DOMINGO 21

MÚSICA

Nicolás Mateo En consecuencia con el estreno del simple "Las dotes del poeta/ Tracy" el cantante argentino presentará un show con su banda estable Es Así Pichón, integrada por Soledad Testagrossa en violín, Juan Jota Moya en Bajo, Agustín Raubián en percusión, Ramiro Alvárez en Batería y el mismo Mateo en guitarra y voz. Los mismos encargados de la ejecución y arreglos en estas dos nuevas canciones de Mateo, que amplían su catálogo musical luego de tres discos. Esta noche compartirán fecha con la mítica banda platense de Sergio Pángaro: San Martin Vampires, quien completa su formación con los músicos Rudie Martínez y Fabio Rey.

A las 21.30, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $4600.

TEATRO

Nereides Puede verse una obra de danza de Anabella Ablanedo, inspirada en La Fuente de las Nereidas de Lola Mora. Ablanedo interpreta junto a María Sara Cadirola y Laura Donadini. Nereides rinde homenaje al cuerpo y a la fortaleza femeninos. Lo hace trazando un puente con el universo simbólico de la gran escultora Lola Mora –que supo desafiar los prejuicios y paradigmas culturales de su época– y con la potencia de su obra más conocida, la Fuente de las Nereidas (primera escultura realizada por una mujer emplazada en la ciudad de Buenos Aires).

A las 20, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $11000.

Cae la noche tropical Vuelve por cinco únicas funciones la versión teatral de Santiago Loza y Pablo Messiez de la novela de Manuel Puig, protagonizada por Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty, con dirección de Manso. Dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven. Manso y Pelicori componen a estas dos hermanas entrañables que se niegan a darse por vencidas, y Guerty a la vecina, cuya historia las llena de vida. Una pieza en la que la vejez es vista como “la edad épica por excelencia” y el afecto como necesidad para paliar el absurdo del mundo.

A las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: $12000.

Paso de dos María Carolina Pavlovsky dirige esta pieza teatral que fue escrita por su padre Tato Pavlovsky en 1990. Un torturador y su prisionera, amor y odio. Se sumergen en una intensidad desconocida para ambos hasta entonces. La acción transcurre en un lugar donde se encuentran, y comienza un reencuentro donde se alternan momentos de introspección, pasión y extrema intensidad, en un vínculo complejo y ambiguo.

A las 20, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $7000.

CINE

Divino tesoro Se presenta un ciclo con las últimas producciones del cine francés. La propuesta sirve como un reflejo actual de la juventud francófona: desde aquellos en situaciones marginales en los suburbios parisinos hasta los jóvenes que residen en pueblos provinciales o en la capital. Películas que abordan el género coming of age, donde se muestra la maduración y crecimiento de los protagonistas, a veces con tropiezos y equivocaciones. Hoy se verá Perro feroz, de Jean-Baptiste Durand.

A las 19, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

LUNES 22

CINE

Gonzalo García-Pelayo En el marco de la nueva edición del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el director español tendrá el foco Retrospectivas del Presente, en el que se estrenarán siete de sus más recientes producciones, films que integran el ciclo Otro Año, y otras diez: ocho rodadas en Argentina y dos en Asia. García-Pelayo se ha desempeñado como director de cine, productor musical, autor y editor literario (tiene el sello Gong Literatura) y como jugador profesional. Es una figura clave dentro del cine español, por su estilo autoral disruptivo, que navega entre lo clásico y la modernidad.

A las 14.45, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $1500.

MÚSICA

Chris Cain El gran guitarrista de blues regresa a Buenos Aires. Cain asistió a los siete años a su primer concierto de blues en donde tocaba B.B. King, y asegura recordar ese concierto como “un click en su cabeza y en todo su ser”. A los ocho aprendió a tocar la guitarra y comenzó a tocar profesionalmente. También es maestro de piano, bajo, clarinete, saxofón alto y tenor. La combinación entre la historia de su crianza, sus estudios de blues y jazz, y su estilo al tocar la guitarra de modo tan intenso, trasladó al artista a los primeros lugares en la escena del blues.

A las 22.45, en Bebop Jazz Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $20000.

