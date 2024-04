TEATRO

Cráter

“Colisión, agujero, huella y vasija donde se mezclan todos los elementos. Dos viajantes del tiempo llegan al mismo lugar desde donde partieron. ¿Cuál es el límite de la experiencia? Una cicatriz, una abertura. Reversible pero incapturable”. Así es como se presenta esta obra creada, actuada y dirigida por Leticia Mazur y Gianluca Zonzini, con fuerte presencia del diseño lumínico del iluminador Matias Sendon, creando una atmosfera onírica donde el juego de la sombras y las luces instalan un fuerte valor en la poesía visual de la obra que combina danza, actuación, texto e interfaces sonoras, proponiendo un lenguaje escénico hibrido y mutable. La asistencia de dirección es de Vanish Plinski, el vestuario de Beto Romano, escenografía de Enzo Galante y Ariel Vaccaro y la música e interfaces sonoras son de Jorge Crowe.

Sábado a las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $8000.

Los invisibles

Un padre de familia intenta frustrar el casamiento de su hija afirmando que, en otra vida, asesinó al ilusionado novio. Su hijo mayor intenta suministrar la cordura que perdió la familia al enfrentar duramente a sus padres, pero ningún argumento resulta válido para tal fin. La sugestión y las falsas creencias ya captaron las emociones de los personajes y las acciones consecuentes llevan a todos a la locura y a la irracionalidad. En esta obra, Gregorio de Laferrere aborda con lúcido sarcasmo la práctica del espiritismo. La dirección es de Eleonora Maristany, la escenografía de Héctor Calmet, el vestuario de Jorgelina Herrero Pons y la iluminación de Eduardo Safigueroa. Con Rubén Ramirez, Laura Dantonio, Laura Wich, Anabella Valencia, Miranda Bruckner, Charlie Lombardi, Mauro Pelle y otros.

Sábado a las 20:30, en El Popular, Chile 2080. Entrada: $5000.

MÚSICA

Dancing star

Se trata de último simple adelanto del nuevo disco de Pet Shop Boys. Formados originalmente en 1981, el dúo londiense integrado por Neil Tennant y Chris Lowe se encuentra transitando ya su quinta década de existencia como grupo, y lo celebra anunciando la aparición de Nonetheless para el viernes 26, a través del sello Parlophone, con el que más se los ha identificado durante su carrera. Nonetheless es el sucesor deHotspot (2020), y el silencio de cuatro años entre ambos discos de estudio es el mayor que ha atravesado el prolífico dúo durante toda su historia. Producido por James Ford (que además formó parte de los grupos Simian Mobile Disco y The Last Shadows Puppets) y grabado en su estudio de East London, los diez temas del nuevo disco de Pet Shop Boys se reparten entre temas bailables y baladas, entendidos como “una celebración de las diversas y únicas emociones que nos hacen humanos”.

Southern Accents

La reina del country Dolly Parton versiona el clásico de Tom Petty para el próximo disco homenaje al líder de los Heartbreakers, que falleció sorpresivamente hace ya siete años. La particularidad de la celebración la explicita el título del álbum, anunciado para el 21 de junio: Petty Country. El subrayado de las raíces country de la música de Petty incluye, además de Parton, a otros intérpretes identificados con el estilo, como Steve Earle (“Yer So Bad”), Wynona Judd (“Refugee”), Margo Price y Mike Campbell (“Ways To Be Wicked”), Rhiannon Giddens (“Don’t Come Around Here No More”) y Willie y Lukas Nelson, entre otros. Con el subtítulo de “Una celebración de Tom Petty por la música country”, el disco sale por el sello Big Machine y su selección fue curada por sus amigos y colaboradores más cercanos, como George Drakoulias y Randall Poster.

ONLINE

Bellas artes

Más activa que nunca en el terreno de las series, la dupla integrada por Mariano Cohn y Gastón Duprat sigue regresando a sus fuentes con esta historia que tiene a Oscar Martínez como protagonista. Coproducida junto a España, la saga de seis episodios encuentra al historiador del arte Antonio Dumas compitiendo con dos mujeres más jóvenes por el puesto de director de un museo madrileño de arte moderno. Echando fuego a las batallas de la corrección política y la así llamada “cultura woke”, el relato enfrenta al hombre –viejo, blanco, heterosexual y de ascendencia europea, según su propia definición– con fuerzas que no termina de comprender. Nada será fácil luego de ser elegido para el cargo, incluyendo una versión ficcional de esa maldita costumbre de arruinar obras de arte con pintadas y otras sustancias. José Sacristán tiene un papel secundario pero relevante como un artista que sostiene su lugar en el mundo artístico gracias a viejas glorias creativas y buenos contactos. Disponible en Star+.

