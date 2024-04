En las efemérides del 23 de abril sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1616. Muere Cervantes

Miguel de Cervantes Saavedra muere en Madrid a los 68 años. Nacido en Alcalá de Henares, quedó tullido del brazo izquierdo en la batalla de Lepanto, en 1571. Entre sus obras destacan La Galatea, las Novelas Ejemplares y su novela póstuma, Los trabajos de Persiles y Segismunda. Sin embargo, su inmortalidad literaria se debe a El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuya primera parte apareció en 1605. La segunda es de 1615. El Quijote es considerada la primera novela moderna de la historia.

1616. La muerte de Shakespeare

De acuerdo al calendario juliano utilizado entonces en Gran Bretaña, es la fecha de la muerte de William Shakespeare. Como en el resto de Occidente ya regía el calendario gregoriano, en verdad falleció el 3 de mayo. Sin embargo, se alude al 23 de abril para emparentarlo con la muerte de Cervantes. Nacido en 1564 en Stratford-upon-Avon, el mayor autor en lengua inglesa dejó obras como Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, El rey Lear, Julio César, Ricardo III y La tempestad. Sus piezas teatrales han tenido infinidad de representaciones y fueron llevadas al cine y la televisión.

1936. Nace Roy Orbison

Nace Roy Orbison en Texas. Uno de los músicos más influyentes en la historia del rock, sus primeras grabaciones fueron a fines de los 50, al calor del boom de Elvis Presley. Tuvo un declive en los años 60 y su carrera languideció más de una década, hasta que en 1988 formó parte de un proyecto que asombró al mundo: la formación de una súperbanda junto a Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty y Jeff Lynne. The Traveling Wilburys resultó un éxito inesperado, que revitalizó su carrera. Sin embargo, el reverdecer de su fama duró poco, ya que murió de un ataque al corazón a los 52 años, el 6 de diciembre de 1988.

1954. El nacimiento de Michael Moore

Michael Moore nace en Flint, Michigan. El cineasta y documentalista llamó la atención con su irreverente ciclo televisivo The Awful Truth antes de pasarse al cine. Su documental Bowling for Columbine, en base a la masacre escolar de 1999, puso el acento en el libre acceso a armas de guerra en territorio norteamericano. Con Fahrenheit 9/11 analizó el acceso al poder de George W. Bush y las mentiras para la invasión de Irak. La primera película le valió el Oscar al mejor documental; la segunda gano el Festival de Cannes. Otras producciones posteriores incluyen Sicko y Planet of the Humans. Además, ha publicado varios libros.

1961. Nace Rep

Nace Miguel Repiso, Rep. El dibujante de PáginaI12 comenzó su carrera de joven y descolló en la revista Humor, donde en tiempos de la primavera democrática dibujó la tira "Los Alfonsín", que satirizaba la vida del entonces presidente dentro de la Quinta de Olivos. Desde 1987 forma parte de PáginaI12, con sus dibujos de contratapa. Ha publicado varios libros y realizado diversas exposiciones. Incursionó en radio con El holograma y la anchoa en la AM 750.

1993. Fallece César Chávez

Muere César Chávez, a los 66 años. Nacido en Arizona de padres mexicanos, fue el impulsor de la Unión de Campesinos, el sindicato que en la década del 60 agrupó trabajadores rurales de los Estados Unidos, mayormente de origen latino. La huelga de los recolectores de uva, en 1965, lo puso en primer plano. Adhirió a la filosofía de la no violencia y al momento de su muerte había orientado su lucha contra el uso de pesticidas.

2015. Excursionistas y su cancha con césped sintético

Excursionistas reinaugura su estadio. La gran novedad, además de los nuevos vestuarios y la mejora en la iluminación, pasa por el terreno de juego. No solamente agranda la cancha, sino que incorpora una cuestión inédita en el fútbol argentino: el césped es sintético. El equipo de Belgrano se convierte en el primer cuadro del país en disputar sus encuentros oficiales sobre pasto artificial.

Además, es el Día Internacional del Libro. La fecha recuerda las muertes de Miguel de Cervantes, el Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare en 1616.