TEATRO

Tácito imperfecto Enrique Federman pone en práctica un texto filoso y existencial que él mismo lleva a escena. Una conferencia sobre el tiempo, plagada de historias apócrifas. Federman, bajo la supervisión de Mauricio Kartun, propone un fracaso que hace reír. Y retoma desde una mirada distinta aquel antiguo oficio de clown con el que brilló en sus inicios, recombinado con el absurdo escénico como sello. Esta función forma parte del ciclo curado por Lorena Vega conformado por cuatro unipersonales que se presentarán en una única oportunidad.

A las 20, en Fundación Sagai, 25 de Mayo 586. Gratis.

ARTE

Un lugar otro Puede recorrerse la muestra de Pablo Guiot. Dice el texto de Javier Soria Vazquez: Un lugar otro es ese donde toda ley pura y dura desacierta y desconcierta. Es este plano inflexivo y oscilante en el que la lógica se revierte para demostrarnos la existencia de otro mundo posible. Es aquel abismal pleno negro que, en algún recodo de su naturaleza absoluta, cobija un microscópico punto blanco. Es el principio de un fin.

De lunes a viernes de 14.30 a 19, en Cecilia Caballero Arte Contemporáneo, Suipacha 1151. Gratis.

ETCÉTERA

Estallará La Isla Se lleva adelante el ciclo de poesía coordinado por Marina Cavalletti y Bebe Ponti. Esta noche recibe a Antonela Pallini-Zemin, Diana Patricia Sabat y Laura Klein. La música estará a cargo de Cecilia Gauna.

A las 20, en Je suis Lacan, Balcarce 749. Gratis.

MARTES 23

ARTE



Léxico familiar Puede visitarse la muestra colectiva que revisita las formas y posibilidades del dibujo a través de los trabajos de varios artistas, bajo la curaduría de Silvia Gurfein. Comparten la exhibición Osías Yanov, Eduardo Costa, Raúl Flores, Marcelo Grosman, Amadeo Azar, Bruno Dubner o Erica Bohm, entre otros.

De martes a sábados de 14 a 19, en Galería Nora Fisch, Av. San Juan 701. Gratis.

Por las ramas Dice el texto de sala sobre la muestra de Teresa Magrane: “Una mirada atenta flota en el espacio y se pierde entre la luz que todo recubre. Un par de pies se escurren en el pasto y abren caminos entre el sonido crujiente de restos de hojas, florecillas y ramas. Dos manos imaginan incansablemente cómo rescatar algo nuevo de lo que está por perderse. Magrane supo encontrar su propio método de trabajo artístico, que reproduce de forma sostenida en el tiempo y que, cada vez, le da un nuevo resultado. Su inagotable proceso se basa en un diálogo constante entre su manos, la materialidad, el entorno fuera y la máquina dentro del taller. Ella propone, y todo le responde. Su hacer híbrido entre diferentes técnicas típicas de las artes gráficas muchas veces juega con ser una pintura, un dibujo, un grabado, o todos a la vez”.

De martes a viernes de 15 a 19, en Otto Galería, Paraná 1158. Gratis.

TEATRO

Si salis con vida ¿No están cansados de obedecer?, pregunta ella y decide hacer algo drástico. Pero duda y una voz le avisa que, a veces, hay que detenerse. Si salís con vida es un manifiesto necesario para estos tiempos pues arroja verdades que, como dardos certeros, dan en el blanco y conmina a una urgente reflexión sobre la realidad, antes de que todo explote. Actúa: Karina Hernandez. Dirección: Sebastián Suñé.

A las 21, en Teatro Nün. Velasco 419. Entrada: $7000.

Yuna soy yo La famosa artista plástica Yuna Riglos, a lo largo del discurso con el que da por inaugurada la retrospectiva de su obra, es tomada por sus recuerdos y los personajes que marcaron su vida. Se trata de la adaptación de la novela Las primas, de Aurora Venturini, que reflejaba el mundo tortuoso de una familia disfuncional. Ahora en formato unipersonal, la actriz encarna, según Peña, a "una Yuna que ha llegado adonde quería llegar, más madura que la que contaba lo mismo en la novela". Dirige Horacio Peña.

A las 20, en Itaca Complejo Teatro, Humahuaca 4027. Entrada: desde $6000.

FOTOGRAFÍA

Conversación sin fecha Las fotografías de esta exposición son el resultado de muchos años de andar sentimientos, mares y desiertos, montañas, historia, familia, amores, ciudades, lugares del alma. En el caso de Bernard Plossu se encontraron fotografías de más de sesenta años de haber sido hechas. Por su parte Marcos Adandía deja testimonio de más de treinta años de respirar esta relación con las imágenes.

