Javier Milei se prepara para una nueva cadena nacional en la previa de la marcha federal universitaria convocada para mañana martes en medio de la profunda crisis presupuestaria y en defensa de la educación pública. El Presidente usará la cadena nacional, hablará a las nueve de la noche, nuevamente en el prime time y dará cuenta de los resultados de los primeros cuatro meses de gestión y buscará “comunicarle al pueblo” lo que vino haciendo hasta ahora, según confirmó el ministro del Interior Guillermo Francos. No está claro si hablará o no de la protesta pero el tema tuvo ocupado al Gobierno todo el fin de semana con sus principales alfiles y el ejército de trolls volcados al combate de la convocatoria en el territorio digital. Hubo fakes y una nueva campaña de desprestigio y deslegitimación sin tregua. Intervenciones de Milei, de Luis “Toto” Caputo, del subsecretario de Educación, Alejandro Álvarez, y el agite de la amenaza aún en pie del protocolo anti-piquetes para salir a cazar.













Francos usó su domingo de intervención en Radio Rivadavia para responder y recalentar temas de agenda. Del aumento de sueldos en el Senado a las criticas de Elisa Carrió al Gobierno y la marcha del martes. En ese punto, puso el foco sobre el médico y rector de la UBA, Ricardo Gelpi, que un día antes dijo que la universidad podría "cerrar" si el Gobierno no envía los fondos solicitados. Gelpi lo dijo el sábado y lo había dicho el jueves pasado al finalizar el simbólico abrazo al Hospital de Clínicas donde advirtió que “nunca” en 40 años de democracia se había vivido una situación tan al límite. “Si el rector de la UBA cree que hay que cerrarla no está capacitado para estar en este lugar”, lo cruzó Francos. "Todos tendrían que entender el momento que estamos viviendo".

El ministro también confirmó allí mismo que el Presidente hará uso de una nueva cadena nacional y algunos ejes del contenido, en línea con que lo que el propio Milei ya había adelantado en Bariloche el viernes pasado. "El Presidente suele comunicarse a través de las redes, y un discurso institucional en esta instancia es muy importante para que la población sea capaz de observar los resultados", dijo Francos. "Eligió un momento importante para comunicarle a los argentinos qué se hizo en estos meses y cuáles son las expectativas". La cadena será la tercera y ocurrirá a la hora del prime time como en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Mientras tanto, el paro y la protesta inquieta a todos los estamentos del Gobierno. La semana pasada el Ejecutivo hizo un intento para desactivarla con el anuncio de un aumento de 70 por ciento del presupuesto para gastos de mantenimiento con el supuesto acuerdo de los rectores. Pero rápidamente se supo que el aumento no era tal porque apenas alcanza a menos de un 10 por ciento del presupuesto y es igual a otro comprometido hace un mes y que aún no está pagado. Tampoco habían obtenido el acuerdo de los rectores que salieron a desmentirlo a través del Consejo Interuniversitario Nacional.

Sin acuerdo y con el paro vigente, la pelea pasó a las redes y a la advertencia de volver a implementar el protocolo anti-piquete de Patricia Bullrich.





La calle y las redes

La marcha partirá el martes a las 15.30 desde Congreso hacia Plaza de Mayo. Los convocantes ya advirtieron que será multitudinaria e imposible de que avance sólo por la vereda. Desde Nación dijeron que cumplirán con el protocolo: “Se va a hacer todo lo necesario para complicar lo menos posible la vida de los ciudadanos”. Aun así, la seguridad en ámbito porteño corresponde a la Ciudad. Desde allí ya recibieron un pedido de autorización; el jefe de Gobierno Jorge Macri también dijo que “voy a estar garantizando que la marcha ocurra de manera pacífica y cuidando los derechos de todos”, pero aún sí no está claro si Ciudad dará una tregua a la protesta o cederá a las presiones del Bullrich.

Mientras tanto, en las redes la campaña negativa no descansó. “Pará para pará.. Vos me estas diciendo que la facultad de medicina, que cortó la luz porque dice que no puede pagar la factura, gasta millones en un Departamento de Género y Abordaje Inclusivo”, lanzó en sus redes Pablo Carreira alias Juan Doe, actual jefe del pelotón troll de Casa de Gobierno como Director de Comunicación Digital. Milei retuiteó el mensaje y otros en la línea con el modo de combate a las últimas protestas. "Nos dijeron que tenemos que ir a la marcha como parte de asistencia de la materia”, escribió un troll. Uno de los ejes más insistentes del día fue, en cambio, una acusación por supuestas faltas de autoría.

“Piden Auditoría YA para las Universidades nacionales y no han ni entrado a la auditoría General de la Nación”, les respondía Flavio Buccino, director de la Comisión de Educación de la Legislatura. “(Ahí) encontrarán una treintena de auditorías realizadas en los últimos 25 años a diversas unidades académicas entre ellas seis en la UBA –y remató--. Ridículos”.