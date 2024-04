Este domingo 28 de abril de 16 a 18.30, se presenta en el Palacio Belgrano Otamendi de San Fernando (Sarmiento 1401), Revolución Travesti Trans latina, años 90, cortos documentales producidos por Agustina Quaranta y Euge Azar. Habrá además un conversatorio con Marlene Wayar, Patricia Rivas, Jesica Maciel y Daniela Ruiz.

“Lo que llamamos Revolución Travesti Trans de los años 90 fue un conjunto de sucesos que fueron protagonizados por referentes y activistas que levantaron bandera para derribar los edictos de contravención, que prohibían al colectivo desarrollar su identidad de género y vivir en libertad”, explica Agustina Quaranta, una de las productoras.

Quaranta dice además que los edictos policiales generaban una persecución constante ya que no permitían ejercer el trabajo sexual en vía pública y prohibían a las compañeras y compañeros vestirse del sexo contrario a su sexo asignado al nacer: “al no ser respetados los edictos se sufría una violencia sistemática por parte de la sociedad y sobre todo por parte de las fuerzas de seguridad que ejercían sin control un abuso constante de autoridad hacia el colectivo”.

El trabajo que realizaron Agustina Quaranta y Eugenia Azar refleja testimonios de sobrevivientes de los edictos, entrevistas realizadas in situ en los antiguos espacios donde se ejercía el trabajo sexual, espacios donde además las compañeras se encontraban, se cuidaban entre ellas y pensaban estrategias para poder sobrevivir. Este encuentro es además simbólico ya que Agustina, que actualmente vive en Alemania, nació en San Fernando. En los años 90 tuvo que exiliarse a Alemania, al igual que muchas, para poder encontrar una vida digna y tranquila que aquí en Argentina era imposible de obtener.

Hoy San Fernando vuelve a recibirla y a homenajearla por el trabajo que viene realizando hace 10 años en su canal de noticias “Urbana Trans”, un medio que informa y concientiza sobre las problemáticas de la comunidad travesti trans. El evento contará con la proyección de cortos y conversatorios breves La llorona Trans, producción corto de ficción realizada por Agustina Quaranta, inspirada en la masacre de la Panamericana, y se proyectarán también tres cortos documentales realizados en conjunto por Agustina Quaranta y Eugenia Azar: Ruta 8, Palermo Rojo y Asilo Político, que contará con una charla con Marlene Wayar. El cierre será con la proyección de “Entrevistas en el Museo” y una conversación con con Belén Ponce, Daniela Ruiz y Jesica Maciel, habrá preguntas del público.

“Argentina es pionero en leyes sobre los derechos para las personas trans no solo en América latina sino en el mundo entero. Esta revolución se generó en conjunto en medios de comunicación, en hospitales y en tantos otros lugares. Todas estas historias, que fueron las que en verdad sufrían, no merecen quedar en el anonimato. Quienes sobrevivimos a esta revolución somos las voces de quienes ya no pueden contarlo porque dejaron su vida en esta lucha”, explica Agustina a SOY. Y concluye: “es así que nace la iniciativa de comenzar a documentar estas historias en un proyecto creado con Eugenia Azar, realizando diversas entrevistas en el Museo de San Fernando que revelan el contexto histórico de la Revolución Travesti Trans contadas por sus protagonistas: los logros, las luchas, la resistencia de nuestra comunidad”.

Entre las locaciones se cuenta la Ruta 8 de San Miguel, una de las zonas rojas más grande del Conurbano, según Agustina, a la que vuelven con Jessica Maciel y Dalma Pain recordando que contaba con más de 40 mujeres trans trabajando mientras se enfrentaban a la persecución y al abuso de la policía. “Otras dos locaciones documentadas nos lleva a lo vivido en el año 1999 el día en que fuimos a la Embajada Británica en un pedido desesperado por huir de un país que nos violentaba sistemáticamente por el solo hecho de existir y elegir nuestra identidad. Nuestra querida referente Lohana Berkins a la voz del megáfono alentaba”, dice Quaranta.

En sus palabras: “Este archivo es el reflejo de nuestra historia y parte del proceso donde de manera colectiva y saliendo a las calles logramos derogar los edictos de contravención. Finalizamos esta primera fase de documentación con la zona roja del barrio de Palermo donde transitamos varios esquinas junto a Daniela Ruiz recordando historias propias y de compañeras que ya no están entre nosotras. Hoy el empoderamiento en redes sociales, da luz a que las historias no queden en la oscuridad ni en el olvido. Por eso la importancia de dejar huella de esta, revolución Travesti-Trans Latina”.