15 de abril, los precios online cayeron del 8 al 6,5%, por lo cual estimo que la tasa del INDEC va a ser del 9,5% en abril", pero alertó que no habrá más que eso. "Ahora -dijo-, difícilmente a partir de mayo pueda seguir bajando como lo ha hecho hasta abril. Ya no tendrá tendencia declinante, no es lo que espera el Gobierno". Como ya le han advertido muchos al Presidente, Cavallo dijo que lo más probable es una estabilización más cercana a los 7 puntos, una inflación récord para semejante recesión.

Por otra parte, expresó que, a su criterio, "hasta que no se liberalice y reunifique el mercado cambiario, no veo que haya una reactivación importante de la economía. Va a seguir un clima recesivo e incluso con tendencia a ser depresivo, una recesión prolongada". Y agregó que "recién después de esos cambios y que se anuncie un plan de estabilización, la economía va a dejar de declinar".

Por último, el ex ministro de la peor crisis social y económica del país se preguntó "¿qué ocurre si el Banco Central no corrige el ritmo de devaluación y la tasa de inflación se mantiene entre 6% y 7% y siguen las restricciones al mercado financiero?". Y se dio una respuesta que no le cierra al Gobierno de Milei: "aumenta muchísimo el riesgo de que para poder unificar y liberalizar el mercado de cambios tengan que admitir un salto devaluatorio fuerte", concluyó.