Fallout

Basada en la popular franquicia de videojuegos, y con varios puntos de contacto con la popular The Last of Us, la serie de Prime Video protagonizada por la británica Ella Purnell ubica su acción en un presente postapocalíptico, luego de que una devastadora guerra mundial eliminara a buena parte de la población, dejando casi sin recursos a los sobrevivientes. En uno de los escasos bunkers subterráneos existentes en lo que fueran los Estados Unidos vive Lucy, una joven que decide dejar la relativa calma del lugar para salir en busca de su padre. Por supuesto, allí afuera nada es sencillo y deberá enfrentarse a los mil y un peligros, además de toparse con varias sorpresas realmente inesperadas.

CINE

Domingo en el Bafici

Con la edición 25° del festival de cine porteño a plena máquina, la programación de hoy domingo incluye varios títulos locales e internacionales ideales para armarse un maratón. Una posible hoja de ruta incluye la primera función pública de la película de apertura, school privada alfonsina storni, la penúltima creación de la realizadora argentina Lucia Seles, a las 12.10 en el cine Gaumont. Más tarde, a las 15.30, en una de las salas del complejo Cinépolis Houssay, se proyectará el nuevo film del veterano cineasta francés André Techiné, Les Gens d’à côté (foto), fresquito de su estreno mundial en la Berlinale hace apenas dos meses. Por la noche existe la posibilidad de disfrutar de uno de los títulos de la competencia internacional, la ultra indie Riddle of Fire, del debutante Weston Razooli (21.30 en el Gaumont) o bien redescubrir el segundo largometraje del argentino Jorge Polaco, En el nombre del hijo, que se exhibe a las 22.30 en el cine Cacodelphia como parte de un homenaje a su obra.

Guerra civil

Luego de Ex Machina, Aniquilación y Men: Terror en las sombras, Alex Garland se despacha con un relato distópico que lleva al extremo el enfrentamiento de ideas (políticas, sociales, culturales) en los Estados Unidos y, por extensión, el resto del mundo. En la historia protagonizada por Kirsten Dunst, un puñado de fotoperiodistas es testigo del avance de las fuerzas contrarias al gobierno hacia la ciudad de Washington, en un contexto de violencia social extrema. Rara avis para el cine de género made in Hollywood, la de Garland es una visión pesimista sobre el futuro (y el presente nuestro de cada día), en el cual no se acepta la disidencia y la posibilidad del diálogo ha sido eliminada de cuajo.

TV

Sierra Madre: prohibido pasar

Noche de estreno en la señal HBO, que mantiene el día domingo como jornada de presentación de sus novedades de alto perfil. Según la sinopsis enviada a la prensa, esta saga de producción mexicana “retrata la vida de los vecinos de San Pedro, el municipio más rico de América Latina. Los lujos, la tranquilidad y el poder parecieran convertir a esta comunidad en intocable, hasta que se ve amenazada por uno de los grupos criminales más violentos de los últimos tiempos”. Los protagonistas son los Parra, una familia de extensa tradición y alta riqueza, quienes de pronto ven alterada por completo la tranquilidad de su paraíso terrenal. Desde luego, entre casonas lujosas y las fiestas más sofisticadas, se esconden secretos de larga data, algunos de los cuales podrían salir a la luz como consecuencia del nuevo statu quo. El tono mezcla constantemente el drama social con aires de culebrón, al tiempo que los vecinos discuten sobre la construcción de un muro que los proteja.

Domingos a las 23, por HBO.

Fermentados con Sonia

El título puede hacer pensar en posibilidades extrañas, pero el programa culinario de El Gourmet baja a tierra apenas se describe su contenido. Siguiendo los lineamientos de la alimentación saludable, una tendencia cada vez más fuerte en el universo de la gastronomía, la cocinera Sonia Ortiz explora los beneficios de la fermentación de alimentos, que pueden ser muy beneficiosos para la salud. Frutas, verduras y ese hit pandémico, el pan de masa madre, forman parte de las recetas del show semanal. Entre otros platillos, se prometen unas costillas de cerdo con hidromiel de Jamaica, una kombucha de mango y un tiramisú con creme fraiche. ¡A fermentar!

Lunes a las 11.30 y repeticiones, por El Gourmet.