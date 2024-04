El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, alertó que "si no hay dinero" para hacer frente a las necesidades presupuestarias de la prestigiosa casa de altos estudios, "no va a quedar otra que cerrarla".

"Todavía no llegó plata refuerzo del 2023. La plata que llegó para el rubro Educación llegó en enero y febrero a valores del año pasado y en marzo prometieron un 70% de refuerzo, pero eso todavía no llegó: ahora dicen que en mayo va a llegar otro 70%", sostuvo el funcionario de la casa de altos estudios.

En declaraciones radiales, Gelpi remarcó que esas sumas prometidas por el Gobierno están lejos de compensar el desequilibrio generado por la inflación: "No nos alcanza".

"La idea nuestra es no cerrar. Quiero pensar que el Gobierno va a modificar su conducta y nos va a dar los fondos. Si no nos dan los fondos, vamos a tener que cerrar o dejar de hacer las funciones que hacemos", señaló el ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA.

Odontología en problemas

En tanto, el decano de la Facultad de Odontología de la UBA, Pablo Rodríguez, lamentó que por el ajuste en el presupuesto universitario "no se le pudieron dar insumos a los alumnos".

"Los costos son carísimos porque no se puede bajar de insumos top, para no bajar la calidad de enseñanza y de atención. Este año no pudimos darles insumos a los alumnos, porque distrajimos esos ingresos en otros gastos", sostuvo el funcionario universitario.

En diálogo con No la ven, el programa que conduce Diego Schurman en Splendid-AM 990, Rodríguez recordó la resolución del Rectorado de la UBA para dictar la "emergencia económica", mediante la cual se dispuso que se apaguen luces, se reduzca el uso del gas y el ascensor sólo sea utilizado por personas con discapacidad.

"Es una complicación porque el lunes hubo un robo de computadoras a raíz de esta medida, se lo vio entrar pero no salir", contó.

Además, el decano de la Facultad de Odontología de la UBA subrayó que "el aumento de demanda viene sostenido desde la pandemia en cantidad de pacientes" y explicó que también "se sumó mucho paciente con su obra social prepaga, pero que no le cubre el tratamiento o la perdió recientemente por no poder pagarla".

"Los pacientes de clase más baja ya no concurren, se quedan muy en el lugar. Por eso hay unos programas para ir por los barrios brindando atenciones gratuitas", manifestó.