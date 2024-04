Los días previos al crucial enfrentamiento entre el Aston Villa y el Lille, por los cuartos de final de la Conference League, fueron tensos. El reconocido diario francés L’Equipe anticipó un encuentro hostil entre el arquero argentino, Emiliano "Dibu" Martínez y el público francés, no solo por la competencia en el torneo, sino por la rivalidad entre Argentina y Francia, enraizada aún más tras su sobresaliente desempeño en la final del Mundial de Qatar 2022. Y el presagio se cumplió, Martinez fue recibido con abucheos y pancartas que demostraban la molestia del público con el que denominaron, el "enemigo público número 1 de Francia".



El enfrentamiento entre el Aston Villa y el Lille no solo estuvo marcado por el juego en el campo, sino también por la intensidad del ambiente que rodeaba al arquero argentino Emiliano Martínez.



Desde el inicio, se palpó la tensión en el aire, con el Aston Villa dispuesto a encarar el partido de vuelta contra el Lille, mientras que los franceses, aún molestos por el desempeño de Martínez en la final de Qatar, lo esperaron con abucheos y carteles que reflejaban su descontento.



Carteles contra Emiliano Martínez, en el encuentro entre Aston Villa y el Lille.

Sin embargo, Martínez no se amilanó ante la adversidad. Con una determinación inquebrantable, se enfrentó al desafío con la seguridad y la destreza que lo caracterizan. Durante la tanda de penales, el arquero argentino se convirtió en el héroe indiscutible al detener dos disparos clave, asegurando la clasificación del Aston Villa a las semifinales de la Conference League.



El primer penal, ejecutado por el argelino Nabil Bentaleb, fue detenido magistralmente por Martínez, enviando un mensaje claro de su calidad como arquero. Pero fue su actuación en el segundo penal, deteniendo el tiro del francés Benjamin André, lo que selló su lugar en la historia del partido y consolidó su reputación como una muralla impenetrable en el arco.



La portada del diario deportivo francés L´Equipe.

A pesar de las críticas de la prensa francesa, que calificaron su actuación como "asco" y cuestionaron su comportamiento durante las celebraciones, el "Dibu" se mantuvo firme en su desempeño, demostrando una vez más por qué es uno de los arqueros más destacados del mundo.

Ante esta actuación, el diario deportivo L'Equipe tuvo que reconocer el brillante papel del arquero y le otorgó una calificación de 8 puntos. Además elogió su desempeño en la tanda de penales, describiéndolo como "monstruoso" y aclarando que fue el protagonista del partido y el responsable absoluto de la frustración del equipo rival.

Por otra parte, el presidente del Lille, Olivier Létang, criticó al arquero al decir: "No quiero hablar de ello. Creo que perdemos mucho tiempo hablando de este chico cuya actitud no es la de un deportista de muy, muy alto nivel, en mi opinión". "Porque en el deporte de alto nivel, en la derrota o en la victoria, hay que mantener la calma y la elegancia. Así que no me apetece seguir hablando", añadió el titular de la institución francesa desde diciembre de 2020.

A pesar de los cuestionamientos, con este resultado, Martínez no solo demostró su habilidad como arquero, sino también su capacidad para enfrentar la adversidad y salir victorioso. Su actuación destacada no solo aseguró la clasificación del Aston Villa, sino que también reafirmó su posición como uno de los mejores arqueros del mundo.

