Tras el viaje de Javier Milei a Bariloche con motivo del Foro Llao Llao, el intendente de la ciudad rionegrina contó detalles de la visita del mandatario y aseguró que el encuentro del Presidente con los empresarios "fue una cosa muy cerrada".

"Se bajó del avión, saludó al ministro de Gobierno, me saludó a mí, le di la bienvenida, me agradeció, dijo buenas noches, se subió al coche y se fue. No cruzamos ni una palabra", contó Walter Cortés en AM750.

Según el relato del jefe comunal barilochense, la presencia de Milei en la ciudad fue escueta y protocolar, ya que el Presidente interactuó poco con la gente y con los funcionarios locales.

"Un pibe quiso sacarse una foto y dijo que no", contó Cortés, todavía sorprendido, en diálogo con Toma y daca, y reveló que no fue invitado al mitín que reúne a 170 de los empresarios más importantes del país.

"Es una persona distinta, ve la política de otra forma y, de hecho, lo lleva con éxito. En otros gobiernos ya se hubiera levantado el pueblo con las cosas que está haciendo. A él lo siguen esperando", reflexionó el intendente rionegrino, de extracción sindical.

Además, Cortés habló de la situación económica en Bariloche en estos cuatro meses de gobierno mileísta. Por un lado, señaló que las fiestas regionales, y durante la temporada alta, hubo buena ocupación y hay buenas expectativas para la próxima. “Esta temporada se nota que fue mucho más baja, pero ha venido mucha gente”, evaluó.

Sin embargo, se mostró preocupado por la situación en la temporada baja, y aseguró que, pasados los meses de actividad turística, mucha gente queda desempleada, y explicó que la ciudad tiene poca oferta habitacional por la proliferación de alquileres informales para los turistas.

"Ahora tenemos alrededor de 6 mil metros de leña guardados porque viene el invierno y viene la nieve y hay que calefaccionar con leña. Es crudo Bariloche, muy crudo", subrayó.

Y concluyó: "Hay poco trabajo. Eso no quiere decir que estemos en un estado de miseria, porque la gente se las arregla. Pero se dedican a cortar el pasto, pintar, ahora viene la época de refacción de hoteles porque estamos en baja".