De martes a viernes de 14 a 20 y sábados de 15 a 20, en Galería ArtexArte. Gratis.

ETCÉTERA

Nueva edición argentina Puede visitarse la muestra que resume los últimos 25 años de edición independiente, curada por Damián Tabarovsky y destinada a reflejar la vitalidad del movimiento en las últimas décadas. Se exhibirán más de 50 tapas de libros de autores argentinos y extranjeros publicados por pequeñas y medianas editoriales independientes. Títulos como La potencia del pensamiento, de Giorgio Agabem (Adriana Hidalgo); El pequeño monje budista, de César Aira (Mansalva); La edad dorada, de Diana Bellessi (Caleta Oliva) o Las reuniones, de Rosario Bléfari (Rosa Iceberg), entre otros.

Martes a viernes de 10.30 a 22, sábados y domingos de 11.15 a 22, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MIÉRCOLES 24

ARTE

Alberto Greco Esta muestra reúne un conjunto de artistas argentinos consagrados de la escena local e internacional. En Roma, Alberto Greco conoce a Carmelo Bene, quien dirigía entonces una sala independiente, el Teatro Laboratorio, donde él y Greco proyectan la realización de una obra experimental, titulada Cristo 63. La obra recurría a la improvisación, con una estructura no definida de antemano, aunque incorporaba referencias a la pasión de Cristo y fragmentos tomados del Ulises de James Joyce y de Genet. La misma noche del estreno la policía intervino, clausurando la obra y cerrando el teatro.

De miércoles a domingo de 12 a 19, en Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929. Entrada: $600.

Ciudades Puede recorrerse la muestra de Lucía Pacenza, con curaduría de Cecilia Escalante y Rocío Genovese. En palabras de la artista: "Siempre tuve la intención de llevar mis obras al espacio público, de instalarlas en la ciudad como una presencia integrada y visible. Elaboro proyectos de esculturas a escala de emplazamientos que me parecen adecuados dentro de la ciudad real. Realizo fotomontajes de esculturas imaginadas en sitios existentes. Pero eso no me bastó, así que comencé a crear también mis ciudades imaginarias, a escala mínima. En distintas versiones, todas parecen inhabitadas y evocan la el aislamiento".

Lunes a sábados de 10 a 20, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Av. Corrientes 2038 Gratis.

Margarita Rosa Waisse El mundo pictórico de Marina Daiez reivindica la fantasía pero se nutre de lo real. Su práctica artística incluye proyectos comunitarios como la creación de jardines vecinales, la publicación de libros en la editorial El Dije, su trabajo en el ámbito hospitalario generando actividades para rehabilitar, entre otros proyectos que la la enraízan en diferentes grupos de personas. En la muestra hay pinturas que se transforman en altorrelieves realizados con una técnica propia.

Martes a sábados de 14 a 19, en Galería Nora Fisch, Av. Córdoba 5222. Gratis.

TEATRO

Un tiro cada uno Última función de la obra dirigida por Consuelo Iturraspe y Laura Sbdar. Ale, Nacho y P juegan al básquet en un club de la ciudad de Bahía Blanca. La noche anterior al último partido del campeonato cometen un femicidio. Un tiro cada uno, escrita y dirigida de modo colectivo, indaga la problemática de la violencia de género. La obra surge a partir de la investigación sobre casos reales en Argentina. Con actuaciones de Fiamma Carranza Macchi, Carolina Kopelioff y Camila Peralta.

A las 20, en Dumont 4040, Santos 4040. Entrada: $8500.

CINE

El viento que arrasa Puede verse el séptimo largometraje de la cineasta argentina Paula Hernández (Los sonámbulos), que adapta a la pantalla grande la primera novela de la escritora Selva Almada, también argentina. A partir del encuentro entre un pastor evangélico y su hija adolescente con un mecánico y su vástago, el film construye una atmósfera con un halo espiritual que no necesita de ademanes ampulosos para poner en escena situaciones de elocuente trascendencia. Actúan Alfredo Castro, Sergi López, Almudena González y Joaquín Acebo.

