“Es uno de esos momentos que no olvidaremos jamás”. Madre y padre se explayan frente a las cámaras sobre la crianza de su hija adoptiva nacida en China. Ocupan el primer plano de la entrevista, y por detrás, casi fuera de foco, aparece la niña en cuestión. La misma frase, los mismos personajes, pero con un sentido radicalmente opuesto aplica al resto de El caso Asunta, la miniserie de seis episodios sobre un crimen que conmocionó a la opinión pública española (se estrena por Netflix el viernes 26). Aquí no hay spoiler posible. Los padres fueron declarados culpables de haber drogado y asfixiado a la pequeña de 12 años en 2013. En ese sentido, elTrue Crime de Bambú (Altamar, Fariña, Nacho) se monta, y retroalimenta, de la fascinación mediática y los tensores de un cuento macabro.

El periodista Alfonso Basterra (Tristán Ulloa, de Berlín) y la abogada Rosario Porto (Candela Peña, de Hierro) son dos profesionales respetados en Santiago de Compostela. La apariencia de familia perfecta queda graficada con un recorte periodístico colgado en la pared del departamento. “Primera adopción de una niña china en Galicia”, puede leerse allí. Todo se hace trizas cuando el cadáver de la preadolescente en La Coruña aparece al costado de una ruta.

En sus dos primeros capítulos este prototipo del policial basados en hechos reales, le da lugar a la lógica policial con tonada gallega. Especialmente a la detective Cruces (María León) que sirve como ojos de la audiencia y al juez Malvar (Javier Gutiérrez). Es una de esas pesquisas con cabos sueltos, pistas dejadas de lado y silencios cómplices, por eso es que a la investigadora le cuesta creer que ambos hayan sido responsables del filicidio. El magistrado, por su parte, se muestra inflexible. Los padres, finalmente, son una caja de Pandora inconexa y con demasiados secretos sucios.

“Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan, no suceden”, asegura la victimaria en un momento. "Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas", le enrostra a su marido. Es que más allá del título de la miniserie, el verdadero interés pasa por desentrañar la psicología de los culpables, especialmente el de la madre en el ojo de la tormenta. Las heridas están abiertas. Es más, la intérprete contó que durante el rodaje fue insultada en varias ocasiones. La ganadora de varios Goya aclaró que la obra “no esclarece nada”, más bien indaga en la cabeza de la mujer desde su punto de vista. “Ni el peor acto de cada uno de nosotros dice lo que somos. A todos nos han pasado cosas turbias, pero lo de esta señora es especial, aquí hay muchos melones por abrir porque parece que solo ha sido la madre y también está el padre, y el estigma no es el mismo”, especificó Peña en una entrevista.

Amén del formato y las reglas del género, uno de los puntos más atractivos del drama policial está en su confección estética donde abundan la multiplicidad de cámaras (circuito cerrado, televisivas o policiales) sobre los sospechosos. La referencia inevitable es La escalera, la miniserie protagonizada por Colin Firth, que también exploró un crimen de interiores conmocionante para la opinión pública. Es más, antes de El caso Asunta, Ramón Campos, su productor ejecutivo, había hecho un documental (Lo que la verdad esconde) sobre el mismo asesinato. El productor ha dicho que su interés va más allá del crimen en sí. Como es lógico, en estas realizaciones aparecen el linchamiento en los medios y complicada presunción de inocencia, pero para el responsable de ambas entregas lo más sugestivo es la narrativa clásica y cruenta sobre la figura de los padres adoptivos como villanos ideales.

Programados

* AMC estrenará este lunes 22 a las 22 The Walking Dead: The Ones Who Live. El spinoff con el aliciente del reencuentro entre Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) en medio de los walkers. La serie tendrá repeticiones los sábados a la medianoche y también se podrá ver por Flow. La franquicia zombie, por su parte, se aseguró la segunda temporada de Daryl Dixon, la antología Tales of the Walking Dead, más Dead City. La última, con el improbable dúo de Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) como protagonista, llegaría a mitad de año.

* Prime Video estrenará el próximo 24 de mayo ¿Quién lo mató? La miniserie acerca del crimen de una estrella de la tevé mexicana en los ’90. En el elenco se destacan Diego Boneta (Luis Miguel, la serie) y Luis Gerardo Méndez (Los enviados). Por otro lado, desde la misma plataforma anunciaron el comienzo de la producción de la segunda temporada de Barrabrava protagonizada por Matías Mayer y Gastón Pauls.

* La multitasking Rashida Jones volverá al mundo de las series con Sunny (10 de julio por Apple TV+). Thriller, misterio humor se conjugan en esta historia sobre una estadounidense que vive en Japón y recibe la compañía de un robot tras la desaparición de su hijo y marido. La entrega lleva ese toque impredecible y visualmente despampanante de las realizaciones de A24.







El personaje

Martha Scott de Bebé reno (Jessica Gunnin). La mujer dice ser abogada de famosos, pero la mayor parte de su tiempo a dedica a acosar a un comediante de stand up que trabaja en un pub. La pichona de Misery no llega a partirle el pie a Donny (Richard Gadd) con una maza, pero le manda miles de mails, mensajes por redes sociales, teléfono, cartas. También le obsequia pastillas para dormir, un gorro de lana, calzoncillos y hasta un reno de juguete. Un detalle: la serie está basada en la experiencia real del creador, guionista y actor de la serie.