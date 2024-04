La ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, donde funcionó el ex centro clandestino de detención, tortura y extermino más grande de la última dictadura cívico militar, se convirtió desde hace 20 años, con el anuncio del expresidente Nestor Kirchner en un predio histórico que cumple con la misión de promocionar y defender los Derechos Humanos. A partir de 2015, fue inaugurado oficialmente el Museo Sitio de Memoria ESMA en donde funcionó el ex Casino de Oficiales, con visitas guiadas y actividades de todo tipo.

El predio de 17 hectáreas se encuentra ubicado sobre la Avenida del Libertador, en la zona Norte de la Ciudad de Buenos Aires, y abre sus puertas con entrada libre y gratuita de martes a domingo, de 10 a 17. Se pueden realizar autoguías, aunque también hay audio-guías en inglés, español y portugués para aprovechar durante el recorrido. En tanto, los sábados y domingos hay visitas guiadas a las 11 y a las 14 con cupo, sin reserva previa.

(Imagen: Museo Sitio de Memoria ESMA)

Dentro de su amplia extensión se encuentra el ex Casino de Oficiales, un edificio destinado originalmente al esparcimiento y descanso de los oficiales de la Marina. Ese fue el núcleo operativo del terrorismo de Estado. En 2015 fue declarado por la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Monumento Histórico Nacional, por ser prueba material en el proceso de Justicia por los crímenes de lesa humanidad allí cometidos. Este sitio, además, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2023.

La exhibición permanente del Museo Sitio Memoria ESMA cuenta con un recorrido por 17 salas y espacios que muestran el antes y después de la preservación de los lugares que fueron escenarios de los crímenes de lesa humanidad, contando su historia desde la perspectiva de Memoria, Verdad y Justicia.

Durante estas visitas, se pueden apreciar los testimonios de sobrevivientes y documentos históricos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), el juicio a las Juntas Militares de 1985, y los juicios por crímenes de lesa humanidad reiniciados en 2006. También se podrá observar uno de los aviones Skyvan que se utilizaron en los vuelos de la muerte, y que fue repatriado en 2023 desde Estados Unidos.

(Imagen: Museo Sitio de Memoria ESMA)

El ex Casino de Oficiales es uno de los principales establecimientos de interés del predio, ya que fue en sus instalaciones donde el Grupo de Tareas 3.3, creado por el entonces almirante Emilio Massera, ejecutó una acción terrorista que cumplió un rol determinante en la desarticulación de organizaciones populares por medio del secuestro y la desaparición forzada de alrededor de 5.000 personas.

En el hoy Museo Sitio Memoria ESMA también maniobraron la Fuerza Aérea, el Ejército, el Servicio de Inteligencia Naval y otros grupos, que hicieron uso de las salas para la tortura y desaparición de sus prisioneros ilegales. Una de las particularidades de este Centro Clandestino fue que allí nacieron al menos 34 bebés de detenidas-desaparecidas. La mayoría fueron posteriormente apropiados.

(Imagen: Museo Sitio de Memoria ESMA)

Además de esa exhibición, se realizan muestras temporarias que amplían los contenidos centrales o profundizan algún aspecto particular de la actividad del ex Centro Clandestino. Recientemente, se incorporó la muestra temporaria sobre "Víctimas de Origen alemán en la ESMA", que estará disponible de martes a domingos, de 10 a 17.