A las 12.45, 18 y 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

JUEVES 25

CINE

Ficciones remotas Como parte del ciclo que exhibe películas de países extranjeros o locaciones inesperadas se proyectará el largometraje alemán Neubau, de Johannes María Schmit. Tras salir de prisión, Marvin regresa a su hogar. Pero apenas llega descubre que su pueblo natal aún no ha olvidado la atrocidad que cometió dos décadas atrás en el tiempo. Pese a los numerosos problemas que tiene con los locales, Marvin hará todo lo posible por ganar su perdón y así reencontrar su lugar en la sociedad. Segunda película dirigida por la actriz de Corre Lola corre, con las actuaciones de Tucker Royale y Minh Duc Pham.

A las 19, en el Centro Cultural Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Nico Sorín sinfónico El compositor argentino continúa en constante movimiento musical, después de la experiencia de su homenaje al gran Astor Piazzolla en Piazzolla Electrónico. Aquí se adentra a un nuevo viaje, apostando a homenajear a los grandes maestros de la música, de Bach a Stravinsky y de Mozart a Strauss, el proyecto interviene estas obras maestras que han perdurado en el tiempo; Para ello, cuenta con una tremenda banda acompañada por una orquesta de cuerdas. En este nuevo pasaje, la aventura es acercar la música sinfónica de los teatros a Niceto Club.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $6000.

Gracias a Mercedes Ezequiel Rocha, cuyo nombre artistico es E-zequiel, intérprete argentino radicado en Perú, presenta su sexto álbum de estudio titulado Gracias a Mercedes... nos ha dado tanto. Es un homenaje a Mercedes Sosa que cuenta con la guitarra, producción musical y arreglos del maestro Lucho González, la percusión de Martín González Puig, la guitarra y arreglos de Mariano Delgado.

A las 20.30, en Teatro BAC, Suipacha 1333. Entrada: $7500.

ARTE

Aguacielo Puede visitarse la muestra de Magdalena Trucco, con texto de Santiago Ortí. Artista santafesina, actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. Estudió Diseño de Indumentaria y participó de diferentes talleres de pintura, dibujo y cerámica. Desde 2014 forma parte de la clínica de arte y taller de Diana Aisenberg (curadora de la muestra), colaborando también en el colectivo KDA (Kiosco de Artistas). Magdalena participó en exposiciones colectivas organizadas por Coral Contemporary Gallery en Miami, FL, BxA Project (2019), Galería Amistad (2018).

De jueves a sábados de 15 a 19, en Microgalería, Loyola 514. Gratis.

Una ola de sueños Puede recorrerse la muestra a cargo del curador Mauro Haddad. La exposición exhibe libros, revistas, dibujos y documentos personales de distintos poetas y artistas que recorren la trayectoria del surrealismo en Argentina.

Hasta el 30 de abril, de lunes a viernes de 9 a 21 y sábados y domingos de 12 a 19 en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

VIERNES 26

TEATRO

Chin Yonk ataca de nuevo Zenón Rolón, descendiente de esclavos, accedió a su formación musical en el conservatorio de Florencia, Italia. De regreso a su patria estrenó diversos espectáculos musicales, entre ellos uno en complicidad con un escolar de 15 años. La delirante opereta Chin Yonk –en la que se basa el espectáculo– tiene como protagonista a Jack el Destripador, quien se creía había huido de Londres a Buenos Aires. Los autores lo hacen japonés y lo ubican en la Cordillera de los Andes. La locura de este argumento explica que la noche de estreno, 30 de noviembre de 1895, fuera también la despedida. Dirigida por Sebastián Irig.

A las 20.30, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $3500.

El rayo Un poema dinámico y potente, lanzado en un espacio atravesado por la interpretación magnética de María Ucedo, referente del mítico grupo El Descueve. Su manejo del lenguaje corporal es acompañado por proyecciones audiovisuales y la música original de Martín Pavlovsky. Además, la pieza cuenta con la co-dirección y colaboración dramatúrgica de Valeria Correa (Piel de Lava). En un espacio despojado, la obra despliega la historia de un secreto familiar guardado durante cinco décadas, y el reacomodo de un rompecabezas cuyas piezas ocultas estaban a la vista de todos, sin que nadie fuera capaz de ver.

A las 20.30, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $7000.

