El dramaturgo y presidente de Argentores, Miguel Ángel Diani, destacó por AM750 la importancia del teatro independiente en medio del lanzamiento de su nueva obra, ¿Quién llama?, que presenta en el teatro El Tinglado y es protagonizada por Alejandra Bignasco, Alfredo Castellani y Pasta Dioguardi.

Entrevistado por Víctor Hugo Morales, Diani contó que el cambio de Gobierno fue un momento central en su trabajo de los últimos meses, ya que estuvo “todo el verano yendo a ver a diputados y gente del Gobierno para explicar” la tarea que llevan adelante desde Argentores.

Es que, en la llamada Ley Ómnibus, la gestión de Javier Milei proponía eliminar las organizaciones como Argentores, es decir sociedades de gestión pensadas para y por los propios hacedores de cultura.

“Lo inexplicable es que el Estado no nos da un solo peso. El tema de que no hay plata, con nosotros no corre. Al desregularnos nos prohíben hacer mutualidad. Y Argentores nació para que se reconozca el derecho de autor y tener una mutualidad. Tener una prepaga, una pensión y ayudas asistenciales”, explicó.

Pero, para Diani, la explicación tiene que ver con las características históricas de los diversos gobiernos: “Tenemos en Argentinores un espacio de Teatro Abierto. La Legislatura nos dio hace unos años un reconocimiento. Teatro Abierto fue un bastión cultural en momentos de la dictadura, en donde se pudo expresar la gente”, destacó.

“Fue la voz de la gente que no podía hablar: eso es el teatro independiente. Por eso, Gobiernos que no están en sintonía con la posibilidad de poder decir en la controversia atacan a ese teatro. En nuestro caso, con el tema de cortar subsidios en el Instituto de Teatro. En el INCAA lo mismo”, expresó el dramaturgo.

Finalmente, habló brevemente sobre su nueva obra, y aseguró que tiene tres ejes. En primer lugar, Quién llama “plantea esta cosa nueva del posmoderno de la nueva revolución industrial, de la Inteligencia Artificial, donde las máquinas piensan”.

Y después la obra se cubre de otros dos ejes: “También tiene que ver con soledades. El planteo de hasta dónde soportar un montón de situaciones que plantean la vida desde lo humano. Y un tercer eje es la temática de Malvinas”, cerró.