El empresario Gonzalo Tanoira celebró el discurso de Javier Milei en el marco del Foro Llao Llao, el exclusivo encuentro del "círculo rojo" que se realiza desde hace más de una década en la ciudad de Bariloche, y sostuvo que el Presidente cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad argentina.

"La gente en Argentina sigue apoyando a Javier (Milei) a pesar del esfuerzo enorme que está haciendo con sus ingresos, a pesar de que cierran compañías y de que la inflación no cede al número que él quisiera. Lo sigue apoyando porque se da cuenta de que no hay alternativa, llegamos al fin del pozo", consideró Tanoira en AM750.

La intervención del jefe de Estado en la reunión vip de empresarios dejó varios titulares. Durante su discurso, Milei alentó a los 170 asistentes a comprar dólares en negro y dijo que "el que fuga es un héroe".



"Es muy abierto, no tiene lado 'B'", señaló en referencia al Presidente el director del Grupo Peñaflor, dueño de las marcas Trapiche y Navarro Correas y uno de los diez mayores productores de vino del planeta.

Además, Tanoira negó que en el Foro Llao Llao —que en la edición de este año, por primera vez, no admitió la participación de la prensa —"se discutan cosas a puertas cerradas".

Para Tanoira, lo más interesante del discurso presidencial fue "escuchar lo que él (por Milei) espera que sea el país dentro de unos años", cuando las reformas impulsadas por el mandatario "empiecen a actuar".



"Entendamos que él (por Milei) está proponiendo un modelo de país que no se puede llevar adelante hasta que no tenga el DNU confirmado por Congreso y la ley (de Bases...) sancionada", planteóel empresario, al tiempo que le reclamó a los legisladores que no especulen, "hagan su trabajo" y voten los proyectos enviados por el Ejecutivo.

En ese sentido, subrayó la necesidad de cambiar el sistema, "que ha fracasado" y en donde "el público en general opta por pasar por la banquina", y aseguró que "la salida" del fracaso "es sancionar nuevas leyes".

"La manera en que han salido adelante los países es bajando la obra pública y trasladando esa necesidad, en licitaciones bien hechas, con compañías que vienen y arriesgan capital, traen la plata de afuera y contratan la misma gente. Pero lo hacen con obra privada", argumentó en Toma y daca.



Sobre este punto, Tanoira sostuvo que Milei mantiene el apoyo de la mayoría de los argentinos a pesar del mal momento económico y aseguró que el punto de vista del líder de La Libertad Avanza es "la visión mayoritaria".

"Hay gente que antes pensaba que la solución era más obra pública y más empleo estatal y se está dando cuenta de que no tiene forma de progresar, tenemos que ir al sector privado porque los empresarios son globales", reflexionó.