Limbo Puede verse la obra dirigida por Lisandro Penelas e interpretaciones de Pablo Cano, Mariana Eramo, Sebastián Fernández Castaño, Emiliano Maitía, Ximena Munguia, Bárbara Naveira y Emilio Ramo. La familia muerte se dedica a llevar a cabo las órdenes de dios, cuando llega un fax deben acudir adonde se les manda para cumplir con su trabajo eterno. Pero de pronto el fax empieza a fallar, alguien viajó en la dirección contraria, alguien que debería morir anda vivo por ahí. Los números no cierran. En un juego entre lo efímero y lo eterno estos personajes-clowns intentarán darle orden a este limbo.

A las 22.30, en Moscú Teatro, Velasco 535. Entrada: $8000.

MÚSICA

Mailen Pankonin La artista se despide de Buenos Aires por unos meses y lo hace en una noche donde sus canciones serán acompañadas de una crew melancólica, moderna, poética y dramática. Su drama song machine se completará con Antuantu, Ana Schimelman, Coro Fantasma, Chueco, Delfina Peydro, Lenin Tiene Hambre y Luiza.

A las 21, en Roseti, Gallo 670. Entrada: desde $6000.

Juan Ibarlucía Luego de un año y medio de conciertos en Argentina, España y Alemania, Juan Ibarlucía se presenta por primera vez en Buenos Aires acompañado por su banda La Destrucción –verdadera selección nacional de la escena independiente– y escoltado por dos representantes del nuevo under (Satana Satana y El Sofisma del Yo), Juan presenta La rabia, una experiencia escénica ruidosa e impredecible.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $5000.

SÁBADO 27

CINE

La tregua Como parte del ciclo multidisciplinario en homenaje a Antonio Gasalla, se proyectarán una serie de películas en las cuales participa el gran actor y humorista. Hoy será el turno de La tregua, de Sergio Renán. Martín Santomé, un viudo con tres hijos, comienza a registrar en un diario íntimo la vida cotidiana y anodina de la oficina y las tensiones de su vida familiar. Un día, a punto de jubilarse, cuando irrumpe en su vida la joven Laura Avellaneda, Martín descubre que aún está vivo. Superados los temores que les infunde la gran diferencia de edad que hay entre ellos, se atreven a correr el riesgo de vivir una relación amorosa.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Conadep 40 años Se llevará a cabo una conversación con Enrique Shore, fotógrafo que documentó cuarenta Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, como parte de las inspecciones que realizó la Conadep en 1984, hoy denominados Sitios de Memoria.

A las 16, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Filosofía en el aula Presentación del libro de Sabrina De Luca. Acompañan a la autora Carolina Mamilovich y Aldana Zuccala.

A las 14, en el Aula 210 de la Facultad de Filosofía y Letras, Puan 480. Gratis.

TEATRO

Gándara Puede verse la obra de Marcela Arza. Actúan: Carolina Alonso, Luis Contreras, Valeria Di Toto, Carlos Diviesti, Santiago Kuster, Melisa Melcer, Marienn Perseo, Victoria Sarchi y Gabino Torlaschi. Gándara, prov. de Buenos Aires, año 2003, la fábrica reconocida por sus yogures cierra sus puertas y sus habitantes se debaten entre la permanencia, la incertidumbre y el éxodo. Rocío vende empanadas en la estación de tren y sueña con ser una estrella de la canción. Mientras tanto, un reality show de bajo presupuesto recorre la provincia y podría cambiar su suerte.

A las 22, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: desde $5000.

ARTE

Entrecruces de la memoria En su primera retrospectiva latinoamericana, el Parque de la Memoria presenta Lotty Rosenfeld: Entrecruces de la memoria 1979-2020. Con curaduría de la destacada académica Nelly Richard (Chile) y la investigación de Mariairis Flores (Chile), esta exposición reúne obras individuales de la artista y otras que son parte de su participación en diversos espacios de activismo. Con la figura de la cruz como gesto de desacato en la vía pública, Rosenfeld cuestionó el estatuto político y la rigidez institucional mediante la intervención de los símbolos.

En el Parque de la Memoria, Av. Costanera Rafael Obligado 6745. Gratis.

MÚSICA

Mhtresuno La cuota del dembow en Argentina está en el bajo mundo, en el patio trasero de Retiro, y sobre todo en la mente del MH, Martín Herrera, directo de la Villa 31, sale a la cancha con un disco de exportación. Un pibe que hace años tiene todo para poner el nombre de su barrio en el mapa de la música mundial, inspirando al resto a hacer lo mismo en el proceso, y que lo puso todo en su álbum debut que hoy presenta en vivo: De la villa pal mundo.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $6000.

